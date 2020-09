Viking Linen toimitusjohtaja: Amorellassa on reikä rungon alla

Viking Linen toimitusjohtaja ei osaa sanoa, koska alus saadaan siirrettyä pois Järsön saaren edustalta.

Viking Amorella -matkustaja-alus ajoi sunnuntaina karille Hjulgrundilla Ahvenanmaan saaristossa. Länsi-Suomen merivartioston mukaan karilleajo tapahtui puoli yhden jälkeen sunnuntaina Ahvenanmaan itäpuolella.

Aluksella oli noin 200 matkustajaa sekä noin 80-henkinen henkilökunta. Matkustajat evakuoitiin laivasta, eikä onnettomuudesta koitunut henkilövahinkoja.

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses kertoi maanantaina aamupäivällä IS:lle, että aluksen tarkat vauriot eivät tässä vaiheessa ole tiedossa.

– Siinä on kyllä reikä rungon alla, mutta jos on useampi (reikä), niin sitä nyt ei vielä uskalleta sanoa. Koska sukeltajien filmit eivät ole niin tarkkoja. Mutta tiedämme, että siinä on reikä, että tulee vettä kaksoispohjaan. Ja nyt pitää käsitellä se, että saadaan laiva kuntoon, jotta se voidaan siirtää.

Hanses ei lähde arvioimaan onnettomuuden mahdollista syytä.

– Nyt on Otkes mukana, joten minä en lähde sitä spekuloimaan. Mutta kuten sanoin eilen, niin joko se on tekninen vika, tai sitten inhimillinen erehdys.

Hansesilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin laiva tullaan siirtämään pois Järsön saaren edustalta. Alus saatiin sunnuntaina ajettua saaren rantaan uppoamisen estämiseksi.

– Tällä viikolla on ainakin tarkoitus siirtää, mutta tänään ei.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) ilmoitti heti tuoreeltaan sunnuntaina aloittaneensa tapauksesta tutkinnan. Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo STT:lle, että tutkinta on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta ei halua spekuloida onnettomuuden syistä.

Tapahtumien kulku varmistetaan ensin, minkä jälkeen siitä voidaan kertoa julkisuuteen. Tähän kuluu aikaa Nurmen mukaan kuukaudesta kahteen. Otkes on puhuttanut ja kuullut asianosaisia. Tarkempi tekninen tutkinta alkaa myöhemmin.

– Tähtäämme siihen, että kun alus tulee korjaustelakalle, ollaan paattia vastassa siellä, Nurmi kertoo.

Nurmen mukaan laivan vauriot näkyvät paremmin, kun alus on kuivilla. Lisäksi vauriontorjuntatoimenpiteitä ei haluta häiritä tutkinnalla.

Tärkeässä osassa tutkintaa ovat tekniset tallenteet, jotka ovat kuin laivan musta laatikko. Tukinnassa selvitetään, miten alus on kulkenut ja miten sitä on ohjattu. Lisäksi selvitetään teknisten järjestelmien toiminta ja mahdolliset häiriöt.

– Meillä ei ole viitteitä siitä, että teknistä vikaa olisi ollut, mutta se ei tarkoita, ettei sitä olisi voinut olla, Nurmi sanoo.

Onnettomuustapahtuman lisäksi Otkes tutkii myös pelastustoimet ja niiden onnistumisen.

– Kun näillä meidän rannikon väylillä ajetaan isoilla aluksilla jatkuvasti ja tämmöistä sattuu, niin tästä täytyy ottaa opiksi, että näin ei kävisi enää, Nurmi lisää.

”Ei tämä ole vaarallinen reitti”

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kertoo, liikennehäiriöt jäävät onnettomuuden takia pieniksi. Amorellan korvaa sen sisaralus Gabriella, joka normaalisti liikennöi Helsingistä Tallinnaan. Gabriella kulkee samalla reitillä kuin Amorella, eli Ahvenanmaan saaristossa saman kapeikon läpi, missä sunnuntainen pohjakosketus tapahtui.

– Ei tämä ole mikään vaarallinen reitti. Meidän kaikki laivamme menevät tästä, Boijer-Svahnström vakuuttaa.

Tiedotusjohtajan mukaan matkoja ei ole juurikaan peruttu onnettomuuden jälkeen. Boijer-Svahnström lisää, etteivät matkustajamäärät ole muutenkaan suuria koronaviruksen ja aiempien matkustusrajoitusten takia.

Evakuoitujen matkustajien hyteissä olleet matkatavarat on toimitusjohtaja Jan Hansesin mukaan kerätty, merkitty nimillä ja otettu talteen.

– Riippuen siitä, miten laiva siirretään, tulemme toimittamaan osan terminaaleihin ja sitten mietitään, miten ne saadaan toimitettua eteenpäin.

Hanses kertoo, että Amorellassa on noin 40 henkilöautoa ja 40 rekkaa.

– Autot puretaan joko Långnäsissa tai Turussa hinauksen alussa tai hinauksen jälkeen, riippuen mikä tilanne.

Osa Amorellan miehistöstä on evakuoitu aluksesta, osa jäi alukseen selvittämään tapahtumia ja valmistelemaan siirtoa.

– Henkilökuntaa siellä on noin 40, ja sitten on ulkopuolisia. Laivalla on ehkä noin 50 henkilöä. He valmistelevat siirtoa, Hanses sanoo.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström sanoo, että sukeltajat ovat tutkineet alusta sunnuntai-illan aikana, ja vahinkojen laajuutta arvioidaan parhaillaan.

– Aluksen pohjassa on vaurioita, mutta tutkinta jatkuu. Tavoitteena on päästä siirtämään Amorella telakalle. Ennen sitä arvioidaan, voidaanko alus hinata korjaustelakalle. Työn aikataulua ei vielä ole vahvistettu, selvitystyön arvellaan kestävän joitakin päiviä. Viking Line päättää toimenpiteistä yhdessä asianosaisten viranomaisten kanssa.

Boijer-Svahnströmin mukaan aluksesta evakuoidut matkustajat ovat yöpyneet paikallisessa hotellissa Maarianhaminassa.

– Täällä on edelleen henkilöitä Ahvenanmaalla. Suomalaiset lähtevät tänään Viking Gracella Turkuun klo 14.25, loput ruotsalaisista Gabriellalla samaan aikaan Tukholmaan. Osa palasi jo yöllä kilpailijan laivalla Suomeen.

Amorellan onnettomuuden yksityiskohdat ovat toistaiseksi hämärän peitossa. Onnettomuustutkimuskeskus Otkes on kertonut aloittaneensa tapahtuneesta alustavan tutkinnan.