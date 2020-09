Näin Roope Salminen ja uhri viestittelivät toisilleen illan tapahtumista: ”Must siin oli pelkkää voittoo kaikille osapuolille”

Pakottamisesta seksuaaliseen tekoon tuomitun Roope Salmisen ja uhrin välistä viestinvaihtoa tuli julkiseksi Helsingin käräjäoikeuden tuomiossa.

Juontaja, muusikko ja näyttelijä Roope Salminen tuomittiin pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina antamassaan tuomiossa Salmisen 70 päiväsakkoon.

Syytteen mukaan Salminen riisui itseltään housut ja käski ja avusti asianomistajaa riisumaan päällys- ja alushousunsa. Tämän jälkeen Salminen makasi vahvasti humaltuneen ja nukkumassa olleen asianomistajan takana housuitta lusikka-asennossa.

Oikeus katsoi, että Salminen olennaisesti loukkasi toiminnallaan asianomistajan seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Käräjäoikeuden mukaan ei ole todennäköistä, että asianomistaja olisi päihtymys- ja unitilansa vuoksi kyennyt itse riisuuntumaan, ja näin ollen Salmisen on täytynyt riisua asianomistaja tai avustaa tätä riisumaan housut. Käräjäoikeuden mukaan Salmisen on täytynyt havaita ja ymmärtää asianomistajan erittäin vahva päihtymystila.

Teko ajoittuu iltapäivälle elokuussa 2015. Salminen ja asianomistaja olivat viettäneet iltaa ja yön sekä osan seuraavasta päivästä yhdessä.

Tapahtumapäivää edeltävänä iltana asianomistaja oli lähtenyt jatkoille Salmisen ja toisen henkilön kanssa.

Illan aikana asianomistaja oli nauttinut paljon alkoholia ja ollut huonossa kunnossa. Jatkoilla juotiin tequilaa. Asianomistaja oli kertomansa mukaan jäänyt jatkoille tehtyään selväksi, ettei hän halua tehdä mitään. Jatkopaikassa nukkumaan mennessään asianomistaja oli kokenut olonsa turvalliseksi.

Aamulla hän oli lähtenyt aamupalalle Salmisen kanssa, edelleen jonkin verran päihtyneenä. Ravintolassa tilattiin alkoholia. Ravintolasta asianomistaja ja Salminen suuntasivat asianomistajan asunnolle.

Asianomistaja ei muista poistumista, mutta muistaa pussailleensa Salmisen kanssa ulkona. Kotonaan asianomistaja ei ollut pystynyt enää kommunikoimaan. Hän oli sekä oman kertomansa että kahden asunnossa olleen todistajan mukaan ollut hyvin päihtynyt.

Asianomistaja ei kertomansa mukaan muista nukkumaanmenoa. Seuraava muistikuva hänellä on hetkestä, jolloin hän makasi sängyssään ja havahtui riisumiseen. Asianomistajan mukaan Salminen oli nykinyt hänen alushousujaan pois, eikä Salmisella itselläänkään ollut housuja. Asianomistaja oli yrittänyt nukkua. Myöhemmin hän havahtui siihen, että Salminen oli edelleen hänen vieressään sängyllä.

Asianomistaja on kertonut, että hänellä oli tapahtuneen jälkeen hyväksikäytetty olo. Tapahtumapäivän iltana hän viestitteli WhatsAppissa Salmisen kanssa ja yritti kertoa ikävistä tuntemuksistaan.

Käräjäoikeus julkaisi otteita viestittelystä tuomiossa kirjallisena todisteena.

– Meni yli eilen, nyt on darra ja vituttaa kaikki, asianomistaja muun muassa kirjoitti.

Hän halusi kertomansa mukaan selittää Salmiselle olleensa toimintakyvytön. Asianomistaja on kertonut ihmetelleensä Salmisen viestejä ja sitä, että Salmisen mielestä heillä oli ollut hauskaa.

Asianomistaja halusi keskustella tapahtuneesta kasvotusten ja kutsui viesteissä Salmisen juttelemaan luokseen. Hän ei kuitenkaan halunnut Salmisen jäävän yöksi.

Asianomistaja: Voidaan nähä mut älä tuu yöks?

Salminen: Miksss.

Asianomistaja ei kertonut syytä vaan tiedusteli, missä Salminen oli ja kysyi, voisivatko he tavata. Hän ehdotti, että he tekisivät ruokaa.

Salminen kysyi, miksei hän voi jäädä yöksi, mihin asianomistaja vastasi:

– Koska jengi on täällä mulle vittuuntunu, eikä tänne tarvii ylimääräsii nyt. Shit is depressing.

Salminen: Ois super kivaa tulla ja tuottaa sulle orgasmi tho.

Asianomistaja: Kuinka humalassa oot lol. Jos nyt kuitenkin oltais vaa.

Tämän jälkeen Salminen kyseli useamman kerran, onko asianomistajalla ”morkkis” tai ”huono fiilis”.

Salminen: Onks sul morkkis tai jotain?

Asianomistaja: Ei, mut vituttaa ku myöhästyin junast. Meni liian pitkäks ilta.

Asianomistaja kertoi tuntevansa harmitusta siitä, että hän joi liikaa, että ilta venyi liian pitkäksi ja että hän myöhästyi ennalta sovitusta menostaan. Hän kuvaili olleensa vielä iltapäivällä humalassa kotonaan.

Hän kertoi myös hämmentyneensä siitä, että Salminen oli yrittänyt iskeä häntä yöllä, mikä poikkesi heidän aiemmista väleistään. He tunsivat entuudestaan, mutta heidän välillään oli ollut tuttavuussuhde.

Asianomistaja: Hämmennyin siit et jäbä yrittää iskee mua koko yön.

Asianomistaja ja Salminen olivat eri mieltä Salmisen mainitsemasta ”säätämisestä”.

Salminen: Mut se et sua ahdistaa et me säädettiin vähän vituttaa, koska must siin oli pelkkää voittoo kaikille osapuolille.

Asianomistaja: Okei mä oon eri mieltä.

Salminen: Kerro toki lisää.

Asianomistaja: Voidaanko jutella täst mielummin ftf (kasvotusten).

Tämän jälkeen Salminen ja asianomistaja sopivat viestiketjussa tapaamisesta.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan viesteistä ilmenee tuttavallinen sävy kaksikon välillä, mutta asianomistaja on selvästi allapäin. Viestien perusteella heti tapahtuneen jälkeen ahdistusta ja pahaa oloa asianomistajalle aiheuttivat pääasiassa liiallinen alkoholin käyttö ja sovitusta menosta myöhästyminen.

Oikeuden mukaan nämä seikat tukevat Salmisen kertomaa kaksikon hyvistä väleistä tapahtunutta seuraavana päivänä, mutta asianomistaja mainitsi viesteissä myös, ettei hän tällä kertaa halunnut Salmista luokseen yöksi ja ilmoitti, ettei heidän ”säätämisensä” ollut hänelle mieluisaa.

Oikeus totesi, että asianomistaja halusi myös keskustella tapahtumista Salmisen kanssa. Nämä seikat tukevat asianomistajan kertomusta siitä, että hän koki jotain, mikä oli ristiriidassa heidän aikaisempien väliensä kanssa.

Asianomistaja on kertonut tunteneensa tapahtuneesta ahdistusta ja häpeää. Hän kertoi käyneensä asiaa läpi terapeutin kanssa ja yrittäneensä unohtaa tapahtuneen. Hän päätti lopulta tehdä rikosilmoituksen lähes kolme vuotta myöhemmin, koska halusi selvittää asian ennen kuin teko vanhenisi ja asian käsitteleminen kävisi mahdottomaksi.

Käräjäoikeuden mukaan rikosilmoituksen tekeminen viiveellä on melko tyypillistä seksuaalirikoksissa, ja myös korkein oikeus on todennut, että pitkätkään viiveet poliisille ilmoittamisessa eivät ole poikkeuksellisia, sillä uhrin mieli voi torjua traumaattista kokemusta ja siihen liittyvää häpeää, ahdistusta ja pelkoa.

Käräjäoikeus totesi, että kokonaisuutena arvioiden asianomistajan kertomus on ollut uskottava ja sen tueksi on esitetty riittävästi muuta näyttöä, erityisesti kahden todistajan uskottavina pidettävät kertomukset.

Salminen on kiistänyt syytteen. Salminen ei kertomansa mukaan ole painostanut asianomistajaa riisumaan itseään, riisunut asianomistajaa tai painostanut häntä nukkumaan kanssaan.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Salminen on ilmoittanut valittavansa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.