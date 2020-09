HUSin alueella koronatartunnoista jopa puolet tulee nyt baareista ja yökerhoista – ”Nuoriso ei jätä pirskeitä väliin pienen nuhan vuoksi”

Pahin julkisuudessa tunnettu ravintoloista lähtöisin ollut koronatartuntarypäs sijoittuu kuitenkin Mikkeliin.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen haluaa Suomeen yöllisen anniskelurajoituksen ravintoloihin Viron tapaan. Viron hallitus päätti torstaina kieltää alkoholin anniskelun yöaikaan ensi viikon perjantaista lähtien. Syynä ovat jyrkkään nousuun lähteneet koronavirustartuntamäärät.

– Samankaltaisia rajoituksia ravintoloihin on tehty vastikään muissakin maissa, muun muassa Tanskassa, Islannissa, Tshekissä. Virossa oli pitkään parempi koronatilanne kuin Suomessa, mutta nyt siellä on menty yli Suomen matkustusraja-arvojen, Lehtonen huomauttaa.

Lehtonen otti Viron anniskelukieltoon aluksi kantaa perjantaiaamuna pikaviestipalvelu Twitterissä ja on perustellut sen jälkeen kantaansa muun muassa Helsingin Sanomille.

Suomessa tarvittaisiin samantyyppisiä toimia kuin Virossa, jotta epidemia ei lähde kiihtymään, diagnostiikkajohtaja perustelee twiittiään Ilta-Sanomille. Suomessa suurin osa tartunnoista on todettu 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Lehtosen mukaan HUSin alueella jopa puolet jäljitetyistä tartunnoista on lähtöisin Helsingin yöelämästä.

– Suojatoimenpiteitä ei pystytä yökerhoissa ja ravintoloissa noudattamaan. Siellä tulee helposti tartuntaryppäitä, kun on paljon ihmisiä pienessä tilassa. Kun musiikki pauhaa, puhutaan kovalla äänellä. Nuoriso ei välttämättä jätä yhtä herkästi pirskeitä väliin pienen nuhan vuoksi.

Lehtosen mukaan Helsingissä tartuntaryppäitä on ollut jatkuvasti ravintoloissa, mutta julkisuudessa esillä olleista tapauksista pahin oli Mikkelissä, missä satamäärin ihmisiä altistui yhden viikonlopun aikana. Tartuntoja todettiin Mikkelin altistumisen jäljiltä pari–kolmekymmentä.

Suomessa riskiryhmiä on toistaiseksi pystytty suojelemaan koronalta, eikä laitosepidemioita ole viime aikoina ollut. On kuitenkin riski, että tartunnat leviävät perhepiirissä yöelämässä juhlivista nuorista myös vanhempiin ikäryhmiin, Lehtonen varoittaa.

– Ihmiset tapaavat toisiaan. Riskiryhmiin kuuluvia on Suomessa noin miljoona. He ovat paitsi vanhuksia myös ihmisiä, joilla on perussairauksia. Tartuntojen määrä täytyisi pitää alhaisena, jos viruksen leviäminen halutaan estää.

Espanjassa tartuntoja on todettu niin ikään runsaasti juuri nuorilla aikuisilla. Siellä tilanne on jälleen pahentunut ja osa Madridia on asetettu ulkonaliikkumiskieltoon. 17 prosenttia sairaalapaikoista on koronapotilailla.

– Siellä on käynyt juuri niin, että ensin nuoret juhlivat ja levittävät tautia. Sitten korona on levinnyt perheissä vanhempiin ikäluokkiin. Tämä tuntuu olevan aika yleinen tilanne Euroopan maissa.

Diagnostiikkajohtaja panee merkille, että kohtuulliset rajoitukset ovat parempi vaihtoehto kuin se, että koko elinkeino jouduttaisiin sulkemaan.

– Realiteetti on se, että yöelämässä on todella vaikeaa pitää turvaväliä, vahtia käsidesin käyttöä saati sitten käyttää kasvomaskia tai noudattaa yskimishygieniaa.

Kesälomien aikaan Suomeen tuli tartuntoja ulkomailta. Viime aikoina kotoperäiset tartunnat ovat lisääntyneet samalla, kun matkailu on vähentynyt.

– Tällä hetkellä näyttää, että tauti leviää nimenomaan yöelämässä. Tässä suhteessa Suomi ei poikkea mitenkään muusta maailmasta.

Tartuntaryppäitä on esiintynyt viime aikoina kesän jälkeen alkaneissa opiskelijariennoissa. Lehtosen tietojen mukaan opiskelijajärjestöt ovat pystyneet pitämään kohtuullisen hyvin huolta opiskelijatilaisuuksien turvajärjestelyistä.

– Viimeistään jatkoilla tai jatkojen jatkoilla social distancing (sosiaalisen etäisyyden pitäminen) unohtuu. Näin olen kuullut, kun Helsingin yliopiston keissejä on analysoitu. Tietysti kun ilta etenee ja alkoholin määrä verenkierrossa kasvaa, kaikki muut asiat unohtuvat.

Myös yksityistilaisuuksissa tartunnat leviävät, mutta riski suurille tartuntaryppäille kasvaa isoissa yökerhoissa, missä satoja ihmisiä voi altistua yhdellä kertaa koronalle.

– Ilmiö on todellinen. Tartuntoja on tullut ravintoloista paljon. Sitä ei voi kukaan kiistää. Kysymys on vain siitä, että tehdäänkö asialle jotain vai missä vaiheessa tehdään. Itse olisin sitä mieltä, että aluehallintovirastot voisivat määrätä alueellisia rajoituksia.

Suomessakin koronatilanne on aivan viime aikoina pahentunut. Tartuntojen määrä on nousussa. Pitkään teho-osastolla ei ollut Suomessa lainkaan koronapotilaita, mutta viime viikolla teholle tuli pari potilasta koronaviruksen vuoksi.

– Kyllä se tietty signaali on siitä, että huonompaan suuntaan ollaan menossa. Voisi olla fiksua etukäteen määrittää raja-arvot, milloin rajoituksiin ryhdytään tai jopa ryhtyä niihin mieluummin hiukan liian aikaisin kuin liian myöhään.