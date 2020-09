Poliisin mukaan suomalaisyrityksiltä epäillään huijatun jopa useiden kymmenien tuhansien eurojen arvoisia rakennusalan koneita.

Poliisilla on tutkittavana kymmeniä samankaltaisella kaavalla toteutettuja epäiltyjä törkeitä petoksia, jotka ovat kohdistuneet pääasiassa Etelä-Suomessa toimiviin yrityksiin.

Rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Hannu Kortelainen Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että rikollinen toiminta on kohdistunut etenkin rakennusalan firmoihin, jotka vuokraavat tai myyvät rakennusalan koneita ja tarvikkeita.

Asiasta ensimmäisenä kertoi Yle.

Poliisin epäilyjen mukaan toiminnassa ikään kuin kaapataan jonkin oikean suomalaisen yrityksen identiteetti huijauksen toteuttamiseksi.

Epäillyt huijarit ovat lähestyneet kohdeyrityksiä olemassa olevien yritysten edustajaksi tekeytyneinä sähköpostitse. Kyseisillä yrityksillä ja niiden edustajilla ei todellisuudessa ole yhteydenottojen kanssa mitään tekemistä.

– Eli rikolliset etsivät jonkun suomalaisen yrityksen, yleensä rakennusalan yrityksen, ja yrityksen nimellä tehdään sähköpostiosoite. Tästä ilmaissähköposti­osoitteesta lähestytään sitten jotakin toista yritystä haluten vuokrata tai ostaa rakentamiseen liittyvää materiaalia, eli koneita ja laitteita.

Huijarit ovat selvittäneet viattomana välikappaleena kulloinkin käyttämänsä yrityksen tietoja sen verran, että he tietävät esimerkiksi yrityksen toiminnasta vastaavan henkilön nimen ja yrityksen oikean osoitteen. Nämä aidot tiedot on merkitty huijaussähköposteihin uskottavuuden luomiseksi.

Sähköposteissa yhteystietoina oleva sähköpostiosoite ja suomalainen prepaid-numero ovat kuitenkin väärät ja epäaidot. Ne on hankittu yhteydenpitoon kohteen kanssa, sekä lisäksi tuomaan uskottavuutta.

– Sähköpostitilauksen saava kohdeyritys usein vastaa sähköpostiin tai ottaa yhteyttä meilissä mainittuun puhelinnumeroon, joka on aina prepaid-numero. Tässä viestinnässä sovitaan kauppatapahtuma. Kohdeyritykselle tulee tilaus esimerkiksi kaivinkoneesta, joka pyydetään jättämään tiettyyn osoitteeseen, vaikkapa rakennustyömaan tai kiinteistön portille.

– Hyväuskoinen kohdeyritys sitten toimittaa kaivinkoneen mainittuun osoitteeseen, ja konnakopla käy sen sieltä hakemassa.

Kortelainen sanoo, että monissa arvokkaissa koneissa on gps-paikannus, mutta tästäkään ei välttämättä ole apua.

– Konnilla on laitteita, millä he skannaavat koneen ja ottavat paikantimen pois ja jättävät paikantimen esimerkiksi samaan paikkaan, mihin laite on tuotu.

Epäily: Takana järjestäytynyttä rikollisuutta ulkomailta

Kortelainen sanoo, että toiminta on ammattimaista ja yhteydenotot taitavasti tehty. Poliisin epäilyjen mukaan tilaukset tehdään ja rikollista toimintaa johdetaan ulkomailta, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta.

– Kyseessä epäillään olevan virolaista järjestäytynyttä rikollisuutta, jossa on useita ylätason tekijöitä, jotka antavat ulkomailta käsin käskyjä.

– Siellä on virolaista ammattirikollisporukkaa, joka on jossain vaiheessa käynyt Suomessa ja osaa auttavasti Suomea. Näin he voivat tällaisen sähköpostitilauksen suomeksi tehdä.

Poliisin tietojen mukaan kaukaa ulkomailta käsin toimivat pääepäillyt värväävät Virosta tai muualta Baltiasta avukseen bulvaanitason tekijöitä maksua vastaan.

Epäillyt apurit käyvät Suomen päässä noutamassa laitteet. Isommat laitteet pyritään kuljettamaan esimerkiksi Viroon myytäväksi. Pienempiä tuotteita, kuten ilmanvaihtokanavien puhdistuslaitteita ja vastaavia saatetaan myydä Suomessakin verkkokauppapalveluissa, huomattavaan alihintaan.

– Kun huijaamalla viety kone myydään ja rahat saadaan, niin ne siirretään sitten yleensä jonkin rahanvälitysfirman kautta ulkomaille pääepäillyille.

Kortelainen sanoo, että useita epäiltyjä bulvaaneja on jäänyt Suomessa kiinni rysän päältä tavaraa hakiessaan.

– Mutta pääepäillyt edelleen porskuttavat, hän lisää.

Ylätason tekijöiksi epäiltyjen kiinnisaamista hankaloittaa se, että he toimivat ulkomailta käsin.

– Jos tekee tällaisen tilauksen vaikkapa Filippiineiltä, niin suomalaisen viranomaisen käsi ei sinne välttämättä kovin helposti ulotu. Jos bulvaanit täällä päässä jäävät kiinni, niin se on sitten heidän harminsa.

”Tälläkin hetkellä on kymmeniä tapauksia tiedossa”

Kortelaisen mukaan huijatut tuotteet ovat pääsääntöisesti olleet esimerkiksi henkilönostimia ja kaivinkoneita, kompressoreita ja ilmastointilaitteita. Ne maksavat muutamasta tuhannesta eurosta muutamaan kymmeneen tuhanteen euroon.

– Kyseessä ovat isot summat kertamäärissä. Kalleimmat viedyt välineet ovat olleet noin 40 000 euron luokkaa. Muutaman kymmenen tuhannen euron paukku on aika iso summa pienyrittäjälle.

Kortelainen arvioi, että vastaavanlaista toimintaa on ollut liikkeellä ainakin noin kolmen vuoden ajan.

– Meillä on Helsingin poliisissa tutkinnassa kymmeniä tällaisia juttuja ja muissa poliisilaitoksissa vielä lisää. Ja viikoittain tulee tietoon sekä onnistuneita huijauksia että huijausten yrityksiä.

– Miljoonatason vahingosta puhutaan vuodessa, hän arvioi.

”Yhdellä puhelulla voisi säästää parhaimmillaan parikymmentä tuhatta”

Kortelainen kertoo poliisin pyrkivän tuomaan toimintaa esille julkisuudessa, jotta yrittäjät osaisivat varoa.

– Toivomme yrityksiä olemaan tietoisia tällaisesta toiminnasta. Tätä tapahtuu yllättävän paljon, ja pienellä vaivalla tällaisen huijauksen voisi välttää.

Kortelainen pohtii, että Suomessa yritysten välinen kommunikointi ja kaupanteko on luottamukseen perustuvaa.

– Monet luottavat siihen, että kun sähköposti tulee oikean yrityksen nimissä, niin se on oikea. Huijaukset ovat sinänsä taitavasti tehtyjä, kun suomalaisessa yrityskulttuurissa tällaista luottamusta on, ja yrityksissä ehkä vähän kiireessä vastataan näihin yhteydenottoihin.

Kortelainen kehottaakin yrityksiä tarkistamaan heille tilauksen tehneen yrityksen oikeat yhteystiedot muista lähteistä ja varmistamaan tilauksen oikeellisuuden sieltä.

– Soitettaisiin vain yrityksen oikeaan numeroon, joka löytyy esimerkiksi yrityksen verkkosivuilta tai numeropalvelusta. Sillä yhdellä puhelulla voisi säästää parhaimmillaan parikymmentä tuhatta euroa.

– Etenkin jos tulee uusi tilaus uudelta asiakkaalta, johon ei ole aiempaa asiakassuhdetta, niin kannattaisi aina varmistaa tilauksen oikeellisuus firmasta sen oikeasta numerosta, eikä siis siitä numerosta, mikä tulleessa sähköpostiviestissä annetaan.