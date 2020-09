Vantaalaiskoulun pahoinpitelyvideon osapuolet tapasivat koululla – uhrin sisko: tapaamisessa ei edistytty ollenkaan

Kytöpuiston koululla tapahtuneesta väkivaltatilanteesta on epäillään neljää oppilasta. Epäillyn pahoinpitelyn uhrin siskon mukaan kiusaaminen on jatkunut ainakin kaksi kuukautta.

– Videopätkässä näkyy, kun tämä kuristaja nauraa samalla kun hän kuristaa veljeäni. En pysty katsomaan videota loppuun.

Näin Noora kertoo pikkuveljensä Kytöpuiston koululla viikko sitten tapahtuneesta pahoinpitelystä. Epäillyt pahoinpitelijät kuvasivat teon videolle ja video on levinnyt muun muassa Snapchat-palvelussa.

Ilta-Sanomien haltuunsa saamalla lyhyellä videolla näkyy, kuinka poika kaataa uhrin maahan, ottaa pojasta niskalenkin ja alkaa kuristaa tätä. Ympärille kerääntyy ainakin kolme muuta poikaa sekä videon kuvaaja. Yksi pojista potkaisee maassa makaavaa uhria selkään.

– Videoon on laitettu tekstiksi ”hahahaaa”. Mä olin, että okei, tämä maailma on sairas, Noora-sisko kertoo järkyttyneenä.

Tilanne päättyy siihen, että uhri jää liikkumattomana maahan makaamaan ja paikalle tulee huomioliiviin pukeutunut aikuinen mies. Hän kysyy mikä pojalla on hätänä. Joku ympärillä olevista sanoo: ”Sillä on astma ja se kuoli.” Mies kyselee vielä onko pojalla epilepsia tai joku sairaus.

11-vuotias uhri vietiin ambulanssilla sairaalaan. Onneksi pojan vammat eivät olleet vakavia.

Kytöpuiston koulu sijaitsee Vantaan Havukoskella.­

Teosta epäillään tällä hetkellä neljää oppilasta. Koska teosta epäillyt ovat vain 12–13-vuotiaita, tapauksesta ei ole käynnistetty rikostutkintaa vaan sitä selvitetään nyt Itä-Uudenmaan poliisin ennalta estävässä toiminnassa. Kytöpuiston koulu taas on aloittanut kurinpitotoimien valmistelut.

Poliisin mukaan tilanne on ollut vakava.

– Tilannehan on aina vakava, jos henkilö kaadetaan maahan ja häneen kohdistetaan väkivaltaa, kertoo tutkinnanjohtaja Simo Kauppinen Itä-Uudenmaan poliisista.

Kauppisen mukaan pahoinpitelyvideo on poliisin hallussa ja tapahtumien kulkua ja mahdollista historiaa ja taustoja selvitetään.

– Toimenpiteet ovat parasta aikaa käynnissä. Aina kun on kyse lapsista ja nuorista, niin on tietenkin velvollisuus pyrkiä hoitamaan asiat viipymättä, kun ne ovat kaikilla vielä tuoreessa muistissa.

Asiaa viedään eteenpäin koulun ja eri viranomaistahojen kesken.

– Poliisi on kontaktoinut asianosaisia ja koulua ja muita viranomaisia, muun muassa sosiaaliviranomaisia. Tavoitteena on tietysti se, että asia saadaan selvitettyä ja mahdollinen väkivallan kierre katkaistua. Kaikkemme tehdään tilanteen ratkaisemiseksi ja parantamiseksi, kertoo Kauppinen.

– Ajatuksena tässä on se, pyritään kertomaan ja osoittamaan nuorille, että teko on moitittava ja vastaavaa ei ainakaan uudelleen tapahtuisi. Ei se pelkkä nuhtelu välttämättä riitä, vaan olisi tärkeää, että lapsi tai nuori ymmärtäisi konkreettisella tasolla asian, Kauppinen jatkaa.

Poliisi peräänkuuluttaa myös kodin vastuuta.

– Samalla pyritään moniammatillisessa yhteistyössä tukemaan kotia, että kotona käytäisiin näitä keskusteluja myöskin, koska koti on kuitenkin se paikka, mistä kaikki lähtee. Sieltä sen peruskasvatuksen pitäisi tulla, Kauppinen sanoo.

Väkivallanteko tapahtui välitunnin aikana.­

11-vuotiaan uhrin aikuinen sisko Noora kertoo IS:lle, että viime yönä hänen veljensä ei nukkunut silmäystäkään.

– Veli ei nukkunut viime yönä ollenkaan, kun meillä on tänään koulussa se tapaaminen. Hän ei halua sinne kouluun tulla. Keskustelu on pakko käydä koululla ja hänen on valitettavasti tultava sinne, jotta poliisi voi haastatella häntä.

– On ihan älytöntä, että tämä järjestetään koululla. Kuka ihminen haluaa palata sellaiseen tilanteeseen, Noora ihmettelee.

Sisko toivoo hartaasti, että koulu puuttuu tilanteeseen.

– Tehtyä ei tekemättömäksi saa ja koulu kantaa toivottavasti vastuunsa eikä räpiköi irti, niin kuin he yleensä räpiköivät.

Noora ei osaa sanoa, miten veljen koulunkäynti nyt jatkuu.

– Hän sai hakea kirjansa ja tietokoneensa koululta, jotta hän voi jotain opiskella. Hän tykkää opiskella tosi paljon ja haluaa hyvät numerot, mutta hän on tavallaan tyhjän päällä kotona ja odottaa, että joku siirto tulisi.

– Siirretäänkö hänet sitten seuraavaan kouluun, mikä on siinä vieressä. En tiedä hyödyttääkö se mitään, kun kyllähän kiusaajat osaavat kävellä koulun pihalta toisen koulun pihalle.

Nooran mukaan paras ratkaisu olisi kotiopetus ja sitten mahdollinen koulunvaihto.

– Parhainta mitä voisi tapahtua olisi, että hän olisi pari kuukautta kotiopetuksessa. Sen jälkeen katsottais sitä koulua, koska ei tuollaisen tapahtuman jälkeen vaan mennä kouluun enää uudelleen ja esitetä, että kaikki on hyvin.

Noora kertoo, että kiusaamista on jatkunut jo yli kahden kuukauden ajan.

Ei edistystä

Illalla Noora kertoo Ilta-Sanomille, että iltapäivällä koululla järjestetty tapaaminen ei mennyt perheen näkökulmasta hyvin. Häntä itseään ei edes päästetty paikalle, vaikka siitä oli sovittu.

Noora kertoo, että asian selvittelyssä ei ole edistytty ollenkaan. Kaikkia asianosaisia ei saatu edes paikalle tapaamiseen, hän sanoo. Lisäksi hän ihmettelee sitä, ettei pahoinpitelystä epäiltyjä oppilaita ole erotettu koulusta.

– Ei edes väliaikaisesti. Siihen tarvitaan kuulemma sitä, että useampi taho käy tämän asian läpi.

– Tämä meni minusta ihan penkin alle.

Nooran isä puolestaan kertoo Ilta-Sanomille, että perhe harkitsee parhaillaan oikeustoimia koulua kohtaan.