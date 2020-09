Teosta epäillyt ovat poliisin mukaan 12–13-vuotiaita.

IS kertoi aiemmin maanantaina vakavasta väkivallanteosta, joka tapahtui Vantaalla Kytöpuiston koulun pihalla viime viikon tiistaina. Koska teosta epäillyt ovat vain 12–13-vuotiaita, tapauksesta ei ole käynnistetty rikostutkintaa vaan sitä selvitetään nyt Itä-Uudenmaan poliisin ennalta estävässä toiminnassa.

Lasten ja nuorten kohdalla ennalta estävässä toiminnassa poliisi tekee yhteistyötä sosiaalitoimen, koulujen, lastensuojelun sekä nuorisotoimen kanssa. Itä-Uudenmaan poliisin ennalta estävän toiminnan päällystövastaava, rikoskomisario Simo Kauppinen vahvistaa IS:lle, että Kytöpuistonkoulun tapaus on selvityksen alaisena.

– Kytöpuiston koulun pihalla on 15.9. tapahtunut epäilty pahoinpitely, jossa yhtä oppilasta on pahoinpidelty kaatamalla maahan ja sitten potkimalla. Teko on sinänsä vakava, uhri on joutunut käymään sairaalassa. Mutta onneksi hänen vammansa eivät kuitenkaan ole olleet todella vakavia, Kauppinen kertoo.

Kauppisen mukaan rikollisesta teosta epäillään tällä hetkellä neljää oppilasta. Uhrin hän kertoo olevan samaa ikäluokkaa epäiltyjen kanssa.

Rikosilmoituksen tapahtuneesta kirjasi koululla paikan päällä käynyt poliisipartio. Kauppinen ei ota toistaiseksi kantaa siihen, liittyykö tapaukseen esimerkiksi aiempaa kiusaamista.

– Näitä taustoja selvitetään nyt myös poliisin puolesta. Tällainen väkivallan kierre pyritään saamaan poikki myöskin moniammatillisessa yhteistyössä, koska kyseessä ovat vasta lapset, Kauppinen sanoo.

Facebookissa on levinnyt viime päivinä uhrin aikuisen isosiskon tekemä päivitys, jossa hän kritisoi voimakkaasti Kytöpuiston koulun toimintaa pikkuveljeensä kohdistuneen kiusaamisen suhteen. IS:n maanantaina tavoittama isosisko kertoo julkaisseensa päivityksen, koska halusi ihmisten saavan paremman tiedon tapahtuneen taustoista.

– Yritän pitää veljeni puolia ja toivon, että kiusaajat joutuisivat vastaamaan teoistaan. Minun mielestä vastuu tästä kuuluu ehdottomasti myös koululle, isosisko sanoo.

Hän kertoo 11-vuotiaan pikkuveljensä olleen kiusaamisen kohteena jo yli kuukauden ajan ja äitinsä käyneen myös puhumassa asiasta koululla useaan otteeseen. Poikaa on sisaren mukaan uhkailtu koulun jälkeen isommalla porukalla, jossa on ollut mukana myös kiusaajien mukaan kutsumia yläkoululaisia, mahdollisesti heidän vanhempia sisaruksiaan.

– Siihen ei ole puututtu. Hänellä on ollut sitten mukana saattaja, eli opettaja on saattanut häntä aina metsän toiselle puolelle ja hän kävelee siitä sitten yksin kotiin.

Vantaan perusopetusjohtaja Ilkka Kalo on kertonut Helsingin Sanomille, että koulun pihalla oli tapahtuneen aikaan viisi välituntivalvojaa. Isosisko kertoo kuulleensa sekä perusopetuksen aluepäälliköltä että koulun rehtorilta, että välituntivalvojia olisi ollut kahdeksan.

– Pikkuveli kuitenkin sanoi, että ulkona oli ollut vain yksi välituntivalvoja, joka hänkin lähti sisälle, kun tämä pahoinpitely tapahtui, isosisko kertoo.

Kalon mukaan välituntivalvojien on mahdotonta nähdä kaikkien oppilaiden toimia koko ajan. Sisko sanoo ymmärtävänsä tämän, mutta toteaa, että se ei poista kuitenkaan sitä, mitä on tapahtunut.

Viime viikon tiistai oli ensimmäinen kerta, kun kiusaaminen eteni vakavaksi fyysiseksi väkivallaksi. Isosisko kertoo myös kysyneensä pikkuveljeltään, mikä on hänen käsityksensä siitä, miksi kiusaajat ovat valinneet uhrikseen juuri hänet.

– Veli vastasi, että syynä on se, että hän ei halua olla heidän kanssaan, koska hän tykkää vain opiskella. Tämä on minun mielestäni niin väärin juuri siksi, koska hän tykkää opiskella. Nyt hän joutuu olemaan kotona, koska hän ei voi mennä sinne. Mutta nämä kiusaajat ovat edelleen koulussa. Äiti oli vienyt toista pikkuveljeä kouluun ja siellä ne kiusaajat olivat koulun pihalla.

Isosiskon mukaan tilanteessa oli mukana myös viides oppilas, joka kuvasi teon videolle. Videon sisar kertoo levinneen oppilaiden keskuudessa Snapchat-sovelluksessa sekä myös YouTubessa, mitä hän pitää häpäisynä.

Pikkuveljensä fyysisiä vammoja sisar kuvailee vähäisiksi, mutta henkisiä sitäkin suuremmiksi. Poika on kertonut ajatuksen kouluun menemisestä ahdistavan, vaikka onkin tuntenut olonsa turvalliseksi kotona ollessaan.

Sisar sanoo, ettei ole saanut koululta vastausta siihen, miksi kiusaamiseen ei ole puututtu.

IS on ollut yhteydessä myös 11-vuotiaan isään. Isosiskon lailla myös hän sanoo, ettei kiusaamiseen ole puututtu, vaikka se on ollut hänen mukaansa koulun tiedossa.

– Tämä on vakava asia, koko perhe on masentunut tämän takia, isä kertoo.

Hän sanoo myös olleensa itse asiasta yhteydessä rehtoriin, sosiaalityöntekijään sekä lastensuojeluun. Yhteydenottoja hän ei ole saanut muilta tahoilta itse lukuun ottamatta poliisin soittoa välittömästi tapahtuneen jälkeen.

Asiaa on tarkoitus pian ratkoa koululla palaverissa, johon myös poliisi osallistuu. Perhe on ollut yhteydessä myös asianajajaan.

Kaupungin, koulutoimen sekä koulun edustajat julkaisivat maanantaina Vantaan kaupungin Facebook-sivuilla kirjoituksen, jossa he kommentoivat tapauksesta sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua. Kirjoituksen mukaan koulu on käsitellyt ja käsittelee edelleen asiaa asianosaisten huoltajien kanssa.

Koulun kerrotaan aloittaneen myös ”kurinpitotoimien valmistelut” välittömästi tapahtuneen jälkeen.

– Vantaan kaupunki suhtautuu asiaan vakavasti eikä hyväksy väkivallantekoa tai kiusaamista, niihin on nollatoleranssi. Kytöpuiston koululla puututaan kaikkeen aikuisten tietoon tulleeseen kiusaamiseen välittömästi koulussa olevan toimintamallin mukaisesti. Kaikissa vakavissa tilanteissa ollaan toimintamallin mukaisesti yhteydessä myös lastensuojeluviranomaisiin, kirjoituksessa kerrotaan.

Kytöpuiston koulun rehtori ei halunnut maanantaina kommentoida tapausta IS:lle, sillä vastuu asiasta tiedottamisesta on perusopetuksen johtajalla Ilkka Kalolla. Kalo ei halunnut kommentoida nimenomaan uhrin isosiskon Facebook-päivitystä, vaan tapauksesta sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua yleensä.

– Somekeskustelussa näissä muissa päivityksessä on kautta linjan usein niin, että osa asioista pitää paikkansa ja osa ei. Ja niitä en voi valitettavasti lähteä kommentoimaan yksittäin. Niin kuin tiedotteessa sanottiin, koulussa puututaan kaikkiin tapauksiin. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että joskus voi olla tilanne se, että jotkut toiset saman koulun oppilaat tai ne naapurikoulun oppilaat ovat tehneet jotakin, johon on puututtu ja sitten toimittu tietyllä tavalla. Ja sitten joskus voi käydä niin, että jotkut muut tekevät jotain, Kalo sanoo.

Kalo ei myöskään halua ottaa kantaa siihen, oliko oppilaan kiusaaminen koulun tiedossa.

– Niin kuin aiemmassa vastauksessa toin yleisellä tasolla esille, joskus asioista voi olla erilaisia näkemyksiä ja niin edelleen. On vaikeaa koska emme voi näitä yksittäisiä asioita lähteä kommentoimaan julkisuudessa, Kalo sanoo.

Hän kuitenkin vahvistaa HS:lle aiemmin kertomansa välituntivalvojien määrän viideksi. Valvojista kaksi oli Kalon mukaan yhdellä pihalla, kaksi muuta toisella pihalla ja viides urheilukentällä. Koulussa on 430 oppilasta.