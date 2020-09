Korona Ruotsissa ohi?Suomalaisasiantuntijat teilaavat tanskalaisväitteen: ”Ollaan kaukana”

Tanskalaisprofessori arvioi, että ruotsalaiset olisivat jo saavuttaneet laumasuojan.

Suomalaiset asiantuntijat eivät usko, että ruotsalaiset olisivat vielä saavuttaneet laumasuojaa koronaepidemiaa vastaan.

Ruotsalaisten saavuttamasta immuniteetista on väläyttänyt tanskalaisprofessori Kim Sneppen. Hän arvelee lehtihaastattelusta, että korona saattaa olla Ruotsissa ohi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen pitää ruotsalaisten saavuttamaa laumasuojaa epätodennäköisenä.

– Erilaiset vasta-ainetutkimukset, joita on tehty, osoittavat vielä aika paljon pienempää osuutta siitä väestä, joka on taudin kohdannut ja joka näin ollen voisi olla suojassa.

Kukaan ei Puumalaisen mukaan vielä tarkkaan tiedä, miten suuri sairastuneiden osuuden pitäisi olla, jotta saavutetaan laumasuoja. Erilaisia arvioita on ennustettu 60–80 prosentin välille.

– Ymmärtääkseni Ruotsissa alueesta riippuen vasta-aineita on todettu muutamalla prosentilla ja siitä ylöspäin. Tukholman seudulla on joissakin tutkimuksissa todettu yli 10 prosenttia, eli tältä osin ollaan kaukana laumasuojan edellyttämästä tasosta.

Puumalainen sanoo, että Ruotsin tilanne on ollut hankala kesän ajan. Tartuntojen määrä on laskenut, mutta viime päivinä määrä on taas kääntynyt nousuun. Tartunnoissa on Ruotsissa selvää alueellista vaihtelua.

– Tämä kuvaa sitä, että epidemia välillä kiihtyy, sitten rauhoittuu ja voi kiihtyä uudelleen. En näkisi, että korona on mitenkään ohi Ruotsissa.

Taneli Puumalainen.­

HUS:n infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen ei usko, että ruotsalaiset olisivat saavuttaneet kevään ja kesän sairastelulla vielä laumasuojaa koronassa.

– Katsoin pari viikkoa sitten vastauksia Ruotsin julkaisemista vasta-ainetuloksista. Niistä, jotka ovat käyneet testeissä, keskimäärin 10 prosenttia antaa positiivisen vastauksen.

Määrä ei Järvisen mukaan todennäköisesti riitä laumasuojan saamiseen.

Ruotsi poikkeaa muista Pohjoismaista siinä, että maassa on ollut koko ajan koronaa. Ruotsalaiset eivät saaneet tautia kuriin edes kesäksi.

Ruotsissa koronan ilmaantuvuusluku on korkeampi kuin Suomessa. Järvinen uskoo, että Ruotsissa tullaan vielä alaspäin.

Syksyn aikana nähdään, miten tilanne kehittyy.

– Voi sanoa, että Ruotsi on mielenkiintoinen laboratorio. Minkälaisen väestönosuuden täytyy sairastaa, jotta taudin eteneminen rupeaa hiipuminen luonnostaan.