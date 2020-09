Ravintoloista ja yöelämästä lähtöisin olevia tartuntaryppäitä on paljastunut ympäri Suomea. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkärin mukaan jonkinlaisia lisärajoituksia on pian pakko asettaa.

HUSin alueella ja Turussa merkittävä osa syyskuussa esiin tulleista koronatartunnoista on peräisin yöelämästä tai muista vapaa-ajan illanvietoista.­

HUSin alueella jopa puolet koronatartunnoista on lähtöisin Helsingin yöelämästä, HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi Ilta-Sanomille viikonloppuna. Lehtonen ehdottaa, että Suomessakin tulisi Viron tapaan kieltää alkoholin anniskelu yöaikaan.

– Suojatoimenpiteitä ei pystytä yökerhoissa ja ravintoloissa noudattamaan. Siellä tulee helposti tartuntaryppäitä, kun on paljon ihmisiä pienessä tilassa. Kun musiikki pauhaa, puhutaan kovalla äänellä. Nuoriso ei välttämättä jätä yhtä herkästi pirskeitä väliin pienen nuhan vuoksi, Lehtonen perustelee ehdotustaan.

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, HUS­

Syyskuun alussa Mikkelissä paljastui jääkiekkojoukkueen pelaajista lähtöisin ollut koronatartuntarypäs. Koronavirukseen lieväoireisina tai oireettomina sairastuneet liikkuivat yhden viikonlopun aikana lähes kaikissa Mikkelin keskustan ravintoloissa, kahviloissa ja kaupoissa. Kaupungissa sadat altistuivat koronalle. HUSin Lehtonen pitää Mikkelin tapausta yhtenä pahimmista ravintola-altistumisista Suomessa. Paikallinen terveysviranomainen on toista mieltä.

– Enemmän tartuntoja on tullut harrastuspaikoilta. Meillä oli pitkälti ruokaravintoloista kyse ja tällä hetkellä näyttää siltä, että niissä tapahtuneet altistumiset eivät ole lisänneet meillä tartuntoja, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Jukureissa oli alunperin reilut kaksikymmentä tartuntaa, mutta kaiken kaikkiaan samasta ryppäästä syntyi yhteensä 36 koronatartuntaa. Mikkelissä terveysviranomaiset antoivat viikko sitten suosituksen yökerhojen sulkemisesta puolenyön aikaan pahentuneen tartuntatilanteen vuoksi. Seppälän mukaan kaikki yökerhot Mikkelissä ovat noudattaneet suositusta.

– Meillä oli paikallinen epidemiarypäs ja näimme tärkeäksi hillitä sitä. Sosiaaliset kontaktit ovat laskeneet ja näyttää siltä, että saimme paikallisen epidemiaryppään näillä toimilla ja ihmisten käyttäytymisellä hallintaan, Seppälä kertoo.

Terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä, Essote.­

Essoten terveyspalvelujen johtaja kannattaa alueellisia rajoituksia, jos epidemiatilanne jollakin alueella pahenee.

– Näimme riskin koronatartuntojen leviämisestä korkeana tällä viikolla, koska tiesimme, että meillä voi olla oireettomia tartuntoja alueella. Jos tilanne on alkuviikolla rauhallinen, ei yöelämää tarvitse Mikkelissä ensi viikonloppuna rajoittaa.

Turun tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi.­

Turussa suurin osa syyskuussa esiin tulleista koronatartunnoista on peräisin yöelämästä tai muista vapaa-ajan illanvietoista.

– Ulkomailta tulleet tartunnat ovat vähentyneet selkeästi. Voi olla, että osa tartunnoista on jatkotartuntoja vapaa-ajalla levinneistä tartunnoista. Jos yksi perheenjäsen sairastuu, tiedämme, että toisen perheenjäsenen riski saada tartunta on suuri, kertoo Turun tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi.

Ylilääkärin mukaan nuorten aikuisten tartunnat ovat viime aikoina korostuneet kaupungissa. Turussa on tällä hetkellä voimassa suositus siitä, että opiskelijatapahtumia ei järjestettäisi.

– Kartoitamme altistuneita ja laitamme heitä karanteeniin, jotta tauti ei leviä eteenpäin, Peltoniemi sanoo.

Peltoniemi ei osaa sanoa, tulisiko alkoholin anniskelua yöaikaan rajoittaa.

– Vaikea sanoa, olisiko se ainoa tekijä, mikä auttaa. Ihmiset tapaavat jossakin kuitenkin. Jos yökerhossa pystytään noudattamaan rajoituksia, niin ne voivat olla auki. Jos turvatoimista ei huolehdita, se on riski viruksen leviämiselle. Tärkeintä on, miten asiakkaat käyttäytyvät. Toivoisin, että kaikki jaksaisivat noudattaa turvavälejä, käsihygieniaa ja sitä, ettei lähdetä sairaana liikenteeseen.

Ylilääkäri muistuttaa, että nuorilla koronaoireet voivat olla erittäin lieviä. Siitä syystä, jos on vähänkin kipeä olo, mihinkään ei tule lähteä ja testeihin pitää hakeutua.

– Koronavirusta on löydetty erityisesti korkeakouluopiskelijoiden keskuudesta. Kun kohdistamme toimenpiteet heihin, niin voi olla, että tilanne on taas kahden viikon kuluttua rauhallisempi. Tilanne muuttuu koko ajan.

Pirkanmaalla korona ei ole levinnyt yökerhoissa, vaikka opiskelijoiden altistumisia yöelämässä on ollut.

– Viimeisimmistä tapauksista on yli kaksi viikkoa. Kun tautia on yhä enemmän liikkeellä, ne tilanteet ovat tietenkin mahdollisia, kertoo infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.

Infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen, Tays.­

Pirkanmaalla tauti on levinnyt esimerkiksi perheiden sisällä ja esimerkiksi Mänttä-Vilppulassa hoivakodissa. Kun opiskelijariennot alkoivat, koronatapauksia oli korostetusti nuorten aikuisten ikäryhmässä. Viime aikoina tilanne on muuttunut niin, että tartuntoja on ollut eri-ikäisillä.

– Toistaiseksi tiedämme noin 80 prosentissa tapauksista tartunnan lähteen. Monet uusista tapauksista ovat olleet jo valmiiksi karanteenissa, mutta koko ajan tulee myös uusia tapauksia, Syrjänen sanoo.

Ylilääkärin mukaan riski koronan leviämiselle on merkittävä, jos yökerho on täysi ja siellä on joukossa tartunnan saanut.

– Tartuntatautilain muutos on lausuntokierroksella ja se antaa mahdollisuuden tehdä alueellisia rajoituksia. Tarkastelemme tilannetta koko ajan, Syrjänen pohtii.

Päijät-Hämeessä ravintoloissa tuli hiljattain esille tartuntarypäs, johon liittyviä tartuntoja ja jatkotartuntoja oli useita kymmeniä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen kannattaa rajoituksia ravintoloiden aukioloaikoihin.

– Kansallisesti tulisi vakavasti miettiä, olisiko syytä mennä sellaisiin rajoituksiin, että tulisi joku kellonaika, jonka jälkeen ei voida enää anniskella. Kun ihmiset ovat humaltuneita, turvavälit eivät toteudu ja voidaan olla tilanteissa, joissa turvavälien ei ole tarkoituskaan toteutua, Nieminen huomauttaa.

Yli puolet Päijät-Hämeen alueen tartunnoista juontavat tällä hetkellä yöelämään.

– Lisäksi meillä on monia muitakin tartuntaketjuja, jotka liittyvät muun muassa kouluihin ja urheiluharrastuksiin.

Johtajaylilääkärin mukaan nuoret saattavat suhtautua koronaan välinpitämättömästi siksi, että nuorilla tauti voi olla kovin lievä tai oireeton. Hän muistuttaa, että tilanne muuttuu, jos virus tarttuu nuoresta isovanhempaan.

Heinäkuun jälkeen Suomen koronatilanne on koko ajan vaikeutunut, Nieminen sanoo. Siitä syystä lisärajoitteita joudutaan pian ottamaan käyttöön.

– Täytyy tarkastella tilanteita, joissa erityisesti tulee tartuntoja ja minkälaista vahinkoa syntyy, jos tilanteita rajoituksin vähennetään. Kouluihin liittyviä altistumisia on ollut, mutta koulu on yksi yhteiskunnan tärkeimpiä tukirakenteita. Isompi puuttuminen niihin ei tuntuisi lainkaan perustellulta. Sen sijaan esimerkiksi alkoholin anniskeluun yöaikaan puuttuminen aiheuttaa varmasti paljon pienemmät vauriot.