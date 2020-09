Jyrki Lehtolan kolumni: Kansallisteatterin uusi taiteellinen johtaja on Internet

Meidän tuore Kaikki äidistäni -näytelmä on niin huikaiseva, että me ei ymmärretty siitä mitään, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Terveisiä täältä Kansallisteatterin lämpiöstä!

”Ollut taas aikamoinen viikko!”, kuten koreografi-ajattelija Lindforsin Sonya on opettanut meitä sanomaan silloin, kun viikko on ollut aikamoinen.

Ryömiminen nykyajassa on joskus vaikeaa, ja vaikka kaikkia kuunneltiin, reisille valahti, jos nyt saa sanoa reisille, kun ne ovat osa jalkoja eikä kaikilla ole jalkoja.

Vaikka virheitä on tehty, on niistä myös opittu valtavasti, ellei tuosta sanasta joku (sopivasti) lihava loukkaannu, ja jos loukkaantuu, emme ole oppineet mitään.

Meidän tuore Kaikki äidistäni on niin huikaiseva näytelmä, että me ei ymmärretty siitä mitään. Kai siinä oli naisia, miehiä, joku äiti varmaan, ja sitten tässä muistilapussa lukee, että ”sukupuolia on ääretön määrä”, joten ei ihme, jos ohjaaja ohjasi eri näytelmää kuin mitä näyttelijät näyttelivät.

Ja kun meillä sitten menivät transistorit ja transvestiitit sekaisin, oli hienoa, että saatiin nopeasti palautetta, ja nyt me tiedetään, että on sukupuoli-identiteetiltään moninaisia ihmisiä, jotka jotain jotain binääri jotain jotain representaatio.

Ja juuri tästä on kyse! Me ei vielä tiedetä, mitä mikään tarkoittaa, mutta näissä vähemmistökeskusteluissa on tärkeää, että vähemmistö selittää meille, mitä me on ajateltu väärin, ja sen jälkeen voidaan taas puhua meistä ja siitä, kuinka me ollaan opittu nöyrinä jotain, mitä me ei ymmärretä.

Yhteiskunta muuttuu ja Kansallisteatteri sen mukana. Siksi palkkasimme juuri uudeksi taiteelliseksi johtajaksemme Internetin.

Internet on tosi viisas ja nykyaikainen! Se on jo opettanut meille, että sanat ovat niin vaarallisia, ettei kannata sanoa mitään. Yksi sana voi olla koska tahansa väärä, ja jos sellaista käyttää, on nopeasti huudettava ”Ups! Piti sanoa rakenteellinen jotain!”, ja sen jälkeen kannattaa irtisanoa joku.

Internetillä on myös hirveästi ideoita! Se juuri tuossa sylissä ehdotti, että suomalaiset taideinstituutiot tuottaisivat vuoden ajan vain vähemmistötaidetta, jossa vähemmistöt kuvaisivat, miltä niistä tuntuu, koska vasta sitten voidaan puhua taiteen vapaudesta. Tuollainen olisi voinut joskus kuulostaa vapauden vastakohdalta, mutta onneksi Internetin avulla tiedämme paremmin.

Nyt tuli kuitenkin kiire, kun Internet kertoi uudesta kriisistä! Kaksi impotenttia taiteilijaa eli impotenttitaiteilijoiden yhteisö on loukkaantunut Beckettin Huomenna hän tulee-näytelmän nimestä ja haluaa nimeksi positiivisemman Hän tulee upeasti aina oikeaan aikaan.

Kiinnostava näkökulma, arvostamme! Näytelmä ei tosin ole meillä ohjelmistossa, mutta me täällä Kansiksessa koemme tällaiset keskustelut tärkeiksi ja olemme herkkinä kuuntelemassa kaikkia, jotka huutavat niin kovalla äänellä, että meistä olisi kiva, jos vaikenisivat.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja