Tehohoidon valmiustasoa ei juuri laskettu edes kesän rauhallisemman infektiotilanteen aikana.

Sairaanhoitopiirien ylilääkärit ja sairaaloiden teho-osastolääkärit ovat hyvin huolestuneita Suomen koronatilanteen synkkenemisestä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoitti tiistaina 149:stä ja keskiviikkona 93 uudesta koronavirustartunnasta.

– Olen huolestunut tilanteesta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä luonnehti.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.­

– Huonoltahan se näyttää, kun tartuntoja tulee lisää. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu ensi viikolla tai ensi kuussa, Mikkelin keskussairaalan teho-osaston vastuulääkäri Maarit Hult mietti.

– Suunta on ilman muuta huono. Kuten on tiedossa, tartuntamäärät ovat 2–3 viikkoa olleet huomattavan suuret. Euroopassa on monta esimerkkiä, että tilanne voi huonontua yhä. Tässä vaiheessa on syytä olla huolissaan – etenkin, jos tartuntojen kasvu siirtyy meidän toimintaamme, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimialajohtaja Tuomo Nieminen korosti.

Lääkärit ovat huolissaan siitä syystä, että kun koronaviruspotilaiden määrä kasvaa, se tarkoittaa sitä, että sairaalahoitoa tarvitsevien potilaidenkin määrä alkaa kasvaa. Se puolestaan voi johtaa siihen, että myös tehohoidon tarve lisääntyy.

– Oletamme, että jossakin vaiheessa näin käy. Toivomme tietysti, että ei, Tampereen yliopistollisen sairaalan tehohoidon ylilääkäri Sari Karlsson sanoi.

Ylilääkäri Sari Karlsson.­

Sairaaloissa on tehty suunnitelmat ja valmiudet, miten tehohoidon kapasiteettia lisätään, jos tilanne niin vaatii. Kesän aikana sairaaloiden tehohoitovalmiutta on jonkin verran kevennetty, koska infektiotilanne oli hyvin rauhallinen.

Esimerkiksi Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa osa heräämöstä muutettiin kevättalvella koronaviruspotilaiden tehohoitopaikoiksi. Tiloja on alettu käyttää jälleen leikkauspotilaiden heräämötiloina.

– Tehohoitovalmiutta on voitu harkitusti muuttaa. Tilat on hyvin nopeasti muutettavissa takaisin, sillä kaikkia rakenteita ei purettu, hallintoylilääkäri Juhani Grönlund kuvasi.

Koronavirospotilaiden tehohoito eroaa muusta tehohoidosta siten, että koronaviruspotilas täytyy eristää muista heti ja teho-osaston lääkärien ja hoitajien täytyy suojautua kauttaaltaan. Koronaviruspotilaiden tehohoidossa käytetään muun muassa korkeimman suojaustason FFP3-hengityssuojaimia, koska hengityslaitehoitojen aikana voi kehittyä aerosoleja, jotka saattavat levitä ilmateitse.

Hult sanoo, ettei Mikkelissäkään tehohoitovalmiutta purettu edes kesän rauhallisina hetkinä. Valmiutta alettiin nostaa pienillä rakenteellisilla muutoksilla jälleen, kun tartuntojen määrä alkoi nousta.

Nieminen sanoo, että Päijät-Hämeen alueen potilaista kaksi on tällä hetkellä tehohoidossa koronavirusinfektion takia.

– Toinen potilas on siirretty kapasiteetin varmistamiseksi HUSiin. Ajatus siinä oli se, että voimme toimia mahdollisimman normaalisti ja purkaa hoitojonoa keväältä. Meillä on valmius nostattaa tehohoitokapasiteettia, mutta se tarkoittaa vääjäämättä toiminnan supistamista toisaalta, Nieminen perusteli.

Koronapotilaan tehohoitoa Jorvin sairaalassa Espoossa viime huhtikuussa.­

Lääkärit muistuttavat, että kasvaneista tartuntamääristä huolimatta ero esimerkiksi kevääseen on se, että nyt sairastuneet ovat pääasiassa nuoria, perusterveitä ja hyväkuntoisia aikuisia, joille tauti ei yleensä tule kovin ankarana.

Näin sairaalahoitoon on joutunut turvautumaan vähemmän potilaita kuin vastaavilla tartuntamäärillä keväällä, koska useimmille potilaille riittää sairastaminen ja eristäytyminen kotona. Sen takia Grönlundin mukaan ei ole näköpiirissä, että tehohoitoakaan tarvittaisiin samassa suhteessa kuin keväällä.

– Virus on saattanut muuttua lievemmäksi. Oireet voivat olla niin lieviä, ettei edes tunnista, että pitäisi jäädä kotiin. Se ei silti poista huolta. Mitä tapahtuu, kun ilmat kylmenevät? Ei tiedetä yhtään, mitä syksy- ja talvikelit tuovat tullessaan, Hult pohti.

– En ole tilanteesta niin huolissani, kun kuitenkin kestimme kevään ja sairaala- ja tehohoitopaikat riittivät. Siinä mielessä on syytä huoleen, että tuntuu siltä, että ihmiset toimivat huolettomasti ja ovat unohtaneet, ettei epidemia ole ohi. On tullut vähän turnausväsymystä, ja viruksen etenemistä ruokitaan omilla toimilla, Karlsson mietti.

Lääkärit painottavat, että koronavirustilanteen kehittyminen on edelleen jokaisen suomalaisen omissa käsissä, miten toimii päivittäisissä tilanteissa.

– Tämä on vähän samanlaista valistustoimintaa kuin tupakanpoltossa. Kaikki tietävät, että tupakointikin on vaarallista, mutta valistustyötä pitää tehdä, jotta ihmiset muistaisivat. En ole nykyisestä tilanteesta patologisesta näkökulmasta huolissani, mutta varautunut on syytä olla, Grönlund muistutti.

– Ymmärrän kyllä senkin, että 20-vuotias haluaa bilettää eikä vain istua kotona, mutta tilanne pitäisi ymmärtää pidemmälle. Kohta sairastuvat muutkin kuin nuoret ja ollaan taas lockdownissa, Karlsson jatkoi.