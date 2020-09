Maskisuositus tiukkenee – näin arvioivat asiantuntijat: ”Kyllä siinä pärskeet lentävät”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL valmistelee uutta suositusta, jossa maskin käyttöä suositeltaisiin muun muassa kouluissa ja kauppakeskuksista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL valmistelee uutta suositusta, jossa maskin käyttöä suositeltaisiin erilaisissa sisätiloissa, kuten kouluissa ja kauppakeskuksista.

HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo, että maskisuosituksia on syytä tarkistaa nyt, kun tauti lisääntyy väestössä.

– Luulen, että koulut ovat ehdotuksessa se suurin asia. Nuorissa on ollut paljon tartuntoja, varsinkin lukioikäisissä.

Lehtosen mielestä kouluympäristössä on järkevää tehdä suojatoimia ja ryhtyä käyttämään kasvomaskia. Altistuminen johtaa helposti karanteeneihin ja häiritsee ylioppilaskirjoituksia.

Altistumismahdollisuuksia syntyy Lehtosen mukaan luokkaopetuksessa, kun koululaiset joutuvat olemaan sisätiloissa. Etäisyyksien pitäminen on vaikeaa.

– Tämä suositus olisi voinut tulla jo aiemmin. Koulut ovat olleet yli kuukauden auki, ja meillä nuorisossa on ollut tartuntoja.

Maskisuositusta olisi Lehtosen mielestä syytä koulujen lisäksi miettiä yleisötapahtumissa, joihin kokoontuu paljon ihmisiä. Maskeja voitaisiin käyttää esimerkiksi urheilukisoja.

Euroopasta tiedetään, että jalkapallo-otteluista lähti keväällä tartuntaketjuja liikkeelle.

– Suomessa on ollut enemmän jääkiekkoon liittyviä tartuntoja. Aina riski on olemassa, kun on huutamista ja kannustamista. Kyllä siinä pärskeet lentävät.

Lasse Lehtonen.­

Maskisuositusta on THL:ssa mietitty kauppakeskuksiin.

Lehtonen muistuttaa, että kauppakeskuksia on monenlaisia. On ruuhkaisempia ja väljempiä.

– Jos ruuhkaiseen paikkaan menee, on syytä käyttää maskia. En ihan kategorisesti katsoisi, että kauppakeskuksissa on aina hirveää ruuhkaa.

Julkisessa liikenteessä on nyt voimassa maskisuositus. Yksi pohdinnan kohde on Lehtosen mukaan se, halutaanko maskien käytöstä velvoittavampaa.

Lehtonen sanoo, että kasvomaski auttaa yhtenä tekijänä koronan torjunnasta. Mikään yksittäinen tekijä ei kuitenkaan riitä.

Lehtonen muistuttaa, että on huolehdittavat turvaväleistä, käsien pesusta, yskimishygieniasta.

– Jos on oireita tai altistuksia, sitten ei lähdetä julkisesti liikkeelle. Ongelma on juuri ollut siinä, ettei nuoriso muista näitä asioita ja elää kuin koronaa ei olisikaan.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen on tyytyväinen siihen, että maskisuositukseen tulee tarkennuksia ja täsmennyksiä. Uusissa ohjeissa määritellään tarkemmin, minkälaisissa paikoissa maskeja tulisi käyttää.

Maskit ovat tulossa paikkoihin, joissa ei voida pitää turvavälejä. Koulut ovat uusi kohde, jossa maskeja ryhdyttäisiin käyttämään.

– Se tarkoittaa varmaankin yli 15-vuotiaita koululaisia.

Ministeriössä on arvioitu koronaan eri vaiheita. On perus-, kiihtymis- ja epidemiavaihe.

Savolainen arvelee, että taudin kiihtymisvaiheessa alueella otetaan laajemmin käyttöön maskisuositus.

Alueellisista suosituksista päättävät käytännössä sairaanhoitopiirit ja kunnat.

– Nyt kaikkien sairaanhoitopiirien alueille tulee työryhmä tai nyrkki, joka ryhtyy arvioimaan alueellista epidemiatilannetta.

Savolainen on tyytyväinen siihen, että kunnat ovat heränneet koronan torjuntaan. Kohdennetulla toiminnalla saadaan tauti kuriin. Kuhmo on kannustava esimerkki.

– Siellä laitettiin kuntosalit kiinni, rajoitettiin kokoontumista ja tuli maskisuositus. Tartunnat eivät levinneet ja korona saatiin hallintaan.

Maskit ja rajoitukset ovat Savolaisen mielestä hyviä muistutuksia ihmisille siitä, että korona jyllää väestön keskuudessa. Altistumisia on ollut pesäpallo-otteluissa, kuten viimeksi Kouvolassa.

– Näytti siltä, etteivät järjestäjät toteuttaneet ohjeita. Istuttiin vierekkäin eikä ollut tietoakaan virusturvallisesta katsomosta. Meille on tulossa seuraava ottelu Sotkamoon. Siellä varmasti edellytetään, että tapahtuma on turvallisesti järjestetty.