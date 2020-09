Suomi lähestyy epidemian kiihtymisvaihetta – näillä alueilla raja on jo ylitetty

Tartuntamäärien trendi on punaisella.

Koronavirustartuntojen määrä on noussut Suomessa etenkin edeltävän viikon aikana, ja koko maan tasolla lähetystään epidemian kiihtymisvaihetta. Tartunnat eivät enää keskity Uudellemaalle, vaan tartuntaryppäitä on eri puolilla Suomea.

Sosiaali- ja terveysministeriö esitteli syyskuun alussa mallin, jossa epidemia jaetaan kolmeen vaiheeseen: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Yhdeksi kiihtymisvaiheen kriteereistä kerrottiin tuolloin se, että tartuntoja ilmenee alueellisesti yli 10–25 kappaletta sataatuhatta asukasta kohden.

Nyt tämä on raja on koko Suomen tasolla juuri ja juuri ylitetty.

Koko maan ilmaantuvuusluku on 10,1. Se tarkoittaa, että todettuja tartuntoja on 10,1 sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikajaksolla.

Tällä hetkellä kuitenkin vasta lähestytään kiihtymisvaihetta, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen ja johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoivat tiedotustilaisuudessa torstaina.

Ilmaantuvuusluku ei ole ainoa mittari, jolla epidemian tilannetta arvioidaan. Ilmaantuvuuden lisäksi tarkastellaan esimerkiksi sitä, kuinka hyvin tartunnat saadaan jäljitettyä ja sitä, esiintyykö epidemia suurina hallinnassa olevina tartuntaryppäinä vai leviääkö se laajemmin.

Puumalainen painotti, että koronalukuihin ovat vaikuttaneet keskeisesti muutamat yksittäiset tartuntaryppäät. Niistä huolimatta hän luonnehti Suomen koronatilannetta edelleen rauhalliseksi.

– Mutta suunta huolettaa, hän sanoi.

Ilmaantuvuusluku vaihtelee kovasti maan eri osissa, mikä Puumalaisen mukaan johtuu juuri alueellisista tartuntaryppäistä.

Luku on yli 10 viiden sairaanhoitopiirin alueella eli Etelä-Savossa, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Kainuussa ja Kanta-Hämeessä.

Etelä-Savon, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomessa ilmaantuvuusluvut erottuvat selvästi muissa.

Etelä-Savon luku on 33,4, Päijät-Hämeen 28,6 ja Keski-Suomen 24,5. Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen luvut itse asiassa ylittävät haarukan, jonka STM aiemmin antoi kiihtymisvaiheelle.

Kainuun luku on 12,4 ja Kanta-Hämeen 10,5.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen (vas) THL:stä ja johtaja Pasi Pohjola STM:stä koronatilannekatsauksessa valtioneuvoston linnassa.­

Kun alueella lähestytään kiihtymisvaihetta, viranomaisten täytyy Pohjolan mukaan arvioida, kuinka hyvin tautirypäs on hallinnassa ja tarvitaanko tartuntojen leviämisen ehkäisemiksi alueellisia toimia.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen arvioi IS:lle aiemmin tällä viikolla, että korona on yhä vakava tauti mutta paljon pienemmälle osalle tartunnan saaneista kuin alkuun yleisesti arvioitiin. Todetuista tapauksista pienempi osa vaatii nykyisin sairaalahoitoa ja kuolleiden määrä on laskenut kevään piikin jälkeen.

Tämä johtunee ainakin osin siitä, että nyt suurin osa sairastuneista on nyt nuoria aikuisia. Sairastuneista 63 prosenttia on alle 30-vuotiaita, kun epidemian alkaessa keväällä heidän osuutensa oli 17 prosenttia. Nuorilla tauti on yleensä lievempi kuin vanhoilla.

– On toki fakta että koronan riski on erilainen eri ikäryhmillä. Mutta se, että riski on suurempi jollain väestöryhmällä ei tarkoita, että se olisi olematon muilla väestöryhmillä, Pohjola muistutti tiedotustilaisuudessa.

Puumalaisen mukaan kuolleisuus voi edelleen nousta huomattavaksi, jos tauti pääsee leviämään ikääntyneiden parissa tai hoitolaitoksissa.

– Kyllä koronaan täytyy edelleen suhtautua suurella kunnioituksella ja varovaisuudella ja varoa sitä, että se pääsisi leviämään väestössä laajemmin.