Poliisi käytti Valko-Venäjällä vesitykkejä mielenosoittajia vastaan – ”Et astunut virkaan, astuit myöhäisvaiheen dementiaan” protestoija kritisoi Lukashenkan toimia

Lukashenka aloitti vaivihkaa uuden kauden Valko-Venäjän johdossa. Virkaanastujaisia ei televisioitu, mutta niihin oli kutsuttu sadoittain vieraita.

Valko-Venäjällä mielenosoittajat ja poliisi ovat ottaneet jälleen yhteen pääkaupungin Minskin keskustassa, ja poliisi on käyttänyt muun muassa vesitykkejä mielenosoitusten hajottamiseksi. Poliisin kerrotaan ottaneen kiinni kymmeniä ihmisiä.

Tuhannet mielenosoittajat ovat kokoontuneet keskiviikkoiltana Minskiin vastustamaan maata itsevaltaisesti johtavan Aljaksandr Lukashenkan salaista virkaanastujaisseremoniaa.

– Et astunut virkaan – astuit myöhäisvaiheen dementiaan, luki yhdessä kyltissä uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Minun kissani astui virkaan tänään, jatkoi toinen kyltti Lukashenkan toimien kritisointia.

Poliisi on käyttänyt mielenosoittajia vastaan vesitykkejä ja silminnäkijät ovat kertoneet AFP:lle, että ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut.

Osa mielenosoittajista on käyttänyt keskiviikkona pahvikruunuja. Protestoijien sankat joukot ovat myös julistaneet yhteen ääneen "Eläköön Valko-Venäjä". Samaan aikaan mielenosoittajia ovat ottaneet kiinni mellakkapoliisit, joiden vihreissä univormuissa ei ole ollut mitään näkyviä tunnuksia.

AFP kertoo oppositiomedia Tut.byn julkaisseen videon, jolla mellakkapoliisien voidaan nähdä hajottavan protesteja väkivaltaisesti. Samaan aikaan mielenosoittajat syyttävät poliiseja videolla "fasisteiksi". Mielenosoituksista jaetuissa kuvissa näkyy myös mielenosoittajia, joiden kasvot ovat veressä.

Ihmisoikeusjärjestö Viasnan mukaan ainakin 33 ihmistä on otettu kiinni Minskissä ja muualla.

Vesitykkejä ja kyynelkaasua

Twitteriin on julkaistu myös useita videoita, joissa näkyy valtavia määriä turvallisuusjoukkojen jäseniä. Muun muassa Voices of Belarus -kanava on jakanut valkovenäläissanomalehti Nasha Nivan videota, jossa tummiin pukeutuneet hahmot marssivat kadulla.

Suosittu oppositiohenkinen Telegram-kanava Nexta kuvaili keskiviikkoiltana Twitterissä Minskin tilannetta kaoottiseksi. Nextan tviitin mukaan poliisi on vastannut mielenosoituksiin paitsi vesitykein, myös kyynelkaasulla.

Mielenosoituksia seuraava toimittaja Hanna Liubakova tiedustelee Twitterissä, käyttävätkö viranomaiset Minskissä mielenosoitusten hajottamisessa myös yksikköä, joka on tarkoitettu korruption ja järestäytyneen rikollisuuden vastaiseen taisteluun.

– Tarkoittaako tämä, ettei heillä ole tarpeeksi voimia? Mikä tahansa syy onkaan, nämä pampuin varustautuneet ihmiset hakkaavat tööttäävien autojen ikkunoita, Liubakova kertoo.

Liubakova kertoo Twitterissä myös mielenosoittajien tukkivan teitä useissa osissa Minskiä. Yhtä lailla heidän onnistui myös väliaikaisesti estää kiinniotettuja kuljettaneen ajoneuvon kulku. Viranomaiset kuitenkin hajauttivat mielenosoittajat myöhemmin.

Virkaanastujaisista ei ilmoitettu etukäteen

Itsevaltainen 66-vuotias presidentti Lukashenka aloitti kuudennen virkakautensa keskiviikkona seremoniassa, joka järjestettiin ennalta ilmoittamatta Minskissä.

Virkaanastujaisia ei televisioitu, eikä niistä ollut ennakolta mitään mainintaa presidentin verkkosivuilla. Maan virallisen uutistoimiston Beltan mukaan virkaanastujaisiin oli kuitenkin kutsuttu satoja vieraita. Riippumattomat uutislähteet olivat raportoineet aiemmin, että lukuisia pääkaupungin katuja oli suljettu Lukashenkan autosaattueen liikkuessa kaupungilla.

– Ennakoimaton painostus on tehnyt Valko-Venäjän valtiosta vahvemman, kun se taistelee sen puolesta, mikä kuuluu kansalle. Emme halaja sellaista, mikä meille ei kuulu, Lukashenka sanoi virkaanastujaispuheessaan Beltan mukaan.

Lukashenka voitti virallisten tulosten mukaan elokuun alussa pidetyt presidentinvaalit ylivoimaisesti. Sekä Valko-Venäjän opposition että länsimaiden mukaan vaalit olivat vilpilliset.

– Tämä ei ole se, miten "80 prosentin tuen" saanut kandidaatti toimii, kommentoi virkaanastujaisia Britannian entinen Valko-Venäjän-suurlähettiläs Nigel Gould-DaviesTwitterissä.

Hän viittasi Lukashenkan väitteisiin, että tämä olisi saanut 80 prosenttia äänistä.

Presidentinvaalien jälkeen Valko-Venäjällä alkoivat Lukashenkan hallinnon vastaiset laajat mielenosoitukset, jotka ovat jatkuneet poliisin kovista otteista huolimatta tähän päivään saakka.

Peskov väitti, ettei ollut tietoinen virkaanastujaisista

EU on ilmoittanut, ettei se tunnusta Lukashenkaa Valko-Venäjän presidentiksi enää nykyisen virkakauden virallisesti päättyessä ensi kuussa. Vaalien todellisen voittajan on arvioitu olleen opposition ehdokas Svjatlana Tsihanouskaja, joka painostettiin pakenemaan pian äänestyksen jälkeen Liettuaan.

Saksa ilmoitti myös keskiviikkona Lukashenkan virkaanastujaisten jälkeen, että se ei tunnusta Lukashenkaa maan presidentiksi edelleenkään. Myös muun muassa Slovakia, Latvia ja Liettua ilmoittivat saman asian.

EU ei maanantaina onnistunut vieläkään sopimaan Valko-Venäjän pakotteista, vaikka Tsihanouskaja on toistuvasti pyytänyt länttä painostamaan Valko-Venäjän hallintoa.

Lukashenkaa ainakin toistaiseksi tukenut Venäjä puolestaan ilmoitti, ettei sen edustajia ollut kutsuttu virkaanastujaisiin.

– Henkilökohtaisesti en ollut niistä tietoinen, sanoi Venäjän presidentti Vladimir Putinin edustaja Dmitri PeskovFinancial Times -lehden mukaan