Tahkolla viikonloppua viettäneiden nuorten koronavirustartuntojen määrä on noussut, kertoo Savon Sanomat. Nyt tartuntoja on todettu kuudella nuorella, vielä tiistaina luku oli kaksi.

– Ainahan näitä altistuneita tippuu vähitellen lisää, kun kaikki eivät muista kaikkia isossa porukassa. Ihmiset itsekin ottavat yhteyttä. Joka tapauksessa nämä altistuneet joutuvat kaikki 14 päivän karanteeniin. Se on viranomaismääräys, kertoo Kuopion tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Savolainen lehdelle.

Altistuneita on ympäri Suomea, mutta suurin osa on Kuopiosta. Lääkärin mukaan jatkotartuntojen ja -altistumisten vaara on olemassa, sillä nuoret eivät pysy yhtä herkästi kotona kuin ikäihmiset.