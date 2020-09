Li Anderssonin mukaan vasemmistoliitto ilmoitti varhaisessa vaiheessa keskustelevansa aktiivimalli kakkosessa velvotteiden lisäämisestä vain, jos sanktioita samalla kevennetään.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ymmärtää, että Marinin hallituksen aktiivimalli kakkonen herättää keskustelua. Sdp ja vasemmistoliitto vastustivat näkyvästi ja kuuluvasti Juha Sipilän (kesk) hallituksen aktiivimallia ja myös toteutumatta jäänyttä aktiivimalli kakkosta.

Marinin hallitus purki ensitöikseen Sipilän aktiivimallin, mutta löysi budjettiriihessä sovun aktiivimalli kakkosesta. Se on tosin merkittävästi pehmeämpi versio kuin Sipilän hallituksen kaavailema malli.

– Tällä kertaa mukaan saatiin karenssien lieventämiset merkittävällä ja eri tavalla kuin viimeksi. Pitkät karenssit puolittuvat 90 päivästä 45 päivään. Tämä oli meille ratkaiseva asia. Ilmoitimme varhaisessa vaiheessa, että keskustelemme velvoitteiden lisäämisestä vain, mikäli sanktioita saadaan samanaikaisesti kevennettyä.

Andersson painottaa, että työhakuvelvoitteessa siirryttiin Marinin hallituksen mallissa ensimmäisestä rikkeestä myös huomautukseen.

Karenssi lankeaa nykyisin työttömille ilman huomautusta ja niiden kesto on 30–90 päivää. Marinin hallituksen aktiivimallissa muiden kuin työnhakuun ja palveluihin liittyvien työttömyysseuraamusten pisin mahdollinen karenssi on 45 päivää.

Marinin hallituksen aktiivimallissa työttömän on haettava 0–4 työpaikkaa kuukaudessa asuinpaikasta ja työtilanteesta riippuen. Jos työnhaun kriteereistä lipsuu, ensin seurauksena on huomautus, toisesta rikkeestä työttömyysturva evätään viideksi päiväksi ja kolmannesta rikkeestä karenssi on kymmenen päivää.

Erona Sipilän hallituksen kaavailuihin on myös se, että jatkossa työtön päättää itse, mitä työpaikkoja hakee. TE-toimisto ei siis niitä osoita.

Mallissa on panostettu työttömien palveluihin huomattavasti enemmän kuin Sipilän hallituksen mallissa. TE-toimistoihin palkataan yli tuhat virkailijaa työttömien avuksi sorvaamaan työttömille yksilöllisiä työllistymissuunnitelmia.