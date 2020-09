Jyväskylässä todettiin 29 uutta koronatartuntaa –”Ongelmana ennestään iso altistuneiden joukko”

Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoo, että tilanne on huono.

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 149 uutta koronatartuntaa. Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL. Jyväskylässä todettiin eniten uusia tartuntoja, 29 kappaletta. Yhteensä tartuntoja on kirjattu Suomessa tartuntatautirekisteriin 9 195 kappaletta.

– Meillä on ollut viime viikkoina paljon tartuntoja. Tilanne näyttää huonolta, mutta meillä on silti hallinnan tunne, vaikka tartuntoja on todennäköisesti tulossa vielä lisää, Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoo Ilta-Sanomille.

Onko teillä tiedossa jo jokin tietty lähde, josta uudet tartunnat ovat peräisin?

– Tartunnat ovat tulleet työn ja harrastusten parista. Valtaosa tartunnan saaneista on jo aiemmin altistuneita ja karanteenissa olleita. Osa on saanut tartunnan liikunnan parissa. Meillä on tällä paljon liikunnallisia rientoja, joissa on altistuttu jo aiemmin, hän sanoo.

Käsmän mukaan nyt ei ole kyse minkään yksittäisen lajin tapahtumasta, vaan Jyväskylän ongelmana on ennestään iso altistuneiden joukko.

– Alistumisia on ollut työssä, kuntosaleilla, jääkiekossa ja salibandyssä, hän sanoo.

Useita lähteitä

Perjantaina 18. syyskuuta kerrottiin, että Keski-Suomen pelastuslaitoksen 15 työntekijää on asetettu karanteeniin Jyväskylässä koronavirukselle altistumisen vuoksi.

10. syyskuuta kävi ilmi, että lähes sata ihmistä altistui kahdessa oppilaitoksessa, joissa on todettu koronatartunta. Norssin lukiossa todetun tartunnan vuoksi joutui karanteeniin 56 opiskelijaa ja kaksi opettajaa. He olivat altistuneet tartunnalle 7. syyskuuta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa puolestaan ilmeni yksittäinen koronatartunta. Sen vuoksi joutui karanteeniin 30 opiskelijaa. He olivat altistuneet tartunnalle 3. syyskuuta.

Seinäjokelainen jääkiekkoseura S-Kiekko tiedotti keskiviikkona 9. syyskuuta joukkoaltistumisesta seuran edellisen lauantain ottelussa Jyväskylän JYP-Akatemiaa vastaan.

Aiemmin kaupunki tiedotti, että altistumisia on tapahtunut ravintolalaiva M/S Musta Magialla perjantaina 4. syyskuuta kello 19–02, Pataässä- ja Heidi´s Bier Bar -ravintoloissa lauantaina 5. syyskuuta noin kello 02–04 välillä sekä Kauppakadun Fitness24Seven-kuntosalilla lauantaina 5. syyskuuta kello 12.30–14.00 välillä.