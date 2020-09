Lämmintä ilmaa saapuu Suomeen – tänään hätyytellään jo 18 asteen rajaa

Suomeen virtaa etelästä lämmintä ilmaa.

Pilvisyys on laajalti vaihtelevaa, aurinkoisinta on maan keskiosasta Etelä-Lappiin yltävällä alueella. Runsainta pilvisyys on Lapin pohjoisosassa. Sää on lähes koko maassa poutainen, paikallisia kuurosateita tulee Lapin itä- ja pohjoisosassa, Käsivarren Lapissa voi sataa myös lunta tai räntää.

Lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista, pohjoisessa laajalti navakkaa, ja puuskat ovat etenkin pohjoisessa voimakkaita.

Päivälämpötila on maan eteläosassa 15 – 18 astetta, keskiosassa 10 – 16 astetta ja pohjoisosassa enimmäkseen 6 - 10 astetta, Käsivarressa paikoin alempi.

Keskiviikkona aamulla maan etelä- ja keskiosassa on paikoin sumua. Pilvisyys on monin paikoin vaihtelevaa, Lapissa runsasta, mutta vähitellen sää muuttuu maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeämmäksi. Sää on enimmäkseen poutainen, Lappiin leviää hajanaisia vesi- ja pohjoiseen myös lumisateita.

Lounaan ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista.

Päivälämpötila on maan eteläosassa 16 – 19 astetta ja keskiosassa 13...18 astetta. Pohjoisessa lämpötila vaihtelee Pohjois-Pohjanmaan länsiosan ja Kainuun 11...14 asteesta Pohjois-Lapin 2 - 6 asteeseen.

Torstaina on paikoin aamulla sumua ja sää pilvistyy Lapissa, muualla maassa pilvisyys vaihtelee. Lapissa voi vielä paikoin hieman sadella. Maan etelä- ja keskiosaan leviää lounaasta uusia hajanaisia vesisateita, lännessä voi paikoin ukkostaakin. Sateet leviävät yöksi Lappiin asti.

Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja etelänpuoleista, Lapissa enimmäkseen lännenpuoleista.

Päivälämpötila vaihtelee etelän 16 - 20 asteesta Pohjois-Lapin 4 - 9 asteeseen.