Yhdysvaltain metsäpalojen savu levisi Kuopioon

Savu matkustaa niin korkealla ettei vaikuta ilmanlaatuun.

Yhdysvaltain länsirannikon maastopaloista lähtenyt savu on yltänyt jo Savoon saakka, Ilmatieteen laitos kertoo. Savun matka Suomeen kesti viikon verran.

Ilmatieteen laitoksen lidar-mittari havaitsi savuhiukkasia Kuopion yllä jo 11. syyskuuta jo satunnaisesti sen jälkeen. Viikonlopun aikana savuja havaittiin pysyvämmin, ja sunnuntaiaamuna savukerros oli jo kolmen kilometrin paksuinen.

Nasan tuottaman ennusteen perusteella savupilvi Suomen yllä on suurimmillaan tänään maanantaina iltapäivällä ja illalla. Paksuimmillaan savupilvi on maan keskivaiheilla, kun taas Etelä-Suomessa ja Lapissa savua on ohuemmalti.

Laajuudeltaan savupilvi on yli 20 miljoonaa neliökilometriä eli suurempi kuin Venäjä.

Savun vuoksi maanantaina on odotettavissa näyttävän punainen auringonlasku. IS näyttää Helsingin auringonlaskun suorana kello 19 alkaen. Voit seurata suoraa lähetystä yllä näkyvältä videolta.

Otitko hienon kuvan maanantain auringonlaskusta? Lähetä se IS:n WhatsAppiin ( 040 660 9019) tai tämän lomakkeen kautta.

Tuulten puhaltaessa sopivasti savu voi kulkeutua Pohjois-Amerikasta Euroopan ylle ja muodostaa valtavia savupilviä. Pohjois-Amerikan maastopalojen savuja kantautui Suomeen viimeksi viime vuonna, mutta tämänvuotiset palot ovat olleet poikkeuksellisen voimakkaita.

Savut kulkeutuvat usean kilometrin korkeudella suihkuvirtausten mukana.

– Koska savupilvi on sankimmillaan useiden kilometrien korkeudella, maan pinnalla ei ole odotettavissa merkittävää ilmanlaadun heikkenemistä, Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Pia Anttila sanoo tiedotteessa.