Näin Aila-myrsky raivoaa: puuskat ylittivät hirmumyrsky­rajan, täällä on mitattu hurjimmat lukemat

Kovin puuskalukema mitattiin aamuyöllä Pietarsaaressa.

Tuolloin tuuli puhalsi puuskissa jopa 35,3 metriä sekunnissa. Lounais-Suomessa on mitattu yhä puuskia, joissa tuulennopeus on 30 m/s.

Poikkeuksellisen raju ja vaarallinen Aila-syysmyrsky riehuu nyt pahimmillaan Lounais-Suomessa. Samaan aikaan rajuilma on levinnyt laajemmalle Etelä-Suomeen.

– Pitkin länsirannikkoa on mitattu yli 30 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia. Edelleen kovin puuskalukema on Pietarsaaren Kallanin aseman 35,3 metriä sekunnissa, Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo.

Pietarsaaren lisäksi Hailuodossa, Raahen Nahkiaisissa ja Kalajoella mitattiin yön aikana hurjia puuskalukemia. Pietarsaaren jälkeen toiseksi kovin lukema mitattiin varhain aamulla Raumalla, missä tuuli yltyi puuskissa puhaltamaan 34,8 metriä sekunnissa.

– Myös Kustavin Isokarissa on mitattu puuskissa 33,2 metriä sekunnissa. Puuskissa on menty hirmumyrskyn puolelle, Latvala laskee.

Virallisesti hirmumyrskystä voidaan puhua vasta, kun keskituulen nopeus on vähintään 33 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan näin suuria keskituulen nopeuksia ei ole Suomen merialueilla mitattu. Sen sijaan Aapeli-myrskyn aikaan tammikuussa 2019 tuuli puhalsi merialueilla puuskissa kovimmillaan jopa yli 40 metriä sekunnissa.

Kustavin Isokarissa on vielä torstaina päivällä mitattu puuskia, joiden tuulennopeus on 30 metriä sekunnissa. Torstain mittaan myrskyn painopiste on siirtynyt etelämmäksi. Kaikista voimakkaimmat tuulet pauhaavat tällä hetkellä Lounais-Suomessa. Maa-alueilla kovimmat puuskat ovat siirtymässä kohti etelää ja itää.

– Helsinki-Vantaalla on mitattu 20,5 m/s puhaltavia puuskia. Tampereella tuulenpuuskat ovat olleet jo aamulla 24,7 metriä sekunnissa, Latvala kertoo.

Päivän kovimmat puuskat on mitattu mantereella Vaasassa, missä tuuli on puhaltanut lentoasemalla 26,8 metriä sekunnissa.

– Vaasassa on ollut melkoisia puuskia, sanoo meteorologi Ari Mustala Ilmatieteen laitokselta.

Onko ulkona liikkuminen tällä hetkellä vaarallista?

– Jos puuskatuuli tempaisee jotain irtonaista tavaraa mukaansa, se voi olla. Kannattaa katsoa, millaisella seudulla liikkuu ja millainen tuulitilanne on, Latvala ohjeistaa.

– Jos mantereella on yli 25 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia, se alkaa olla jo vaarallista. Silloin ei tiedä, mitä saa päähänsä, Mustala huomauttaa.

Iltapäivän ja illan aikana etelässä ja idässä voidaan vielä nähdä myrskypuuskia. Illalla myrskyn painopiste siirtyy itään. Vielä iltapäivällä lounaisrannikolla on mitattu myrskypuuskia, joissa tuulen nopeus on ollut 30 metriä sekunnissa.

– Voimakas pohjoisvirtaus ei ole vielä yltänyt itään. Myrsky on siellä vasta yltymässä. Mutta kun matalapaine painuu itään, niin tuulet heikkenevät nopeasti lännestä alkaen koko maassa, Mustala sanoo.

Kovimmat rankkasateet sen sijaan ovat jo ohi. Runsain sadealue on tällä hetkellä Iisalmen ja Joensuun välillä. Myrsky on painanut monin seuduin lämpötilat kymmenen asteen tai alle.

– Tuulen vuoksi se tuntuu kylmemmältä, Latvala muistuttaa.