Suomessa on todettu 149 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 502 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana on todettu 858 tartuntaa. Sitä edellisellä 14 päivän jaksolla todettiin 356 tartuntaa. Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana tapauksia oli 470, mikä on 82 enemmän kuin edeltävän seitsemän vuorokauden aikana.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset ja sairaalahoidossa olevien ihmisten määrät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Eniten uusia tapauksia on tullut seuraavissa kunnissa. Lukuja tarkastellessa kannattaa huomioida, että ne tulevat tartuntatautirekisteristä useiden päivien ajalta.

Jyväskylä 29

Lahti 16

Vantaa 14

Helsinki 13

Tampere 13

Mikkeli 12

Varsinais-Suomessa opiskelijoihin liittyviä tartuntoja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella koronavirustapaukset ja täten taudin ilmaantuvuus jatkavat kasvuaan, sairaanhoitopiiri kertoo. Alueella on todettu nyt 521 tapausta. Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana ilmoitettiin yhteensä 29 positiivista testitulosta, joista viisi liittyi suoraan ulkomaan matkaan. Kuuden tartunnan alkuperä on vielä toistaiseksi tuntematon.

Opiskelijoiden tapahtumiin ja illanviettoihin liittyi sairaanhoitopiirin mukaan yhteensä 11 tapausta. Koronatartunnan saaneet ovat pääosin lääketieteen opiskelijoita tai lääkäreitä. Altistusten takia 500 lääketieteen kandidaattia ei osallistu opetukseen, joka edellyttää potilaskontakteja Turun yliopistollisessa sairaalassa (Tyks).

Tyksin vierailukäytäntö muuttuu THL:n ohjeistuksen mukaan tiukemmaksi. Kesällä osassa sairaalaa höllennettiin rajoituksia, mutta nyt ne tiukentuvat. Vierailijoita saa nykyään olla kerrallaan yhdestä kolmeen. Vierailijoiden täytyy myös ilmoittautua etukäteen ja olla toki täysin terveitä.

Kahden viikon ilmaantuvuus per 100 000 asukasta Varsinais-Suomessa on 7,5. Koko maan ilmaantuvuus on 13,7.

Tampereen tartunnoista puolestaan lähes kaikki uudet tapaukset liittyvät aiempiin tartuntaketjuihin, Tays kertoi Twitterissä.