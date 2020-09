Viron hallitus päätti torstaina kieltää alkoholin yöanniskelun ensi viikon perjantaista lähtien.

Syynä päätökseen ovat Virossa jyrkkään nousuun singahtaneet koronatartuntamäärät.

Alkoholin yömyyntikielto on voimassa keskiyöstä aamukymmeneen ja koskee kaikkia paikkoja, joissa alkoholia myydään, kuten yökerhoja, baareja ja hotelleja. Alustavasti myyntirajoitusten on määrä kestää kuukauden ajan.

Viron terveysviraston mukaan koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut edellisten kahden viikon aikana 100 000 asukasta kohden 25,36. Vielä elokuun alussa vastaava suhdeluku oli 4,4. Tartuntamäärissä tapahtunutta nousua selittävät muun muassa Tartosta ja itä-Virumaan baareista alkunsa saaneet tartuntaryppäät.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen otti perjantaina aamupäivällä kantaa Viron yöanniskelukieltoon pikaviestipalvelu Twitterissä.

– Vastaava rajoitus ei olisi Suomessakaan huono idea, hän twiittasi.

Lehtonen on perustellut kantaansa Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa.

– Nyt olisi aika loogista puuttua niihin paikkoihin ja tilanteisiin, joissa joukkoaltistumisia on tullut, Lehtonen sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pitäisi alkoholin yömyyntikieltoa Suomessa hyvänä ideana.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) parin päivän takaisessa katsauksessa koronavirustilanteesta Suomessa nousi esille, että koronatartuntoja on viime aikoina todettu varsinkin nuorilla aikuisilla, ja tautiryppäitä on ilmennyt muun muassa harrastuksiin, vapaa-ajanviettoon sekä opiskeluihin liittyen. Suurin osa tartunnoista on kotoperäisiä.

Tartuntoja ja altistumisia on ollut eri puolilla Suomea niin baareissa kuin yökerhoissa.

Uusista tartunnoista suuri osa keskittyy tällä hetkellä alle 30-vuotiaiden ikäryhmään.

Diagnostiikkajohtaja Lehtonen korostaa Helsingin Sanomissa, että tilannetta ei pitäisi päästää pisteeseen, jossa koronavirus alkaisi kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää.

– Silloin on pelättävissä, että meillä käy niin kuin vaikka Espanjassa, ja tartuntoja alkaa siirtymään nuorisosta iäkkäimpiin ryhmiin, mikä sitten kuormittaa sairaaloita ja ruumishuoneita.