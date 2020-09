Lahdessa todettiin 16 uutta tartuntaa – useita tartuntaketjuja: ”Se on tietysti huolestuttava piirre”

Johtajaylilääkärin mukaan 16 tartuntatapausta tulivat tietoon viikonloppuna.

Suomessa on todettu 149 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Eniten uusia tartuntoja oli Jyväskylässä. Toiseksi eniten uusia tartuntoja todettiin Lahdessa, jossa muutosta eiliseen raportoitiin 16 uuden tartunnan verran.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja, johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen sanoo, että THL:n tiistaina mainitsemat 16 tartuntaa ovat tulleet Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietoon viikonloppuna.

– Nämä tapaukset ovat tulleet meidän tietoon viikonlopun aikana. Eilen laitoimme niistä THL:lle tiedon, ja THL:llä on oma viiveensä niiden kirjaamisessa.

Niemisen mukaan kyseiset 16 tartuntaa liittyvät jo aiemmin tunnettuihin tartuntaketjuihin. Tartunnat ovat peräisin muun muassa vapaa-ajanvietosta, kuten urheiluharrastusten parista.

–Nämä liittyvät muun muassa kouluihin ja junioriurheiluun. Ja sinänsä myös muutaman viikon takaisesta ravintoloiden tartuntaketjusta on vielä jälkimaininkeja.

Nieminen sanoo, että Päijät-Hämeessä liikkeellä on useita tartuntaketjuja.

– Meidän tilanne on se, että tämä on tavallaan aika pirstaleista. Meillä ei niinkään välttämättä ole kovin monta tartuntaa yhdessä kasassa, vaan monessa paikassa siellä ja täällä. Ja se on tietysti huolestuttava piirre.

– Kun tämä on hajanaista, niin siinä on se tietty pikku ongelma lisää, että jäljittäminen vaatii enemmän työtä, koska tartunnan saaneet eivät ole altistaneet vain samoja ihmisiä. Esimerkiksi koulussahan on olisi paljolti samaa altistunutta väkeä, mutta nyt kukin on oma tapauksensa omine altistuneine henkilöineen.

Niemisen mukaan hankalamman tilanteesta tekee myös se, että noin 20 prosenttia alueen tapauksista on nyt sellaisia, että tartuntalähdettä ei tiedetä.

– Meidän alueella ei sellaisia ole oikeastaan kevään jälkeen ollut ennen kuin nyt viimeisten kahden viikon aikana. Kun on tunnistamattomia tartuntaketjuja, niin sehän tarkoittaa sitä, että hyvin luultavasti meidän alueella on henkilöitä, jotka eivät lainkaan tiedosta, että heillä voisi olla koronavirus. Jolloin he eivät erityisesti osaa varoa sitä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä pyytää verkkosivuillaan julkaistussa tiedotteessa alueen väestön noudattavan koronavirustorjunnasta annettuja ohjeita erityisen huolellisesti, jotta alueen heikentynyt tilanne saadaan kuriin.

– On tärkeää noudattaa turvavälejä ja huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta. Suositus kasvomaskin käytöstä on voimassa Päijät-Hämeen alueella. Erityinen riski tartunnoille on ahtaissa sisätiloissa, joissa turvavälejä ei pystytä noudattamaan, lauantaisessa tiedotteessa muistutetaan.