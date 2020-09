Hanhia ammutaan nyt pienois­kiväärillä – IS seurasi, miten luvan­varainen karkotus­jahti eteni

Metsästäjä-Kari on ihmeissään valkoposkihanhien karkotusjahdin byrokratiasta.

Miljoonatuhot viljelyksille Pohjois-Karjalassa aiheuttaneiden valkoposkihanhien karkotusjahdit ovat alkaneet maakunnassa odottavin, mutta ristiriitaisin tuntein.

Varsinais-Suomen ely-keskus on myöntänyt tälle syksylle 115 tilalle poikkeusluvat noin 3 500 valkoposkihanhen ampumiseen.

Pääosa luvista on myönnetty hanhien vilkkaimmille muuttoreiteille Etelä- ja Pohjois-Karjalaan sekä Lapinjärvelle ja Orimattilaan.

Koivikon kartanon tilalla Kiteellä karkotusjahti alkoi jo viikonvaihteessa, mutta sen tehoon hanhiongelman lopulliseksi ratkaisuksi suhtaudutaan vielä varsin epäillen.

– Kyllä hanhet laukauksen jälkeen karkuun lähtevät, mutta viimeistään tunnin päästä ne ovat tässä takaisin, Koivikon isäntä, maatalousyrittäjä Pekka Partanen tuumi.

Hänen mukaansa hanhien määrä on paisunut jo niin suureksi, että ongelman ratkaisu vaatii kannan pienentämistä kovemmin ottein.

– Vaihtoehdot alkavat olla tosi vähissä. Minulta ei enää muita ideoita löydy kuin että sallittaisiin niiden ampuminen suuremmassa määrin.

Karkotusjahdin sotasuunnitelmaa laatimassa Koivikon isäntä, maatalousyrittäjä Pekka Partanen (vas.), asiantuntija Tuomas Seimola Luonnonvarakeskuksesta sekä Tasapään seudun Erän puheenjohtaja Kari Ryhänen.­

Partasen mielestä karkotusjahti on turhan byrokraattista, liian tarkkaan säädeltyä.

Koivikon tilalla on lupa ampua nyt lintujen syysmuuton aikaan lokakuun loppuun mennessä 40 hanhea, enintään kolme hanhea päivässä.

Määrä tuntuu mitättömältä, sillä esimerkiksi tiistaina Koivikon pelloilla Kiteen Puhoksessa ruokaili useissa parvissa arviolta noin 10 000 hanhea. Ja se on vasta syysmuuton alkusoittoa.

Karkotusjahdissa hanhia ei saa ampua missä tahansa. Punaisilla palkeilla Koivikon peltokarttaan merkityt lohkot ovat niin sanottuja maalipeltoja, joilla hanhet voivat ruokailla rauhassa. Niiltä niitä ei saa ampua.­

Jahti ei myöskään ole vapaata kaikkien metsästäjien roiskia. Koivikolla ampujina on kaksi Tasapään seudun Erän kokenutta metsästäjää. Muilla pyssymiehillä ei ole pelloille asiaa.

Hanhijahdissa metsästysseuran puheenjohtaja Kari Ryhänen käyttää tehokasta pienoiskivääriä, jollaisen käyttö pienriistan metsästyksessä on nykyisen lainsäädännön mukaan sallittua.

Valkoposkihanhien karkotusjahdissa Kari Ryhänen käyttää pienriistan metsästyksessä sallittua tehokasta pienoiskivääriä.­

– Haulikolla hanhiparveen ei oikein voi ampua, sillä se saattaisi tappaa kertalaakilla koko päivän kiintiön.

Haulikkoa Koivikolla käytetään pelkästään pelotustarkoituksessa.

Karkotusjahdissa hanhia ei myöskään saa ampua missä tahansa. Niiden suojaksi on määrätty niin sanottuja maalipeltoja (maakunnallisesti arvokas lintualue), joilla hanhien on annettava ruokailla rauhassa. Koivikolla näitä ruokinta-alueita on noin 50 hehtaarin alalla.

Vaikka valkoposkihanhien syymuutto on vasta aluillaan, Koivikon Kartanon palloilla niitä oli tiistaina jo tuhansittain. Nämä hanhet olivat turvassa peltolohkolla, jonne niitä ei saanut ampua.­

Koska kyse ei ole metsästyksestä, vaan hanhien karkotusjahdista, ammuttuja hanhia ei myöskään saa pitää saaliinaan, vaan ne on tuhottava. Koivikolla ammutut hanhet joutuvat biopolttoon.

– Sääliksi käy, että tuhansia kiloja hanhenlihaa annetaan mennä monttuun. En ole sitä koskaan maistellut, mutta eiköhän tuo liene yhtä hyvää kuin kanadanhanhikin, joita on saatu metsästää jo vuosia, Ryhänen harmitteli.

Myös Partasen mielestä ammuttujen hanhien tuhoaminen on suurta haaskausta. Tuhansia kiloja ”herrojen herkkua” jää hyödyntämättä.

– Tässä on meillä tontilla ravintolakin. Siinä voitaisiin järjestää hanhiviikkoja näin syksyisin, jos lupa olisi.

Karkotusjahdissa ammutut hanhet on merkittävä ely-keskuksen jalkapannalla. Hanhia ei ampuja saa pitää saaliinaan, vaan ne on tuhottava, osan voi jättää pellolle pelotteeksi muille.­

Karkotusjahtia tiistaina Koivikolla seuraamassa ollut Luonnonvarakeskuksen asiantuntija Tuomas Seimola oli jahdin alkuvaiheessa vielä arvioissaan sen tehosta hyvin varovainen.

– Vaikea sanoa, sillä hanhiakaan ei vielä ole tullut paljon. Vaatii enemmän aikaa, että saadaan selville, mikä on karkotuksen varsinainen lopputulos. Mutta onhan se totta, ettei kolmen hanhen ampumisella päivässä kovin jatkuvaa pelotetta saa.