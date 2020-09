Suuressa Katiska-huumejutussa viimeiset päivät käräjillä – loppulausunnot alkavat syyttäjien osuudella

Oikeudenkäynti alkoi tammikuun lopulla. Käräjäoikeuden mukaan tuomion laatimisessa tulee kestämään pitkään.

Suomen suurimpiin kuuluvassa huumeoikeudenkäynnissä alkavat tänään loppulausunnot Helsingin käräjäoikeudessa. Niin kutsutussa Katiska-jutussa kuullaan ensimmäisenä syyttäjien loppupuheenvuorot.

Syyttäjien mukaan liivijengi Cannonballin entinen johtaja Janne Tranberg ja aiemmin liikemiehenä tunnettu Niko Ranta-aho johtivat Espanjasta käsin doping- ja huumausaineiden salakuljetusorganisaatiota. Vuosien 2016–2019 aikana Suomeen tuotiin syytteiden mukaan 17 kiloa kokaiinia, yli 200 kiloa amfetamiinia, reilut satatuhatta ekstaasitablettia ja muun muassa metamfetamiinia, LSD:tä ja hasista.

Poliisin esitutkinnan mukaan rikoshyöty nousi yli kymmeneen miljoonaan euroon. Syytettyjä jutussa on kaikkiaan yli 50.

Oikeudenkäynti alkoi tammikuun lopulla, ja sen on määrä jatkua lokakuun alkuun. Käräjäoikeuden mukaan jutun laajuuden takia tuomion laatiminen tulee viemään aikaa.

Ranta-aho tunnusti yllättäen

Oikeudenkäynti sai yllätyskäänteen maaliskuussa, kun Ranta-aho ilmoitti myöntävänsä lähes kaikki häntä koskevat syytteet. Tunnustuksensa syyksi hän kertoi päätöksen lopettaa rikollinen elämä ja läheisten sotkeminen rikoksiin.

Jutussa syytettyjen joukossa on Ranta-ahon entinen avopuoliso, fitnessurheilijanakin tunnettu Sofia Belorf. Belorfin syytteissä on kyse muun muassa lentokentällä hänen hallustaan löytyneestä matkalaukusta, joka sisälsi tuhansia euroja käteistä. Syyttäjän mukaan Belorf tiesi laukussa olleista rahoista sekä siitä, että ne olivat peräisin Ranta-ahon huumerikoksista. Belorf on kiistänyt syytteen.

Rahanpesun lisäksi Belorfia syytetään huumausainerikoksesta toissa kesän Ruisrockin aikaan. Syytteen mukaan hän muun muassa otti Ranta-aholta kokaiinia sisältäneen pussin ja luovutti sen kolmannelle henkilölle. Belorf on myöntänyt ottaneensa Ranta-aholta kokaiinia Ruisrock-viikonloppuna, mutta vain estääkseen Ranta-ahoa käyttämästä sitä.

Belorfin ja Ranta-ahon parisuhde päättyi rikostutkinnan paljastuttua ja Ranta-ahon jouduttua tutkintavankeuteen.