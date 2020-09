Asiantuntijat IS:lle: Koronavirus voi tarttua helpommin kuin kausi-influenssa – levittäjinä painottuvat aikuiset supertartuttajat

IS:n haastattelemat asiantuntijat painottavat, että koronaviruksen tarttumiseen vaikuttaa se, kuinka paljon virusta on ympäristössä liikkeellä.

Koronavirustartunnat ovat lähteneet syksyllä nousuun Suomessa kesän hyvän tilanteen jälkeen.

Tiistaina uutisoitiin 149 uudesta koronatartunnasta koko maassa.

Asiantuntijoiden mukaan koronavirus leviää Suomessa juuri nyt yhtä nopeasti kuin tavallinen kausi-influenssa, mutta koronan tartuttavuus on korkeampi kuin influenssan.

Kuinka moni sairastuu päivittäin koronaan, verrattuna normaaliin kausi-influenssaan tai norovirukseen sairastuneisiin?

– Kausi-influenssan kausi ei ole vielä alkanut ja sairastuneita on vähän. Norovirukseen sairastuneista on vaikea sanoa, sillä se on tarttumistavaltaan erilainen eli ripulitauti, HUSin infektio-osaston ylilääkäri Veli-Jukka Anttila kertoo.

Tarttuuko koronavirus helpommin kuin nämä jokavuotiset sairaudet?

– Koronaviruksen aiheuttaman taudin leviämiskykyä kuvaava R0-luku oli keväällä noin 2–2,5. Nyt se on yhden pinnassa. Asiaan vaikuttaa se, miten torjuntatoimet onnistuvat. Tarttumiseen vaikuttaa se, kuinka paljon virusta on ympäristössä liikkeellä. Tuntuu siltä, että koronavirus tarttuu helpommin kuin normaali kausi-influenssa, Anttila sanoo.

R0-luku kertoo siitä, kuinka monta uutta tapausta yksittäinen virukseen sairastunut henkilö tartuttaa. Kun R0-luku on alle yhden, tartunnan saanut tartuttaa tilastollisesti vähemmän kuin yhden henkilön ja epidemia laantuu.

Uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19 tauti on vaikeampi ja monimutkaisempi sairaus kuin normaalit kausi-influenssat. Saksankieliset lähteet sanovat, että uusi koronavirus voisi levitä myös silmien kautta?

– Tämä pitää paikkansa, sillä silmän sidekalvolta on suora yhteys nenänieluun ja siten ylähengitysteihin, Anttila kertoo.

Leviääkö uusi koronavirus helpommin kuin nämä jokavuotiset sairaudet?

– Jokavuotisia virussairauksia on erilaisia, joten yhtä vastausta ei ole. Virusten tartuttavuutta kuvataan yleisesti ns. R0-luvulla, joka kertoo kuinka monta uutta henkilöä yksi tartunnan saanut keskimäärin edelleen tartuttaa. R0-luvun suuruus riippuu eri virusten ominaisuuksien ohella oleellisesti myös vallitsevista olosuhteista, kuten yhteiskunnan toimenpiteistä viruksen leviämisen estämiseksi, Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela sanoo.

– Viimeaikaisten kausi-influenssojen R0-luvuksi on laskettu noin 1,5. Covid-19:lle määritellyt R0-luvut ovat pandemian aikana ja eri maissa vaihdelleet suuresti 0,5:n ja 6:n välillä. Juuri nyt arviot covid-19:n R0 luvulle Suomessa lienevät lähellä tuota kausi-influenssan tasoa, hän kertoo.

– Saman suuruisesta R0-luvusta huolimatta virusten leviäminen voi kuitenkin olla hyvinkin erilaista. Kausi-influenssat ja nuhakuumeet leviävät tasaisemmin, koulujen ja päiväkotien ollessa niiden tartuntaketjuissa keskeisiä, toisin kuin covid-19 infektiossa, jonka leviämisessä painottuvat tartuntaryppäät ja harvalukuisemmat aikuiset supertartuttajat, Saksela arvioi.

Hän painottaa, että covid-19-tauti on monitahoinen ja välillä hyvin vaikea sairaus, josta vielä jatkuvasti opitaan uutta.

– Influenssan aiheuttamat ongelmat painottuvat selkeämmin hengitysteihin. On syytä kuitenkin huomata että myös kausi-influenssat aiheuttavat huomattavaa ylimääräistä kuolleisuutta väestössä. Silmät, nenä ja suu ovat tartuntareittejä monille pisaratartuntana leviäville viruksille, ja ilman muuta koronavirus voi tarttua myös silmien kautta. Hyvän käsihygienian ohella kasvojen ja silmien koskettelua päivän mittaan tulisikin välttää, hän sanoo.

Yksi haastateltavista muistuttaa, että koska ihmiset ovat korona-aikana kiinnittäneet huomiota hyvään hygieniatasoon, muiden tautien leviäminen on vähentynyt.

– Hygieniakäytännöt ovat selvästi vaikuttaneet keväällä influenssan esiintymisen loppumiseen kuin seinään ja myös norovirustartuntoja on ollut selvästi tavallista vähemmän, Jarmo Oksi, Turun yliopiston infektiosairauksien professori ja Turun yliopistollisen keskussairaalan, Tyksin, infektioylilääkäri kertoo.

– Nämä ovat täysin odotettuja vaikutuksia, mikä on tietysti hienoa nähdä, hän sanoo.

Myös Oksi kertoo siitä, että koronaviruksen leviäminen silmien kautta on sikäli totta, että silmän kautta pisarat pääsevät silmäluomien limakalvolle ja siitä sitten eteenpäin.