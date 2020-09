Timo Lehtosen vene oli aivan hirvittävässä kunnossa.

Lappeenrantalainen veneen omistaja koki ikävän yllätyksen, kun hän huomasi, että hänen purjeveneeseensä oli murtauduttu Linnoitusniemen venesatamassa.

IS kysyi veneen omistajalta, miten kaikki oikein tapahtui.

– Menin viime perjantaina veneelle ja yllätys oli kova, kun näin missä kunnossa se oli, 61-vuotias, Timo Lehtonen kertoo Ilta-Sanomille.

– Tarkoitus oli valmistella venettä pojan viikonloppureissua varten. Vene oli aivan hirvittävässä kunnossa sisällä oli valtavasti roskia. Ruoat oli syöty ja rommit juotu. Siellä oli selvästi asuttu. Vessaa ei oltu osattu käyttää, vaan tuotokset olivat nurkissa, hän kertoo.

Ruoat oli syöty ja rommit juotu­

Timo Lehtosta odottivat veneessä kauheat sotkut.­

Hän ei pysty sanomaan tarkasti, milloin veneeseen oli murtauduttu ja miten kauan siellä olo asuttu.

– Olin käynyt veneellä sitä ennen noin pari viikkoa aikaisemmin. Sisään oli päästy ruhjomalla veneen etuluukku väkisin auki ja hajottamalla lukko. Asujat eivät varastaneet mitään hirveän arvokasta, mutta Leathermanin veitsi oli viety ja myös pursiseuralta saatu upea puukko oli vohkittu. Tein tapauksesta rikosilmoituksen, hän kertoo.

Veneeseen oli päästy ruhjomalla veneen etuluukku väkisin auki.­

Lehtosen vene on purjevene Botnia 6 on sopiva noin neljälle hengelle.

– Sotkujen siivoamiseen meni monta tuntia, hän sanoo.

Satamajohtaja Hannu Lappalainen: Erikoinen tapaus

– Tapaus oli yksittäinen, mutta varsin erikoinen. Yleensä veneisiin murtautujat yrittävät viedä jotain, esimerkiksi polttoainetta. Nyt veneessä oli asuttu, Lappeenrannan satamajohtaja Hannu Lappalainen kertoo Ilta-Sanomille.

Hän korostaa, että Lappeenrannassa turvajärjestelyt ovat ajan tasalla.

– Meillä Linnoitusniemen sataman alueella on erittäin hyvät turvajärjestelyt. Esimerkiksi porttien lukot on vaihdettu ja kameravalvontaa ja valaistusta on parannettu. Jokaisella pienvenepaikkakunnalla sattuu murtojen yrityksiä varsinkin elokuun lopussa ja syyskuun alussa, kun illat pimenevät, hän korostaa.

Lappalaisen mukaan turvallisuus on sataman yksi päätehtävistä.

Lappeenranta sijaitsee Saimaan etelärannalla Etelä-Karjalan maakunnassa. Lappeenrannan vierassatamat sijaitsevat aivan kaupungin keskustassa. Linnoitusniemi on Kaupunginlahdella.

Asiasta kertoi aiemmin Yle.