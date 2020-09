MTV: Tällaiset vauriot Amorellalle tuli – Viking Linen toimitusjohtaja kertoo

Viking Amorella makaa savipohjassa, varustamon toimitusjohtaja kertoo MTV uutisille.

Eilen sunnuntaina karille ajanut Viking Amorella makaa savipohjassa, Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses kertoo MTV uutisille. Se on toimitusjohtajan mukaan hyvä uutinen, koska laiva pystytään todennäköisesti siirtämään aiheuttamatta sille lisävaurioita.

Hansesin mukaan vauriot ovat pääasiassa laivan rungossa koneiden edessä. Potkureissa ei kaiketi ole suuria vaurioita, vaikka yksi niistä tiettävästi osui poijun kettinkiin.

– Vesi on päässyt yhteen osastoon, mutta useamman osaston alla on kaksoispohja. Siinä pohjassa on useamman osaston alla vettä, Hanses sanoo MTV Uutisille.

Myös laivan ilmastointikoneissa voi olla vikoja.

Turusta Tukholmaan matkannut Amorella sai pohjakosketuksen Ahvenanmaan Hjulgrundilla sunnuntaina noin kello 12.50. Aluksella oli 200 matkustajaa sekä 80-henkinen henkilökunta. Henkilövahinkoja ei sattunut.

Matkustajien evakuointiin osallistui merivartioston meripelastuskopteri sekä useita matkustajien evakuoinnissa hyödynnettäviä aluksia. Operaatioon osallistui myös Ahvenanmaan paikallinen meripelastuksen johtoryhmä.

Viimeiset matkustajat olivat poistuneet aluksesta viiden maissa alkuillasta.