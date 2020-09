Kokenut laivamatkustaja Tiia kertoo joidenkin käyttäytyneen aluksi hysteerisesti.

Länsi-Suomen merivartiosto tiedotti sunnuntai-iltana hieman ennen kello kuutta, että viisi tuntia aiemmin karille ajaneen Viking Amorella -risteilyaluksen kaikki 207 matkustajaa oli saatu evakuoitua Ahvenanmaalle. Evakuoitujen joukossa olivat myös Ahvenanmaalla Jomalan kunnassa asuva Tiia sekä hänen 8-vuotias poikansa.

Törmäyksen tapahtuessa Tiia oli poikansa kanssa osallistumassa karkkibingoon, joka järjestettiin laivan keulaa lähellä olevan tanssiravintolan tiloissa. Kokeneena laivamatkustajana hän tajusi hyvin nopeasti, että jotakin oli vialla.

– Matkustan aika paljon noilla laivoilla ja olen aikoinani ollut niillä töissäkin. Havahduin siihen, kun laiva kääntyi yhtäkkiä rajusti. Ajattelin, että ei tässä kohtaa kuulu kääntyä näin. Itse törmäys kuului sellaisena raapivana äänenä pohjassa. Sanoin heti pojalle, että nyt kengät jalkaan, Tiia kuvaili tilannetta IS:lle illalla jo kotiin päästyään.

Tiian mukaan matkustajille tuli tietoa heti aluksi hitaanlaisesti. Koska hän tunsi laivan ja tiesi pelastuslauttojen sijaitsevan yläkannella, hän suuntasi poikansa kanssa saman tien sinne.

Muitakin matkustajia oli jo ehtinyt paikalle, eivätkä kaikki kyenneet pysymään tyynenä.

– Siellä oli ilmassa vähän hysteriaa, pelastusliivejä revittiin laatikoista. Henkilökunta ei ollut oikein siinä vaiheessa vielä ehtinyt paikalle.

Pohjakosketuksen jälkeen Amorella ohjattiin tarkoituksella lähelle Järsön saaren rantaa, jotta alusta uhannut uppoaminen voitaisiin välttää.­

Tiia epäilee laivalla soineen hälytyssignaalin saaneen ihmisissä aikaan paniikkimielialaa, sillä muuta tietoa oli vielä siinä vaiheessa vähänlaisesti tarjolla. Kun henkilökunnan edustajia tuli paikalle, Tiia sai myös lapselleen sopivan kokoiset pelastusliivit.

– Lapsia pelotti todella paljon, he itkivät.

Tiia kiitteli erästä henkilökuntaan kuulunutta naista, joka sai hänen poikansa rauhoittumaan sanoillaan.

– Koska me olimme siellä toisella puolella laivaa, niin emmehän me nähneet, kuinka lähellä me olimme sitä saarta. Hän sanoi pojalle, et tulee katsomaan ikkunasta, kuinka me olimme ihan lähellä maata. Hän rauhoittui siihen, Tiia kuvaili.

Tiian mukaan tilanne osoitti todeksi hänen jo aiemmat tietonsa siitä, että ihmiset saattavat reagoida hätätilanteissa hyvin erilaisin tavoin.

– Jotkut olivat paniikissa ja yksikin mies oli hirveän vihainen. Siellä oli kyllä kaikki tyypit edustettuina.

Tiia kertoi ihmisten käytöksen muuttuneen tyynemmäksi, kun hälytyssireeni oli lakannut soimasta. Kuulutuksissa luvattiin pian lisätietoa ja matkustajia kehotettiin pysymään rauhallisina.

Matkustajille oli kerrottu laivan saaneen pohjakosketuksen, mutta sen sisään tulleesta vedestä ei ollut tässä vaiheessa tietoa. Tiian mukaan henkilökunta joutui jonkin verran pitämään silmällä matkustajia, sillä osa olisi halunnut hakea alempaa hyteistään tavaroitaan, kuten esimerkiksi lääkkeitä.

Evakuoinnistakaan ei oltu vielä kerrottu, mutta Tiia arvasi sen tapahtuvan, kun kuuli sattumalta henkilökunnan radiosta sanat ”kolmekymmentä autokannella”. Pian myös Tiiaa ja hänen poikaansa alettiinkin jo siirtää autokannelle.

Paikalle tuli useita aluksia evakuoimaan matkustajia.­

Amorellan henkilökunta oli tarkastanut, että kaikkien pelastusliivit oli puettu oikein ennen evakuointiveneeseen astumista.­

Kaikilla oli yllään pelastusliivit, ja Tiian mukaan tilanteessa vakuuttavasti työskennellyt henkilökunta tarkasti, että kaikki olivat myös osanneet pukea ne päälleen oikein. Autokannelle meneminen kuitenkin arvelutti hieman.

– Osa katsoi puhelimistaan uutisia ja kuulimme, että laivan pohjaan oli tullut jotain reikiä. Ja meitä oltiin evakuoimassa sieltä autokannen kautta.

Ihmisiä vietiin autokannelle ryhmissä. Tiia ja hänen poikansa olivat matkalla alas, kun ryhmä käännytettiinkin yhtäkkiä takaisin.

– Sitten mentiinkin autokannelle toista reittiä. Evakuoinnin aikana tuntui kyllä inhottavalta, kun menimme vain syvemmälle ja syvemmälle sinne, missä se ongelma oli. Ajattelin vain koko ajan, että ”luota henkilökuntaan, mene sinne minne käsketään”.

Evakuointivenettä odotettiin autokannella Tiian mukaan enintään 20 minuuttia. Kaksikon kohdalle osui rajavartiolaitoksen vene, johon siirtyminen tuntui turvalliselta miehistön auttaessa kyytiin pääsyssä kädestä pitäen. Isojen aaltojen kohdalla veneen vauhtia vielä jarruteltiin, ettei ihmisten olisi enää tarvinnut pelätä enää enempää.

Merivartiosto kuljetti evakuoituja laivamatkustajia Ahvenanmaan Svinöhön.­

Evakuoituja matkustajia nousee maihin Svinössä.­

Määränpää oli melko lähellä Svinössä, jossa odottaneet Viking Linen bussit kuljettivat matkustajat Maarianhaminaan Strandnäsin koululle pikaisesti perustettuun evakuointikeskukseen.

– Siellä olivat Punainen risti, vapaapalokunta, poliisit ja kaikki muut. Henkilöpaperit katsottiin kaikilta, joilla ne olivat. Sitten otettiin kuvat ja sanottiin, että pitää mennä rekisteröitymään. Kaikki näytti sujuvan hyvin, varsinkin siellä Strandnäsissä, jossa meiltä kyseltiin heti vointia ja tarjottiin kriisiapua. Joka kulmassa tarjottiin limsaa ja voileipiä. Minä kysyin, että voisimmeko me lähteä jo kotiin.

Manner-Suomessa vanhempiensa luona ja ostoksilla käyneen Tiian auto ja kaikki matkatavarat jäivät Amorellan kyytiin. Hän kertoi jäävänsä odottelemaan puhelua, jossa kerrottaisiin, kuinka auton saisi takaisin Ahvenanmaalle.

– En löytänyt siinä tilanteessa taksin numeroakaan mistään. Joku ihana Punaisen ristin työntekijä ajoi meidät sitten kotiin, muutaman kilometrin päässä evakuointikeskuksesta asuva Tiia kertoi.

Amorellan pohjaan kerrottiin tulleen useita repeämiä pohjakosketuksessa.­

Illalla jo kotiin päästyään Tiia kuvaili oloaan vielä hieman levottomaksi. Poikakin kävi hänen mukaansa jännittävän päivän jäljiltä ”vähän ylikierroksilla”. Tapahtuneessa riittänee puhuttavaa vielä pitkään.

– Hän on vielä huolissaan siitä, miten autolle käy, Tiia naurahti.

Hän halusi vielä kehua Viking Linea tilanteen hienosta hoitamisesta sekä erityisesti laivan henkilökuntaa.

– Kyllä huomasi, että henkilökunta oli treenannut tällaista varten. Peukut pystyyn heille, toiminta oli todella asiallisia ja rauhallista.