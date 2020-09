Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Lieksassa laaja koronavirusrypäs – julkisilla paikoilla voimaan kasvomaskisuositus, sahan toimintaa ajetaan alas

Altistuneita on tiedossa kymmeniä, mutta jäljitystyö on yhä kesken. Sahan toimintaa on alettu ajamaan tilanteen vuoksi alas.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Lieksan sahalla on todettu useita koronatartuntoja.­

Lieksassa Pohjois-Karjalassa on todettu laaja koronavirusrypäs, jossa on vahvistettu eilisen jälkeen kahdeksan uutta tartuntaa, kertoo Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote. Altistuneita on tiedossa kymmeniä, mutta jäljitystyö on yhä kesken. Siun soten suosittelee Lieksan kaupungin alueella kasvomaskien käyttöä kaikissa julkisissa paikoissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei onnistu. Kasvomaskisuositus koskee yli 15-vuotiaita. Lisäksi Lieksan alueella kielletään kaikki yli 50 hengen kokoontumiset. Rajoitukset astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa ainakin viikon. Siun soten mukaan altistumiset ja keskittyvät tällä hetkellä Binderholz Nordic Oy:n Lieksan sahalle. Tilanteen takia sahan toimintaa on alettu ajamaan alas Siun soten tartuntatautivastaavien kehotuksesta.