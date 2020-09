Eurojackpotin oikea rivi on arvottu – Perjantai-Jokerissa onni potki oululaisia

Eurojackpotista ei löytynyt kierroksella 38/2020 yhtään täysosumaa. Ensi viikolla potissa on noin 20 miljoonaa euroa.

Perjantain arvonnan oikea rivi on 7, 12, 14, 40 ja 42. Tähtinumerot ovat 7 ja 8.

Veikkaus tiedotti perjantai-iltana, että 5+1-tuloksia löytyi kierroksella yksi ja se oli pelattu Saksassa. Voittosumma on noin 1,79 miljoonaa euroa.

5+0-tuloksia oli pelattu seitsemän: kuusi Saksassa ja yksi Virossa. Jokaisen rivin arvo on 90 325 euroa.

Perjantai-Jokerin oikea rivi on 7 9 1 2 6 2 8.

Arvonnassa löytyi viisi kappaletta kuusi oikein -tulosta. Veikkauksen mukaan yksi oli pelattu Alajärven R-kioskilla, toinen Lahden Paavolan K-Citymarketissa, kolmas Oulun Raksilan K-Citymarketissa. Neljäs on oululainen nettipelaaja. Jokaisen voittosumma on 20 000 euroa. Viides voittaja oli jättänyt rivinsä sisään Mikkelin Prismassa tuplattuna. Hänen voittonsa arvo on 40 000 euroa.