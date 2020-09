Englannin yo-kokeen ohjeistus kuohuttaa abeja: ”Tehtävänannon noudattamisesta voi joutua kärsimään” – näin YTL selittää asiaa

Kokeessa ohjeistettiin, että avokysymyksissä vastausten tulisi olla ytimekkäitä ja alle 80 merkkiä pitkiä. Myöhemmin YTL totesi, että merkkimäärän ylitys ei yksin vähennä pisteitä.

Keskiviikkona pidetty englannin pitkän oppimäärän ylioppilaskoe on jättänyt osan kokeeseen osallistuneista abiturienteista hämmennyksen valtaan.

Ilta-Sanomat on saanut abeilta ylioppilaskokeen avokysymysten merkkimääräohjeistuksiin liittyen vihaisia ja pettyneitä yhteydenottoja.

Kokeessa ohjeistettiin, että avokysymyksissä vastausten tulisi olla ytimekkäitä ja alle 80 merkkiä pitkiä. Moni noudatti merkkimääräohjeistusta pilkuntarkasti.

Kokeen jälkeen Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) nettisivuilla todettiin, että merkkimäärän ylitys ei yksin vähennä pisteitä. Lautakunnan mukaan ylitys vaikuttaa kuitenkin yleensä vastauksen laatuun heikentävästi.

Lisäksi lautakunta totesi, että vastauksessa oleva tieto, joka ei vastaa kysymykseen tai ei ole aineiston mukaista, vie koko vastauksen pisteet nollaan.

– Monet tehtävänantoa noudattaneet kokelaat kokevat tilanteen epäoikeudenmukaiseksi. 80 merkkiä on hyvin lyhyt vastaus ja näin ollen kokelaiden vastaukset jäivät vajaiksi. Toisin sanoen tehtävänannon noudattamisesta voi joutua kärsimään vajaiden vastauksen takia, kun taas sen sivuuttaneet voivat saada paremmat pisteet, toteaa eräs abiturientti.

Nimimerkki "uskomattoman vihainen abi" puolestaan kertoi IS:lle:

– 80 merkillä on haastavaa saada aikaiseksi kattavaa vastausta. Kokeen jälkeen YTL:n nettisivulta selvisi, että sallitun merkkimäärän ylittämisestä ei menetä pisteitä. Kusetusta!

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä kertoo, että lautakunta on saanut asiaan liittyen kymmeniä palautteita.

– Tilanne on se, että avokysymyksiin on pyydetty kokelailta lyhyttä ja ytimekästä vastausta. Tällä merkkimäärärajoituksella on pyritty osoittamaan, mikä on riittävä suuruus vastaukselle.

Tähkä toteaa, että ylioppilaskokelailla on helposti taipumus kirjoittaa vastauksiin ylimääräisiä ja virheellisiä asioita. Ohjeistuksella on pääsihteerin mukaan pyritty varmistamaan, että kokelaat vastaavat juuri siihen mitä kysytään, jotta virheellisistä tiedoista ei tulisi pistevähennyksiä.

– Luulen, että osaa kokelaista huolettaa se, että he ovat vastanneet tarpeettoman lyhyesti. Uskoisin, että nämä kokelaat ovat tarkoin harkinneet mitä vastaavat ja se on ollut tehtävässä tavoitteena. Eli keskittyivät vastaamaan kysymykseen, eikä ylimääräistä virheellistä tietoa tullut mukaan.

Tähkä kertoo, että lopullisista arvostelulinjauksista päättää sensorikokous. Tällä hetkellä olemassa on alustavat pääperiaatteet arvostelulinjauksiin. Sensorikokouksessa alustaviin linjauksiin voidaan kuitenkin vielä tehdä muutoksia ja viilauksia.

– Sensorikokous pohtii, miten rajat asettuvat. Tehtävän ohje on ollut aika tiukka ja se antaa mahdollisuuden suhtautua melko tiukasti ylimääräiseen tai virheelliseen selittämiseen vastauksissa. Tämä on asia, mitä sensorikokous varmasti pohtii.

Tähkä neuvoo huolestuneita kokelaita odottamaan opettajan tekemää alustavaa arvostelua rauhassa.

– Opettajan tekemässä alustavassa arviossa näkyy se, millä tavalla oma osaaminen on mennyt. Jos koe osoittautuu vaikeaksi eli pisteitä tulee vähän, niin silloin myös pisterajat muuttuvat. Jos lopulta käy niin, että jokin asia jää harmittamaan, niin kokelaan on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus Ylioppilastutkintolautakunnalle.