Äiti heitti siivotessa muovisen lelulinnan taakseen, osui 5-vuotiasta kasvoihin – joutuu korvaamaan lapselleen 2 000 euroa

Muovisen lelulinnan viisivuotiaan lapsensa kasvoille heittänyt joensuulainen äiti on tuomittu Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa vammantuottamuksesta 90 euron sakkoihin sekä korvaamaan lapselleen kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 2 000 euroa. Hammaslääkäri joutui nukutuksessa poistamaan lapselta kolme ylähammasta.

Rikostutkintaan johtanut tapahtuma tapahtui viime vuoden huhtikuussa. Kolmikymppinen äiti oli siivotessaan heittänyt muovisen lelulinnan taakseen.

Linna osui 5-vuotiasta lasta kasvoihin. Lapsen neljä yläetuhammasta irtosi osittain tai täydellisesti, hammasharjanneluuhun tuli murtuma ja ikenessä havaittiin repeämä.

Aluesyyttäjä vaati äidille Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa rangaistusta ensisijaisesti pahoinpitelystä. Laanisen mukaan äiti oli lyönyt lasta käsin tai esineellä kasvoihin. Kolmantena vaihtoehtona syytteessä mainittiin esineen heittäminen tytön kasvoille.

Toissijaisen syytteen aluesyyttäjä luki vammantuottamuksesta.

Äiti kiisti molemmat syytteet. Hän ei ilmoituksensa mukaan voinut olettaa, että lelulinna osuisi lapseen. Äiti piti tapahtumaa tapaturmana.

Lapsen kuulustelusta tehty videotallenne esitettiin oikeudessa. Lapsi kertoi, että äiti oli heittänyt lelulinnan siivotessaan taakseen.

Lapsen tutkineen lääkärin mielestä lapsen vammat olivat verrannollisia vammoihin, jotka syntyvät kovalla esineellä lyömisestä tai rapuissa putoamisesta. Toinen todistajana kuultu lääkäri vertasi lapsen vammoja vammoihin, jotka ovat seurausta suorasta esimerkiksi iskusta suuhun tai painavalla esineellä kuten biljardipallolla heittämisestä.

Käräjäoikeuden mukaan sekä äiti että lapsi ovat kertoneet tapahtumien yksityiskohdista samalla tavalla. Oikeus ei ole havainnut, että lasta olisi johdateltu kertomaan asioista tietyllä tavalla.

Oikeus viittaa myös lastentautien erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin laatimaan lausuntoon, jonka mukaan lapsen maitohampaat ovat tapahtumahetkellä olleet vaihduntavaiheessa. Hampaat ovat irronneet kevyemmällä voimalla kuin ei-vaihduntavaiheessa olevat hampaat.

Oikeuden mielestä ei voida sulkea pois vaihtoehtoa, että lapsen vammat ovat syntyneet muulla tavalla kuin lyömällä, vaikka lääkärien todistuskertomukset ja myös lääkärinlausunto osaltaan viittaavatkin siihen suuntaan.

Oikeus mukaan äiti on syyllistynyt vammantuottamukseen. Hän ei ole välittömästi ennen lelulinnan heittämistä katsonut missä lapsi on.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut äidin 15:een 6 euron päiväsakkoon eli maksamaan 90 euroa.

Oikeus on velvoittanut äidin korvaamaan lapselleen kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta 2 000 euroa. Valtiolle äidin on maksettava 212 euroa todistelukustannuksia ja 32 euroa lääkärintodistusten lunastuskuluja. Lisäksi hänen on korvattava kahdelle todistajalle yhteensä 311 euroa.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.