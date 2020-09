IS SEURAA

Yhdeltä asiakkaalta vietiin lähes 700 000 euroa. Lähellä oli, että tekijät olisivat päässeet käsiksi jopa satoihin miljooniin euroihin.

Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa alkaa maanantaina Suomen olosuhteissa hyvin poikkeuksellinen pankkipetosvyyhti, jonka uhreiksi joutuivat syyttäjän mukaan Nordea sekä sen julkisuudesta tutut miljonääriasiakkaat. Syytteen mukaan vaarana oli, että tekijät olisivat päässeet käsiksi miljoona­omaisuuteen.

Syytettyjen penkille istuu mieskolmikko, joista kaksi oli Nordean Vaasan konttorin työntekijöitä. Kolmas mies hankittiin syyttäjän mukaan apuun verkon salaisesta Tor-verkosta. Rikokset tapahtuivat viime vuoden kesällä. Syyttäjän mukaan teossa on varsin suunnitelmallisia piirteitä.

Syyttäjän mukaan tekijät hankkivat ensin toisten pankin työntekijöiden käyttäjätunnuksia sekä salasanoja.

Tämä onnistui syyttäjän mukaan niin, että pääsyytetty, 28-vuotias mies sai Tor-verkosta hankitulta apurilta niin sanottuja keyloggereita, eli näppäilytallentimia, jotka mies asensi Nordean tietokoneisiin.

Pääsyytetty käytti syyttäjän mukaan rikoksissa ainakin kahden työntekijän tunnuksia hyväkseen. Siten kaksi syytöntä naistyöntekijää joutui rikosepäilyn kohteeksi. Toinen nainen jopa pidätettiin lähes kolmen vuorokauden ajaksi.

Seuraavaksi pääsyytetty varasti Nordean tietokoneen ja katsoi hankkimillaan tunnuksilla liki 90 asiakkaan pankkitietoja, joista syyttäjän mukaan noin kymmenen julkisuudesta tuttua miljonääriä valikoitui sopiviksi kohteiksi.

Syyttäjän mukaan myös toinen pankin työntekijä katseli joidenkin asiakkaiden tietoja. Syyttäjän mukaan hän esimerkiksi kuljetti pääsyytettyä paikasta toiseen, raportoi pankkikonttorin tapahtumista ja neuvoi käyttämään Nordean tietojärjestelmiä anonyymisti.

Teon seuraavassa vaiheessa pääsyytetty aktivoi syyttäjän mukaan neljälle miesmiljonäärille uudet tunnuslukusovellukset. Tunnuslukusovelluksen varmentamiseen tarvittu puhelinnumero vaihdettiin pääsyytetyn hallussa olleeseen prepaid-puhelinliittymään. Nyt tekijöillä oli vapaat kädet käyttää uhriensa verkkopankkia.

Ensimmäiseltä uhrin tililtä ehdittiin syyttäjän mukaan siirtää toisille tileille yli 670 000 euroa.

Syyttäjän mukaan tämä tapahtui niin, että pääsyytetty antoi uhrin verkkopankkitunnukset Tor-verkosta hankitulle apurille, joka kirjautui uhrin verkkopankkiin. Pääsyytetty vahvisti kirjautumisen tunnuslukusovelluksella. Sen jälkeen apuri teki tilisiirtoja ja pääsyytetty hyväksyi maksut tunnuslukusovelluksella.

Syyttäjän mukaan tekijöiden oli tarkoitus tehdä samoin kolmelle niille uhrille, joille oli jo aktivoitu uudet tunnuslukusovellukset. Poliisit ehtivät kuitenkin väliin, ja operaatio keskeytyi. Tekijät olisivat voineet päästä käsiksi jopa satoihin miljooniin euroihin.

Syyttäjä vaatii päätekijälle vähintään 3,5 vuoden vankeutta ja Tor-verkosta hankitulle 26-vuotiaalle apurille 3 vuoden vankeutta. Toiselle pankin työntekijälle, 36, vaaditaan noin kahden vuoden vankeutta.

Pääsyytetyn asianajaja Pauliina Kivi on kertonut aiemmin Ilta-Sanomille, että mies myöntää osan syytekohdista.

– Kyllä hän on lakia rikkonut. Kyllä hän tulee sen myöntämään. Mutta kaikkia syyttäjän esittämiä väitteitä ei myönnetä, Kivi sanoi.

Syytenimikkeinä rikoskokonaisuudessa ovat muun muassa törkeä maksuvälinepetos, törkeä tietomurto, vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle ja identiteettivarkaus.

Toisen Nordean työntekijän puolustus kiistää syytteet.

Nordean Suomen lakiasiainjohtaja Sakari Wuolijoki on sanonut aiemmin IS:lle, että pankki on ottanut tapahtuneen erittäin vakavasti. Wuolijoen mukaan Nordea on ryhtynyt toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että vastaavanlaisia sisäisiä väärinkäytöksiä ei voisi tapahtua jatkossa.

– Onneksi on hyvin harvinaista, että pankki tai asiakkaamme joutuisivat sisäisen väärinkäytöksen kohteeksi, Wuolijoki on sanonut.

Nordea vaati, että oikeudenkäynti ja kaikki asiakirjat olisi määrätty salaiseksi. Oikeus päätti kuitenkin aiemmin, että haastehakemus, pääkäsittely ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat pääosin julkisia. Oikeuskäsittelylle on varattu aikaa koko viikko.

Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin alkua maanantaina paikan päällä.