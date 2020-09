Poliisi epäilee miestä törkeästä ihmiskaupasta Helsingissä – kontrolloi vaimonsa nukkumista, syömistä ja raha-asioita

Poliisi alkoi tutkia rikosepäilyjä sen jälkeen, kun hätäkeskukseen ilmoitettiin syyskuun alussa, että nainen oli pahoinpidelty.

1960-luvulla syntynyttä miestä epäillään törkeästä ihmiskaupasta ja useista pahoinpitelyistä Helsingissä. Epäiltyjen rikosten uhri on miehen 1970-luvulla syntynyt vaimo.

Rikosepäilyt tulivat poliisin tietoon, kun hätäkeskukseen ilmoitettiin syyskuun alussa, että nainen oli pahoinpidelty. Poliisi otti naisen aviomiehen kiinni ja ryhtyi selvittämään asiaa laajemmin.

Helsingin poliisin mukaan on syytä epäillä, että mies on toistuvasti pahoinpidellyt vaimoaan. Mies on myös kontrolloinut vaimonsa nukkumista, syömistä, liikkumista, raha-asioita ja yhteydenpitoa muihin ihmisiin. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen todennäköisin syin törkeästä ihmiskaupasta epäiltynä.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Helsingissä 17.11.2019–1.9.2020 välisenä aikana.

Rikoksesta epäilty mies on ulkomaalaistaustainen Suomen kansalainen. Asianomistaja on Suomessa asuva ulkomaan kansalainen. Poliisi ei kommentoi epäillyn syntymävaltiota tai asianomistajan kansalaisuutta uhrin yksityisyyden suojaamiseksi.