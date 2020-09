Poliisi: Lahteen on perustettu uusi liivijengi – ”Ulkoisesti toiminta näyttää hyvin samantyyppiseltä kuin United Brotherhood Lahden toiminta”

Rikosylikomisarion mukaan Red Roots -ryhmittymästä ei ole tähän mennessä tehty havaintoja muualla Suomessa.

Lahdessa on tehty kevään ja kesän mittaan havaintoja uudesta liivijengistä, jolla on läheiset välit Helvetin enkeleihin. Moottoripyöräilijöillä nähtiin uuden Red Roots -ryhmän nimeä kantavia liivejä ensimmäisen kerran keväällä, kertoo rikosylikomisario Pälvi Suokas Hämeen poliisilaitokselta.

– Meillä on kesän aikana tehty useita havaintoja tällaisesta uudesta ryhmästä kuin Red Roots. Liivejä on näkynyt katukuvassa. Henkilöitä, joilla on näitä liivejä ollut ja jotka ovat sitä kautta tuon ryhmän jäseniä, on nähty liikkuvan yhdessä Helvetin enkeleiden kanssa, Suokas sanoo.

Ainakaan toistaiseksi ei ole tiedossa, että Red Roots -ryhmää olisi perustettu muualle Suomeen, Suokas kertoo. Hänen mukaansa Red Rootsiin on siirtynyt ainakin osa aiemmin rikollisjärjestö United Brotherhoodin (UB) Lahden-osastossa olleista.

Poliisin käsityksen mukaan Red Roots on myös hankkinut ryhmän käyttöön tilat Lahdesta.

– Tässä uudessa ryhmässä on sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet aikaisemmin mukana UB:ssa. Osa on sellaisia, jotka ovat olleet hyvin läheisissä tekemisissä UB:n kanssa, mutta eivät ole olleet silloin varsinaisia liivien kantajia, mutta ovat nyt pitäneet tämän uuden ryhmittymän liivejä. Se on aina vähän suhteellinen käsitys, että ketkä ovat siirtyneet ja mistä, Suokas kertoo.

Suokkaan mukaan poliisin käsitys on, ettei Lahden UB:ta enää ole.

– Sen tilalle on tullut ainakin osittain tuo Red Roots. UB Lahden toimijoita on olemassa, mutta sen osastoa ei ole ainakaan samanlaisena kuin aiemmin, hän sanoo.

UB väliaikaiseen toimintakieltoon tammikuussa

Syyttäjä Anna-Riikka Ruuth ja Poliisihallitus nostivat kanteen United Brotherhoodin lakkauttamiseksi vuosi sitten syyskuussa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi UB:n ja sen alaisen Bad Unionin väliaikaiseen toimintakieltoon tammikuussa. Lakkauttamisasiaa käsitellään oikeudessa myöhemmin tänä vuonna.

Tammikuussa United Brotherhood ilmoitti yllättäen lopettavansa toimintansa. Poliisihallitus ja syyttäjä kuitenkin kertoivat, ettei ilmoitus vaikuta lakkauttamiskanteeseen.

Suokkaan mukaan UB ei kuitenkaan ole varsinaisesti lopettanut toimintaansa.

– Meidänkin alueelta on henkilöitä, jotka valtakunnallisesti osallistuvat UB:n toimintaan, hän kertoo.

Poliisihallituksen kannetta ajava erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth rikollisjärjestö United Brotherhoodin lakkauttamiskanteen valmisteluoikeudenkäynnissä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Porvoossa tammikuussa.­

Osa samoja, osa eri henkilöitä

Suokkaan mukaan ulkoisesti Red Rootsin toiminta näyttää hyvin samantyyppiseltä kuin UB Lahden toiminta.

– Mutta se, mitä se toiminta on, mikä on kunkin jäsenen toimintaa ja mikä on tällaisen ryhmittymän yhteistä toimintaa, tulee poliisin näkökulmasta aina näytettyä esitutkintapöytäkirjojen kautta. On kyse uudesta ryhmästä ja sen osalta ei ole mitään tällaista virallista tässä vaiheessa.

Onko UB Lahti siis käytännössä jatkanut toimintaansa, mutta ainoastaan vaihtanut nimeään?

– Nyt ei ole kyse siitä, että täysin samat henkilöt olisivat perustaneet uuden ryhmittymän, siinä on osa samoja ja osa eri henkilöitä. Tämä on meidän mielestämme normaalia toimintaa. Tällaisessa rikollisessa ryhmässä olleiden henkilöiden kohdalla se rikollinen toiminta ei pääsääntöisesti lakkaa jonkin yksittäisen ryhmän lakkauttamiseen, Suokas selittää.

– Mietitään vaikka aiemmin meidän alueellamme toiminutta Rogues Gallerya. Kun se lakkautettiin, tuli tilalle uusi.

United Brotherhood perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät.

Suokkaan mukaan Lahti on ollut tärkeä valtakunnalliselle UB:lle.

– Mutta tässä kohtaa on vaikeaa sanoa, onko se sitä enää, hän toteaa.

Hämeen poliisilaitoksen rikosylikomisario Pälvi Suokas Keskusrikospoliisin United Brotherhood -rikosllisjärjestöä koskevassa tiedotustilaisuudessa KRP-talolla Vantaalla syyskuussa.­

"On oletus, että Red Roots on myötämielinen Helvetin enkeleiden suuntaan"

Red Rootsin ja Helvetin enkeleiden läheiset välit selittyvät Suokkaan mukaan osittain henkilösuhteilla, eli niissä toimivat ihmiset tuntevat toisensa entuudestaan.

– On jonkinlainen oletus, että Red Roots on myötämielinen enkeleiden suuntaan. He osaavat itse kertoa tarkemmin, meillä ei ole ollut mitään esitutkinnassa sillä tavalla, että olisimme sen kautta pystyneet selvittämään asiaa. Nämä ovat toistaiseksi yksittäisiä havaintoja.

Suokas kertoo Helvetin enkeleiden näkyneen Lahdessa jo ennen UB:n lakkauttamista, kuten myös ryhmittymien välisen yhteistyön. Hän mainitsee esimerkkinä Helvetin enkeleiden velan, joka poliisin esitutkinnan mukaan annettiin UB:n Lahden-osaston perittäväksi.

Hämeen poliisi kertoi alkuvuodesta epäilevänsä, että Helvetin enkeleille yli 20 000 euroa velkaa ollut mies joutui väkivaltaisen velanperinnän kohteeksi, kun velka siirtyi UB:n perittäväksi. Velka oli esitutkinnan perusteella peräisin miehen Helvetin enkeleiltä tilaamista huumeista.

Helvetin enkeleiden Lappeenrannan-osastoon kuuluva mies siirsi poliisin mukaan velan United Brotherhoodin Lahden-osastolle ja tässä vaiheessa velka tuplaantui yli 40 000 euroon. Esitutkinnan perusteella velkaa perittiin uhrilta väkivaltaisesti ja uhkaamalla useaan otteeseen viime vuonna eri paikoissa.

Asiaa on määrä käsitellä käräjillä loppuvuodesta.

Suokas: Lahti keskeinen huumeiden levityksessä

– Enkeleiden näkyminen meidän alueellamme on tänä kesänä vain lisääntynyt. Heitä näkyy liivit päällä, mutta Lahden alueella liikkuu hyvin paljon myös sellaisia henkilöitä, jotka tunnistamme jäseniksi, vaikka tunnuksia ei olisi näkyvissä, Suokas kertoo.

Suokas uskoo Lahden vetävän myös Helvetin enkeleitä puoleensa ennen kaikkea henkilösuhteiden, mutta myös huumeiden vuoksi.

– Ne henkilöt, jotka ovat Helvetin enkeleissä ja liikkuvat alueellamme, ovat joko asuneet täällä tai olleet aikanaan paljon täällä. Näin ollen he ovat sidoksissa alueeseen kavereiden ja tuttavien kautta. Lahdella on myös keskeinen asema valtakunnallisessa huumeiden maahantuonnissa ja levityksessä, Suokas sanoo.

– Huumausaineiden myynti on tällaisten ryhmien keskeinen rahanhankintakeino ja tätä kautta myös yksi syy alueemme kiinnostavuuteen, hän lisää.