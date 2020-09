Käräjäoikeuden mukaan 37-vuotias mies on syyllistynyt kiskonnantapaiseen työsyrjintään.

Parturia nälkäpalkalla eli 15 euron päiväansiolla työllistänyt yrittäjä on tuomittu Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä 1 610 euron sakkoihin sekä korvaamaan parturille palkkasaatavia 8 769 euroa.

Mies oli muistuttanut parturille, että hän pystyy myös vastaanottokeskuksessa toimivana vaikuttamaan parturin oleskelulupa-asioihin.

– Hän yritti pelotella varmasti minua, koska kertoi tietävänsä asioita monista henkilöistä, koska pääsee käsiksi Migrin (Maahanmuuttoviraston) tietoihin, parturi sanoi kuulustelussa.

34-vuotias irakilainen parturi kertoi käyneensä Bagdadissa poliisikoulun ja työskennelleensä ennen Suomeen tuloa Bagdadissa poliisiupseerina.

Mies oli tutustunut vastaanottokeskuksessa Kiteellä 37-vuotiaaseen maanmieheensä, joka toimi ohjaajana ja tulkkina keskuksessa.

Koska poliisiupseeri näytti vastaanottokeskuksessa myös parturin taitoja, 37-vuotias pyysi hänet töihin parturikampaamoonsa Joensuuhun.

– Hän lupasi hyvän palkan ja asunnon, että voisin asua yksityismajoituksessa, 34-vuotias kuvaili.

Mies aloitti työn liikkeessä 20. kesäkuuta 2017. Hän kulki alussa bussilla Kiteeltä Joensuuhun. Myöhemmin työnantaja järjesti parturille vuokra-asunnon Joensuusta.

Mies huomasi, että hän olikin liikkeen ainoa työntekijä. Työaika oli kahdeksan tuntia päivässä, välillä enemmänkin.

– Virallinen työaika oli 10–18. Joskus minä jäin yli ja kerran olin juhlapyhämme Eid-juhlan aikaan aamuun neljään töissä. (37-vuotias) lupasi korvata työni, mutta en saanut korvausta tuosta työajasta.

Tili jäi muutenkin perin vaatimattomaksi. Työnantaja maksoi maanmiehelleen 15 euron päiväpalkkaa.

– Sain 15 euroa päivässä riippumatta siitä, kuinka myöhään työskentelin. Se oli kiinteä hinta.

Työantaja luki tilin parturille kouraan käteisenä yleensä kuun lopussa. Parturi oli täysin työnantajansa armoilla, sillä hän ei osannut lainkaan suomea. Mies ei kuitenkaan uskaltanut lopettaa työtä kuin vasta seuraavassa vuodenvaihteessa.

– Työaikani puolivälissä minua alkoi epäilyttämään koko homma, koska minua alkoi pelottaa. (37-vuotias) kertoi minulle, että hänellä on kortti, jolla pääsee Migrin tietoihin ja hän pystyy tarvittaessa muuttamaan niitä.

Itä-Suomen poliisilaitoksen laskelmien mukaan parturin olisi pitänyt saada työsuhteen ajalta palkkaa lisineen ja lomakorvauksineen 11 094 euroa. Työnantaja oli maksanut hänelle hieman yli puolelta vuodelta vain 2 325 euroa.

Aluesyyttäjä Tuomo Laaninen vaati 37-vuotiaalle rangaistusta kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Laanisen mukaan parturin ahdinkoa ja riippuvaisuutta työnantajasta oli lisännyt se, että tämä toimi vastaanottokeskuksessa.

37-vuotias kiisti syytteet. Hän vakuutti, ettei parturia uhattu tai peloteltu millään tavalla. Yrittäjä ilmoitti maksaneensa palkat tehtyjen tuntien mukaan.

Käräjäoikeuden mukaan 37-vuotias mies on syyllistynyt kiskonnantapaiseen työsyrjintään.

– (34-vuotiaan) on näytetty olleen asemassa, jossa hänen taloudellinen ja sosiaalinen tilanteensa on heikko, hän on ollut turvapaikanhakijana ja hän on ollut kielitaidoton ja tietämätön Suomen työlainsäädännöstä ja työntekijän oikeuksista ja työnantajan velvollisuuksista, oikeus toteaa.

Käräjäoikeus on tuominnut 37-vuotiaan kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä 70:een 23 euron päiväsakkoon eli maksamaan 1 610 euroa. Lisäksi oikeus on velvoittanut tuomitun maksamaan parturille palkkasaatavia 8 769 euroa ja 3 000 euroa korvauksena loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä.

Yrittäjän on maksettava myös valtiolle oikeusapukustannuksia 5 255 euroa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.