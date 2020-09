Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Ensin henkilö on kadota pimeyteen – sitten pientareella hehkuu valoilmiö: video paljastaa heijastimen tehon

Syksy tuo pimenevät illat tullessaan ja heijastimen merkitys on jälleen tapetilla. Oheisella videolla IS testasi, kuinka suuri merkitys heijastimen käytöllä oikeasti on. Video on kuvattu autonkuljettajan perspektiivistä.

