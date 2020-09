Voivatko influenssa ja koronavirus tarttua samaan aikaan? Virologian professori vastaa

Virologian professorin Olli Vapalahden mukaan virukset hylkivät jossain määrin toisiaan, mutta tärkein tekijä virusinfektion välttämisessä on yhä kuitenkin hygienia- ja turvavälisuositusten noudattamisessa.

Virologian professori Olli Vapalahti (oik.) korostaa, että tärkein tekijä pitää sekä korona että influenssa loitolla on jatkaa hygienia- ja turvavälisäännösten noudattamista ahkerasti.­

Uutta kausi-influenssaa odotetaan jälleen saapuvaksi Suomeen loppuvuodesta. Samoin koronaviruksen toinen aalto nostaa päätään, kun tartuntojen määrä sekä Suomessa että yleisesti maailmalla ovat nousussa.

Jo pelkkää flunssaa olisi syytä vältellä korona-aikana kaikin keinoin, mutta miten paha tilanne olisi astetta vakavamman influenssan kanssa? Sekä influenssaa aiheuttava virus että koronavirus ovat ihan tarpeeksi kiusallisia jo yksinäänkin, mutta voivatko ne iskeä samaan henkilöön samanaikaisesti?

Suomesta ja maailmalta on joitakin esimerkkejä, että influenssa ja korona ”eivät viihtyisi” samanaikaisesti samoissa paikoissa. Esimerkiksi Suomessa influenssakausi pysähtyi kuin seinään keväällä viikolla 12, kun koronavirus alkoi nostaa kunnolla päätään ja kun valmiuslaki otettiin Suomessa käyttöön.

Samoin Etelä-Amerikassa, jossa koronavirus riehuu edelleen vahvana, ei ole tällä hetkellä merkkejä voimakkaasta influenssa-aallosta.

Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti sanoo, että jossain määrin näyttäisi siltä, että virukset eivät iskisi samaan henkilöön samaan aikaan. Samaa sanoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin infektiosairauksien erikoislääkäri Veli-Jukka Anttila Ilta-Sanomille keskiviikkona.

– Ensimmäisenä elimistöön tuleva virusinfektio saa aikaan viruspuolustuksen nousua, eli se jossain määrin torjuu muita viruksia. Ensimmäinen virus siis interferoi muita viruksia ja estää muita viruksia tarttumasta ainakin samoihin soluihin ja samaan kohteeseen elimistössä, Vapalahti kuvaa.

Olli Vapalahti sanoo, että elimistöön ensimmäisenä tullut virus ”jossain määrin” estää toista virusta.­

Koska sekä influenssa että koronavirus iskevät hengitysteihin, ne voisivat tämän teorian mukaan hyvinkin hylkiä toisiaan.

– Influenssa ja uusi koronavirus ovat kuitenkin olleet vasta sen verran vähän aikaa maapallolla yhdessä, että tätä on vaikea sanoa mitenkään varmaksi, Vapalahti huomauttaa.

Vapalahti painottaa, että suurin syy siihen, ettei influenssaa ja koronaa ole juuri ollut samanaikaisesti, on koronaviruksen mukanaan tuomat hygienia-, eristäytymis- ja turvavälisuositukset.

Kun käsiä on pesty huomattavasti ahkerammin, on jääty lievissäkin sairausoireissa kotiin, eristäydytty muutenkin ja pidetty turvaväliä muihin, mahdollisuudet influenssan leviämiselle on katkaistu.

– Samat toimet, jotka ovat vaikuttaneet koronaviruksen leviämisen estämiseen, vaikuttavat myös influenssan ja muidenkin infektioiden leviämiseen ja ovat hiljentäneet eri epidemioita, Vapalahti korostaa.

Hengitystieinfektioita ei ole koskaan testattu niin paljon kuin koronaviruksen aikana.­

Vapalahti sanoo, että Suomessa esimerkiksi varuskunnissa kuitenkin tiedetään tapauksia, jossa samalta potilaalta on löydetty kahta eri hengitystieinfektiota aiheuttavaa virusta samanaikaisesti.

– Esimerkiksi influenssa A- ja adenovirusta. Suomessa on kuitenkin yli 100 virusta, jotka voivat aiheuttaa hengitystieinfektion. Ei ole tavatonta, että niistä kaksi olisi elimistössä yhtä aikaa.

– Ei siis voida absoluuttisesti sanoa, että influenssa ja koronavirus eivät voisi tarttua samaan aikaan. Se jää nähtäväksi, Vapalahti arvioi.