Alustavassa tutkinnassa puhutellaan aluksen vastuuhenkilöitä.

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on aloittanut alustavan tutkinnan koskien Viking Linen Amorella-aluksen karilleajoa.

Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi sanoo, että näin suuren aluksen karilleajo on Suomessa harvinainen tapahtuma. Edellisestä kerrasta on lähes seitsemän vuotta.

– Erikoista on se, että kyseessä oli sama alus ja se sattui hyvin samoilla vesillä.

Karilleajo tapahtui Nurmen mukaan hyvin lähellä vuoden 2013 onnettomuuspaikkaa. Hän huomauttaa, että vanhemman onnettomuuden syynä oli sähkökatkos, jonka takia alus menetti hetkeksi ohjailukykynsä.

– Se, että sähköjen menetys tapahtui juuri tuolla kohdin, oli sattumaa. Tämän päiväisen onnettomuuden syyhyn on vielä mahdotonta ottaa kantaa.

Varustamon mukaan turmaa edelsi silloin osittainen sähkökatko, jolloin moottorit ja ohjaus lakkasivat toimimasta. Myöskään aluksen apumoottorit eivät käynnistyneet, koska niille tehtiin samaan aikaan huoltotöitä.

Varustamo kertoi, että työntekijöiden välinen väärinkäsitys johti tuolloin siihen, että huoltotöihin ryhdyttiin kapealla saaristoväylällä. Koska apumoottorit eivät käynnistyneet, aluksen ohjaus menetettiin ja alus ajautui karille.

Syyskuussa 2009 taas sähkövika jätti aluksen ajelehtimaan tunniksi ilman sähköjä. Aluksen koneet ja pääasialliset ohjauslaitteet lakkasivat toimimasta. Sähkökatkos johtui silloin polttoainejärjestelmän sähköviasta.

Nurmen mukaan alustavassa tutkinnassa selvitetään ensin mitä on tapahtunut, minkä perusteella voidaan nimittää oikeanlainen tutkintaryhmä varsinaiseen tutkintaan. Nurmi arvioi, että ryhmä saadaan kasaan muutamassa päivässä.

– On tärkeää varmistaa, että kaikki tarvittavat tallenteet saadaan tutkintaan käyttöön. Aluksen VDR-tallenteesta nähdään, miten alusta on ajettu, miten koneita on käytetty ja miten eri tekniset järjestelmät ovat toimineet.

Myös meriliikennettä valvovan VTS-keskuksen ja Meripelastuskeskuksen tallenteet ovat myös tärkeitä.

– Alustavassa vaiheessa puhutellaan myös avainhenkilöitä, jotka ovat olleet vastuussa aluksen ohjailusta, Nurmi kertoo.

Otkes tiedotti asiasta Twitterissä:

Seuraa tapahtumien etenemistä täältä.