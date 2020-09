KHO päätti: Samaa sukupuolta olevan parin vihkineen papin varoitus oli oikeutettu – ”sateenkaaripappien” määrä kasvoi välittömästi

Kolme vuotta sitten tuomiokapitulilta varoituksen saanut pastori Arpad Kovacs näkee KHO:n perjantaina antamassa päätöksessä sekä huonoja että hyviä puolia.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) perjantaina antaman päätöksen mukaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ei toiminut lainvastaisesti, kun se antoi vuonna 2017 kirjallisen varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle pastorille Arpad Kovacsille. Näin KHO kumosi hallinto-oikeuden aiemmin tekemän toisensuuntaisen päätöksen.

Tuomiokapituli katsoi aikanaan varoituksen antaessaan, että Kovacs oli Oulussa toimittamassaan vihkimisessä toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Tuomiokapitulin mukaan avioliittolakia muutettaessa vuonna 2017 ei tarkoitettu muuttaa kirkollisen vihkimisen edellytyksiä.

Kovacs on puolestaan aiemmin sanonut, että hänen näkemyksensä mukaan papit ovat avioliittoon vihkiessään ennen kaikkea virkamiehiä, koska valtio on myöntänyt kirkolle vihkioikeuden. Näin ollen heidän tulisi Kovacsin mukaan noudattaa avioliittolainsäädäntöä.

IS:n lauantai-iltana tavoittama Kovacs kertoo KHO:n päätöksen tulleen hänelle jokseenkin yllätyksenä. Hän sanoo päätöksen jättäneen edelleen avoimeksi asioita, joita joudutaan vielä miettimään pitkään.

– En itse henkilökohtaisesti todellakaan hihku onnesta tästä päätöksestä. Mutta vaikka se oli minun kannaltani huono päätös, se on kuitenkin antanut pallon takaisin kirkolle, jolle se kuuluukin. Eli päättäkööt nyt omasta asiastaan. Siinä mielessä on nyt toivottavaa, että kirkko tekee päätöksen ja että se tekee hyvän päätöksen. Hyvällä päätöksellä tarkoitan tasa-arvoisen avioliittolain soveltamista myös kirkossa, Kovacs sanoo.

Päätös ei liiemmin vaikuta työhön

Kovacs pitää päätöstä tietyllä tavalla hyvänä ”kirkon aikaansaamattomuuden” kannalta.

– Jos päätös olisi ollut minun kannaltani parempi, niin kirkkohan olisi voinut piiloutua sen taakse ja vedota siihen, että sitä on pakotettu ulkopuolelta toimimaan. Mutta nyt sitä ei voi tehdä.

Kovacs sanoo hyväksyvänsä KHO:n päätöksen ja tyytyvänsä siihen. Hänen työhönsä maahanmuuttajien parissa se ei liiemmin vaikuta, sillä hänen kohdalleen osuu muutenkin vain harvakseltaan niin sanottuja ”normipapin töitä”.

– Toisaalta jos minulta pyydetään vihkimistä, minä aion vihkiä. Sekä samaa sukupuolta olevia – ja jopa niinkin radikaalisti – että eri sukupuolta olevia, Kovacs naurahtaa.

Kovacsin mukaan KHO:n päätöksessä on myös hyviä puolia, vaikka se oli hänen kannaltaan huono.­

Uusista varoituksista hän ei ole huolissaan, sillä ne ovat muiden kuin hänen päätettävissään.

– Minä en vain voi olla palvelematta ihmisiä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että rakkaus on jotakin, jota jopa raamatussa kehutaan.

Kovacs kertoo vihkineensä samaa sukupuolta olevia pareja myös vuoden 2017 jälkeen. Hän ei ole laskenut tarkkaa määrää, mutta arvioi pyyntöjä tulevan kerran, pari vuodessa.

”Sateenkaaripappien” lista piteni KHO:n päätöksen jälkeen

Samaa sukupuolta olevia pareja vihkiviä evankelilais-luterilaisen kirkon pappeja on listattu verkossa Sateenkaaripapit-nimiselle sivustolle. IS:n tietojen mukaan listalle ilmoittautui välittömästi KHO:n päätöksen jälkeen 16 uutta pappia.

Lauantai-iltaan mennessä samaa sukupuolta olevia pareja vihkiviksi oli ilmoittautunut sivuston kautta yhteensä liki 100 pappia eri puolilta Suomea. Kovacs sanoo olevansa ilahtunut listan pitenemisestä KHO:n päätöksen jälkeen.

– Se on erittäin mukavaa. Vaikka jotkut ehkä toivovatkin tämän herättävän meidän keskuudessamme pelkoa, toivon, että se ei herätä. Olen todella onnellinen tästä, koska minun mielestäni meidän täytyy palvella ihmisiä.

Kovacs kertoo saaneensa tähän mennessä pelkästään positiivista palautetta. Hän sanoo myös tuntemattomien ihmisten ottaneen yhteyttä ja toivoneen hänelle voimia. Tulevaisuuden suhteen Kovacs on toiveikas.

– Jossakin vaiheessa me katsomme takaisin tähän hetkeen jostain tulevaisuudesta ja voi jopa olla, että meitä huvittaa. Tosin tämä ei huvita siinä mielessä, että koen voimakkaasti, että kyse on tasa-arvosta. Ja se on erittäin kallisarvoinen asia, Kovacs toteaa.