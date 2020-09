Amorellan matkustajat siirretään maihin veneillä – pohjastaan revenneen aluksen tilanne vakaa

Länsi-Suomen merivartioston mukaan evakuointi suoritetaan pienillä veneillä.

Turusta Tukholmaan matkalla ollut risteilyalus Viking Amorella ajautui karille Ahvenanmaan läheisyydessä sunnuntaina hieman ennen kello 13 iltapäivällä. Aluksella on kerrottu olevan 207 matkustajaa sekä 74 miehistön jäsentä.

Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentaja Kimmo Ahvonen kertoi IS:lle noin kello 15.30, että Amorellan matkustajien evakuointia oltiin juuri aloittamassa.

– Heidät siirretään Ahvenanmaalle, jossa maakunta on järjestänyt jatkokuljetuksen Långnäsin lähelle valmisteltuun evakuointikeskukseen, Ahvonen kertoi.

Hän ei kyennyt toistaiseksi arvioimaan evakuoinnin aikataulua tarkemmin.

– Kun se tehdään tässä tapauksessa pienillä veneillä, niin se ottaa jonkun verran aikaa, Ahvonen sanoi.

Ahvosen mukaan alus on ohjattu saaren rantaan, jotta sen mahdollinen uppoaminen voitaisiin välttää.

– Aluksen tilanne on sinällään on tällä hetkellä vakaa. Näyttää siltä, että tällä hetkellä ihmishenkiä ei ole varsinaisesti vaarassa. Eli alus pysyy pinnalla, Ahvonen kertoi.

Aamulehden aiemmin saaman tiedon mukaan Amorella on saanut runsaasti vettä sisäänsä.

– En osaa sellaista yksityiskohtaa vahvistaa, mutta karilla ja kivillä on käyty ja pohjassa on repeämiä, joten kyllä siellä vettä sisällä on.