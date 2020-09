Poliisitarkastaja kehottaa vanhempia keskustelemaan nettiaiheista säännöllisesti lasten ja nuorten kanssa.

Poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen kertoo Twitterissä tutustuneensa kesällä videosovellus TikTokin sisältöön ja järkyttyneensä siellä leviävästä väkivaltamateriaalista.

– Tutustuin kesällä lyhyen aikaa TikTok-sovelluksen sisältöön. Järkyttävä määrä väkivaltamateriaalia. En pystynyt löytämään yhtään perustetta miksi siellä pitäisi olla läsnä. Veikkaan, että monelle aikuiselle on yllätys mitä lapset sieltä katsovat, Kilpeläinen twiittaa.

TikTokissa algoritmit toimivat niin, että sovellus tarjoaa erilaiselle yleisölle erilaista materiaalia, poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi kertoo. Jos sieltä etsii lainvastaista tai lapsille ja nuorille häiritsevää materiaalia, sovellus saattaa tarjota samanlaista materiaalia uudestaan.

– Kokonaiskuvaa sisällöstä tai siitä, kuinka paljon siellä on väkivaltaista sisältöä, ei ole kenelläkään. Ei välttämättä edes TikTokilla, koska kenelläkään suurella palveluntarjoajalla ei ole aikaa käydä kaikkea sinne menevää materiaalia läpi, Ulkuniemi huomauttaa.

Joitakin viikkoja sitten TikTokissa levisi aikuisia ja lapsia järkyttänyt video amerikkalaisesta miehestä, joka teki itsemurhan Facebookin suorassa lähetyksessä.

– Siinäkin tapauksessa TikTok yritti poistaa videota, mutta videota pystyi muokkaamaan lisäämällä sen alkuun tai loppuun jotakin, mikä vaikeutti videon poistamista alustalta. Tärkeää olisi se, että palveluntarjoaja reagoisi nopeasti käyttäjien tekemiin poistopyyntöihin, Ulkuniemi sanoo.

Poliisitarkastaja kehottaa ilmoittamaan häiritsevästä sisällöstä palveluntarjoajalle.

– Mitä enemmän ilmoituksia häiritsevästä sisällöstä tulee, sitä helpommin materiaali tarttuu haaviin ja poistuu.

Ulkuniemen mukaan TikTokissa ja kaikilla muilla sosiaalisen median alustoilla on videoita, joissa aikuiset kohdistavat väkivaltaa toisiinsa. Hän ei ole törmännyt videoihin lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, mutta uskoo, että tällaistakin aineistoa on.

– Sitten on onnettomuuksia ja sellaisiakin onnettomuuksia, joiden seurauksena on kuolema. Tällaiset videot eivät ole missään nimessä sopivia varsinkaan pienemmille lapsille tai nuorille yleensäkään.

Vanhempien kannattaa keskustella lasten kanssa sosiaalisen median tai netin sisällöistä säännöllisesti, poliisitarkastaja neuvoo.

– Lapselta voi kysellä vaikka työpäivän jälkeen ruokapöydässä, millaisia juttuja netissä tuli tänään vastaan ja kenen kanssa lapsi on siellä tekemisissä. Samalla voi kysyä, jäikö joku asia mietityttämään tai oliko siellä jotakin ikävää aineistoa.

Tiukkojen rajojen asettamisen sijaan parempi ratkaisu on etsiä neuvonnan ja opastuksen myötä turvallisia keinoja käyttää laitteita tai sosiaalista mediaa. Lapselle tulee antaa mahdollisuus keskustella luotettavan aikuisen kanssa aina, kun tulee jotain kysyttävää, poliisitarkastaja neuvoo.

– Vanhempi voi katsoa lapsen tai nuoren kanssa yhdessä, mitä esimerkiksi TikTokissa on. Jos vanhempi avaa sovelluksen, hänelle näkymä on hyvin todennäköisesti erilainen kuin lapsella.

TikTokin ikäraja on 13, mutta myös sitä nuoremmat lapset käyttävät sovellusta.

– Itse en nuoremman lapsen antaisi sitä käyttää. Sille on syynsä, miksi netin palveluille on ikärajat.

Viime päivinä on keskusteltu siitä, kuinka kiusaamisesta on tullut yhä nöyryyttävämpää, koska kiusaamisesta kuvataan videoita ja ne ladataan kaikkien nähtäville someen. Aihe nousi tapetille, kun uutisoitiin 12–13-vuotiaiden nuorten pahoinpidelleen 11-vuotiaan välitunnilla Vantaan Kytöpuiston koulun pihalla. Teko videoitiin ja ladattiin sosiaaliseen mediaan.

Poliisitarkastajan mukaan myös tämänkaltaisia videoita jaetaan TikTokissa niin kuin muissakin sosiaalisen median kanavilla, kuten WhatsAppissa, Snapchatissa ja Youtubessa.

– Motiivi videoiden jakamiseen voi olla kiusaaminen ja asettaa joku noloon asemaan. Toisaalta joku, joka ei ole kiusaamiseen osallistunut voi videoida teon ja ajatella, että tuomalla sen sosiaaliseen mediaan hän saa paljon tykkäyksiä.

Ulkuniemi kehottaa vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa ilmiöstä ja tuomaan esille, ettei ole ylpeyden aihe jakaa videoita, joissa toinen on fyysisen väkivallan kohteena tai pilkattavana.

– Kun video on viety nettiin, sitä on usein vaikeaa tai mahdotonta saada sieltä pois, koska se lähtee kiertämään jollakin alustalla. Jos kyse on teosta, josta yhteiskunta katsoo, että siitä tulisi määrätä sakkoja tai vankeutta, sitä ei voi leimata kevyesti vaan kiusaamiseksi. Silloin kyse on oikeasti vakavasta teosta.