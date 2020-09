Tämä kaikki Viking Amorellan haaksirikosta tiedetään nyt

Alus sai pohjakosketuksen Ahvenanmaan Hjulgrundilla sunnuntaina noin kello 12.50.

Vuonna 1988 rakennetun Viking Amorella -risteilyaluksen onnettomuus alkoi Ahvenanmaan Hjulgrundilla puolilta päivin sattuneesta pohjakosketuksesta. Ruotsalaislehti Aftonbladetin julkaisemassa hätäviestissä miehistö kertoo iskun aiheuttaneen vuotoja useilla osastoilla.

– Aluksen vakaus on kärsinyt erittäin paljon vuodosta. Se on saatu ajettua rantaan, että estettäisiin uppoaminen. Se on ajettu niin matalaan, että se on jäänyt kiinni, Länsi-Suomen merivartioston tiedottamisesta vastaava Samu Hiljanen kommentoi tapahtumia Aamulehdelle.

Järsö-nimisen saaren rannalla alkoi seuraavaksi pelastusoperaatio, johon hälytettiin merivartiolaitoksen meripelastuskopteri sekä useita matkustajien evakuoinnissa hyödynnettäviä aluksia. Operaatioon osallistui myös Ahvenanmaan paikallinen meripelastuksen johtoryhmä.

Aluksella oli 200 matkustajaa sekä 80-henkinen henkilökunta. Länsi-Suomen merivartiosto tiedotti myöhemmin Twitterissä, ettei onnettomuus poikinut henkilövahinkoja.

Merivartioston tilannekuva sunnuntai-illalta klo 19.45, laivan miehistö on edelleen laivassa.­

Viideltä iltapäivällä viimeiset matkustajat olivat poistuneet aluksesta. Viking Linen linja-autot kuljettivat seurueen Maarianhaminan keskustassa sijaitsevaan Strandnäsin kouluun, jonne perustettiin hätäkeskus. Paikalle lähti 40–50 Suomen Punaisen Ristin koulutettua vapaaehtoista. SPR:n mukaan vapaaehtoiset järjestäisivät evakuoiduille henkistä tukea, ruokaa ja juomaa.

Viking Linen tiedotuspäällikkö Johanna Boijer-Svanström kertoi Ilta-Sanomille sunnuntai-iltana, että yhtiön ensimmäinen laiva Manner-Suomeen lähtisi yhdeltä yöllä. Alus kulkee Ruotsin kautta ja tavoittaa Turun aikaisintaan maanantai-iltana. Kilpailevan yhtiön laivoilla halukkaat voisivat päästä Suomeen aamuksi.

– Jos asuu kaukana satamasta, on varmaan parempi jäädä tänne yöksi. Tämä riippuu myös matkustajan kotipaikkakunnasta, Boijer-Svanström kertoi Ilta-Sanomille.

Boijer-Svanström arveli, että enemmistö mannersuomalaisista päättäisi yöpyä laivan sijaan Maarianhaminassa. Ruotsalaisten matkustajien hän kertoi ennättävän todennäköisesti kotiin iltaan mennessä.

Osana korvauksia Viking Line tarjoutui kustantamaan Ahvenanmaan pääkaupungissa yöpyvien mannersuomalaisten hotellikulut. Tiedotuspäällikkö kertoi yhtiön huolehtivan myös matkustajien ruokailusta.

­

Amorellan onnettomuuden yksityiskohdat ovat toistaiseksi hämärän peitossa. Onnettomuustutkimuskeskus OTKES on aloittanut tapauksesta alustavan tutkinnan.

– On tärkeää varmistaa, että kaikki tarvittavat tallenteet saadaan tutkintaan käyttöön. Aluksen VDR-tallenteesta nähdään, miten alusta on ajettu, miten koneita on käytetty ja miten eri tekniset järjestelmät ovat toimineet, OTKESin johtaja Veli-Pekka Nurmi kommentoi Ilta-Sanomille.

– Alustavassa vaiheessa puhutellaan myös avainhenkilöitä, jotka ovat olleet vastuussa aluksen ohjailusta.

Viking Linen Boijer-Svanström kertoi Ilta-Sanomille sunnuntaina, että myös osa Amorellan miehistöstä jäi paikalle selvittämään tapahtumia. Paikalle on kutsuttu muun muassa aluksen pohjaa tutkivia sukeltajia sekä tutkijoita Turusta.

Boijer-Svanström arveli tutkimusten jatkuvan koko yön.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Viking Amorella on ajanut karille samoilla vesillä. Edellinen onnettomuus sattui joulukuussa 2013, jolloin samaan alukseen iskenyt sähkökatko johti ohjausvirheeseen. Seurauksena laiva ajoi karille kahden solmun nopeudella Ahvenenmaan itäpuolella.

Huomisesta alkaen Amorellan korvaa samaa reittiä risteilevä M/S Gabriella. Viking Line on kertonut ilmoittavansa muutoksista asianosaisille asiakkaille.