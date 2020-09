Aili-myrsky pauhaa Etelä-Suomessa – Idässä vasta odotellaan pahinta

Aila-myrskyn puuskat äityvät laajoilla alueilla mittoihin, joissa varovaisuus on tarpeen - "Ulkona voi lennellä vähän mitä sattuu", meteorologi sanoo.

Pääkaupunkiseudulla on nyt meneillään voimakkain vaihe Aila-myrskystä, Ilmatieteen laitokselta kerrottiin iltapäivällä. Puuskat alkoivat yltyä Uudellamaalla muutama tunti sitten, ja iltapäivän edetessä pääkaupunkiseudulla on useassa kunnassa mitattu puuskissa noin 20 metriä sekunnissa.

Varsinais-Suomen lounaisosissa ja Ahvenanmaalla puuskat voivat edelleen olla 25 metriäkin sekunnissa, mutta myrsky on jo matkalla itään ja lännessä laantumaan päin. Päivystävä meteorologi Ari Mustala arvioi, että kovimmat tuulet yltävät Itä-Suomeen noin kello 18:n tienoilla. Myös siellä puuskat voivat äityä 20 metriin sekunnissa, Saimaan avarilla rannoilla sen ylikin. Sama koskee lännempänä Päijännettä.

Kello 9.20 Ilmatieteen laitos julkaisi kehotuksen siirtyä sisätiloihin Varsinais-Suomessa sekä läntisen Uudenmaan rannikkovyöhykkeellä. Vastaavia varoituksia ei Mustalan mukaan ole odotettavissa muualle, mutta syytä varovaisuuteen on edelleen.

– Jos tuulen nopeus on 25 (metriä sekunnissa), niin ulkona voi lennellä vähän mitä sattuu, Mustala toteaa.

Aila-myrskyn kovimmat tuulenpuuskat on mitattu merellä. Korkein lukema saatiin aikaisin aamuyöstä Pietarsaaren Kallanin sääasemalla, kun tuulenpuuska yltyi 35,3 metriin sekunnissa. Mustala arvioi, ettei tällaisia lukemia Aila-myrskyssä enää ylitetä.

Merialueilla myrskyvaroitukset ovat edelleen voimassa, vaikka aallokko jo vaimenee. Ilmatieteen laitos kertoo tviitissä, että myrsky on nostattanut Selkämerellä jopa 5,5 metriä korkeita aaltoja. Perämerelläkin on päästy 4,3 metriin.

Sähköttömiä ympäri Suomea, lisää odotetaan

Sähköttömien talouksien määrä on puolestapäivästä lähtien pysytellyt Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan 89 000:n tietämillä. Viime tuntien aikana katkot ovat lisääntyneet myös idässä maan kaakkoisimpia kolkkia lukuun ottamatta.

Myös Lapissa yksittäisillä alueilla on jo katkoksia, vaikka raja pääosin edelleenkin kulkee Oulun ja Kuusamon korkeuksilla.

Energiateollisuus varoitti tviitissään aiemmin päivällä, että myrskyn siirtyessä itään sähkökatkoja on odotettavissa lisää. Länttä harvemman asutuksen vuoksi idässä on vähemmän maakaapelointia, ja siksi alue on alttiimpi sähkökatkoille.

Myrsky rauhoittuu lännestä alkaen

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Kaisa Solin kertoi STT:lle keskipäivällä, että lännessä tilanteen odotetaan selvästi helpottavan iltaa kohti. Idässä puolestaan pidellään hatuista kiinni pitkälle yöhön.

Neljän jälkeen iltapäivällä Varsinais-Suomen, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen sekä Pohjanmaan pelastuslaitoksilta kerrottiin STT:lle, että pahin näyttäisi oleva jo takanapäin. Pelastuslaitoksilla on ollut päivän aikana noin 200-400 tehtävää. Suurin osa on liittynyt puiden kaatumisiin esimerkiksi ajoteille, peltikattojen rullaantumisiin sekä karanneisiin veneisiin.

– Normaalia enemmän tehtäviä myrskyyn liittyen, mutta ei ole mitään tungosta. Tehtäväpiikkiä ei ole näkynyt, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Mika Viljanen kertoi.

Kovimmat sateet painottuvat matalapaineen pohjoisreunalle ja maan itäosiin. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa sadetta vielä piisaa, vaikka lännestä käsin vähitellen jo poutaantuu.

Kuluneen vuorokauden aikana sademäärät ovat olleet hyvin runsaita muun muassa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Esimerkiksi Kajaanissa kertyi Ilmatieteen laitoksen meteorologin Kaisa Solinin mukaan vuorokaudessa 63,5 millimetriä vettä.

Liikenne sujunut myrskystä huolimatta rauhallisesti

Myrsky ei ole suuremmin näkynyt liikenteessä torstaina, Tampereen tieliikennekeskukselta kerrotaan. Säähän liittyviä onnettomuuksia ei keskuksen mukaan ole toistaiseksi ollut muita kuin iltapäivällä sattunut tapaus, jossa Kuopiossa Jännevirran sillalla kuorma-auton päältä putosi kontti. Tämäkin on tieliikennekeskuksen mukaan nyt nostettu ja liikenne sujuu jälleen.

Sen sijaan etenkin pienillä teillä on ollut runsaasti kaatuneita puita, ja lauttaliikenteessä katkoksia on ollut paljon. Itä-Suomessa niitä voi olla iltaa myöten edelleen.

Liikennemäärät ovat olleet varsin tavanomaisia, joskin jotkut tienkäyttäjät ovat saattaneet jäädä kotioloihin myrskyä pitelemään.