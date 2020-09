Metsähallitus kehottaa kansalaisia keräämään käpyjä Lapissa – asiantuntijan mukaan kävyillä voi tienata päivässä 200 euroa

Asiantuntijoiden mukaan hyvänä päivänä voisi kerätä noin 150–200 litraa käpyjä, jos paikka on erityisen hyvä.

Metsähallitus on päättänyt aloittaa kävyn keruun osassa Lapin maakuntaa. Tarkoitus on täydentää Pohjois-Suomen siemenhuollon varmuusvarastoa.

Metsähallitus kertoo, että Pohjois-Suomen metsiin on kehittynyt laadultaan ja määrältään hyvä männyn siemensato.

Keruu suunnataan siementarpeen mukaan. Käpyjen ostopisteitä on Kemijärvellä, Kittilässä, Kolarissa, Pelkosenniemellä, Pellossa, Ranualla, Rovaniemellä, Sallassa, Savukoskella, Sodankylässä ja Ylitorniolla.

Yhdestä litrasta hyvälaatuisia käpyjä maksetaan kerääjälle 1,2 euroa.

– Yleinen käytäntö on, että kävyt eivät saa olla märkiä, sillä ne voivat homehtua. Viimevuotiset kävyt eivät kelpaa, sillä ne ovat jo karistaneet siemenensä, Etelä-Savon Metsänhoitoyhdistyksen Mikkelin toimiston metsäesimies Tapio Perko kertoo Ilta-Sanomille.

Kuinka paljon hyvä käpyjen kerääjä voi tienata päivässä?

– Jos on hyvä paikka, joka on lähellä tietä, hyvä kerääjä voi ansaita ehkä parhaimmillaan noin 200 euroa päivässä. Se kyllä vaatii sitä, että paikka on lähellä tietä ja että kävyt ovat hyvänlaatuisia. Noin kova keruu ei onnistu ihan joka päivä, Perko korostaa.

Hän kertoo, että kävyt kerätään pääsääntöisesti hakkuiden jälkeen, kun metsäkoneet ovat lähteneet työmaalta pois.

Keruupaikka ratkaisee

Metsätalous Oy:n metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen on samoilla linjoilla kuin Perko.

– Riippuu tosiaan paljon keruupaikasta, paljonko käpyjä pystyy keräämään. Keruupisteiltä saa tarvittavat luvat ja kartat. Hyvä kerääjä voi ehkä kerätä hyvänä päivänä noin 150–200 litraa käpyjä. Täytyy muistuttaa, että kerääminen on raskasta hommaa, Lehtonen sanoo.

Metsähallitus muistuttaa, että käpyjen kerääminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Keruu toisen maalta, mukaan lukien valtion maat, on luvanvaraista.

Metsähallituksen mukaan on mahdollista, että keräys ulotetaan myös Koillismaalle ja Kainuuseen.

Keruu käynnistyy lokakuun alussa. Käpyjen vastaanotot käynnistyvät sen jälkeen eli noin parin viikon kuluttua keruun alkamisesta ostopisteissä.

Tarkemmat ajat voi varmistaa paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä.

Metsähallitus vastaa järjestelyistä yhdessä paikallisten metsänhoitoyhdistysten ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Aiheesta kertoi ensimmäisenä Metsälehti.