Nyt avautuvat maat eivät juurikaan helpottaneet matkatoimistojen ahdinkoa, koska suurin osa suosituista lomakohteista pysyy yhä rajoitusten piirissä.

Lauantaina astuvat voimaan päivitetyt matkustusrajoitukset. Hallitus kertoi 11. syyskuuta pitämässään tiedotustilaisuudessa, että 19. syyskuuta alkaen turvallisen maan raja-arvo nostetaan 25 koronatapaukseen 100 000:ta asukasta kohden. Aikaisemmin raja-arvo on ollut 8–10 tapausta.

Maahantulon rajoitukset poistuvat Suomen ja Islannin, Norjan, Puolan, Ruotsin, Saksan ja Kyproksen väliltä, sekä Australian, Kanadan ja Japanin asukkailta, jotka matkustavat suoraan kotimaastaan Suomeen. Maahantulon rajoitukset otetaan uudestaan käyttöön Suomen ja Italian sekä Unkarin välille.

Rajoitetuista maista saapuville suositellaan edelleen 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Niin sanotuista vihreän listan maista saapuvilta omaehtoista karanteenia ei edellytetä.

Matkatoimisto Tjäreborgin tuotepäällikkö Jessica Virtanen vastasi Ilta-Sanomien haastattelupyyntöön sähköpostitse. Hänen mukaansa matkailuala on ollut pysähdyksissä Suomen tiukkojen rajoitusten vuoksi, eikä nyt voimaan astuvat höllennykset juuri auta tilannetta.

– Nyt avautuu muutama maa, joihin on vähäisempi kysyntä eikä lomalentoja. Kyproksen jouduimme perumaan jo aikaisemmin rajoitusten takia, Virtanen sanoo.

Suomalaiset ovat Virtasen mukaan odottavalla kannalla, joten myynti ja kysyntä on ollut todella vähäistä.

– Matkatoimistojen on aivan mahdotonta muutella kohdevalikoimaa muutaman viikon välein viranomaisten jatkuvien matkustusrajoitusten pohjalta, Virtanen toteaa.

Virtasen mukaan matkailualalla ollaan hyvin pettyneitä heidän saamaansa kohteluun.

– Osa poliitikoista on vähätellyt alaamme kutsumalla suomalaisten matkoja hupimatkailuksi, joka ei ole tarpeellista. Nyt keskitytään vain Lapin matkailuun, mikä poliitikkojen mielestä ei ole hupimatkailua, kun ulkomaalaiset tulevat Suomeen lomalle, Virtanen sanoo.

– Koko matkailuala on kriisissä. Niin Suomeen tuleva matkailu kuin suomalaisten ulkomaille matkustaminen. Matkanjärjestäjät, matkatoimistot, lentoyhtiöt, hotellit, ohjelmajärjestäjät, tilauskuljetukset ynnä muut ovat hädässä.

Matkatoimisto TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo, että rajoitusten höllentyminen on näkynyt myyntiluvuissa, vaikka maiden avautuminen ei vaikuttanut Tuin toimintaan kuin Kyproksen osalta.

– Piristymistä on. Meillä on syyslomalla kaksi lähtöä Kyprokselle, ja ne ovat kyllä menneet tosi hyvin kaupaksi.

Finnairin viestintäjohtajan Päivyt Tallqvistin mukaan on liian aikaista arvioida rajoitusten höllentymisen vaikutusta matkustajamääriin. Tallqvistin mukaan Finnair ei kommentoi varausmääriään yksityiskohtaisesti.

– Luonnollisesti seuraamme asiaa koko ajan ja näemme varaustilanteen reaaliajassa. Jos matkustus alkaa kovin vilkkaasti elpymään, niin totta kai meillä on halu siihen vastata esimerkiksi lisäämällä lentovuoroja. Tässä kohtaa mitään lisäyksiä ei ole tehty, Tallqvist sanoo.

Tallqvistin mukaan syyslomakauden matkustuskohteista erottuvat Lappi ja Saksan suurkaupungit Berliini ja München.

Jessica Virtasen mukaan kaikki Tjäreborgin lomalennot on peruttu lokakuun loppuun asti. Hänen mukaansa ensimmäinen lomalento lähtee näillä näkymin 31. lokakuuta.

Hallitus teki viime viikkoiset päätöksensä 8. syyskuuta päivitetyn tautitilanteen mukaan. Koronavirustilanne elää ja vaihtelee nopeaan tahtiin, minkä vuoksi jo neljä maata ylittivät torstai-iltana päivitetyn tilanteen mukaan 25 tartunnan raja-arvon. Suomessa luku on tällä hetkellä 10,8.

Nämä maat ovat Slovakia (34,0), Ruotsi (31,2), Norja (28,1) ja Viro (25,4). Erityisesti Norjassa ja Virossa tartuntamäärien kasvu on ollut nopeaa, sillä molemmissa maissa luku oli vielä reilu viikko sitten alle kahdenkymmenen.

Lauantaista alkaen sallituista maista Saksa on tällä hetkellä aivan rajalla. Siellä luku on tuoreimman tiedon mukaan 24,1 uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohden, kun se hallituksen päätöstä tehdessä oli 21,1.

Euroopan ulkopuolisista maista Kanada ylittää tuoreimman tiedon mukaan raja-arvon. Kuluneen kahden viikon aikana maassa on todettu 25,9 uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

EU:n vihreälle listalle kuuluvassa Georgiassa koronatilanne on räjähtänyt reilun viikon aikana. Maassa on tällä hetkellä 34,3 tartuntaa 100 000 asukasta kohden, kun 8. syyskuuta päivitetyssä tilanteessa luku oli vain 6,58. Myös Tunisiassa tilanne on pahentunut 19,08:sta tartunnasta 35,3:een.