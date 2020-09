Tällaista jälkeä Aila-myrsky teki Peterin mökille – ”Näky on kuin taistelutantereelta”

Aila-myrsky riehui Peter Holmin mökkipaikkakunnassa Pohjanmaan Maalahdella. Yksi iso kuusi kaatui suoraan Holmin mökin päälle.

Peter Holmin, 58, yö oli levoton. Aila-myrsky piti huolen siitä, että nukkuminen oli kaikkea muuta kuin levollista.

– Täällä oli kova tuuli koko yön. Myrsky alkoi eilen ja jo iltakuudelta alkoi olla kovaa tuulta, mutta sitten iltakymmenen aikaan se alkoi olla jo myrskylukemissa. Nukuin parin tunnin pätkissä. Aina johonkin kolahdukseen heräsin, Holm kertoo.

– Sittenhän meillä meni sähköt illalla eikä ole vieläkään tullut takaisin. Olen täällä kynttilänvalossa ja onneksi mulla on puuhella, jolla pystyn keittämään kahvit.

Iso kuusi kaatui Holmin mökin päälle aamuyön tunteina.­

Kovimpaan kolahdukseen mies havahtui aamuyöllä kolmen aikaan, kun mökin vierustalla ollut iso kuusi kaatui suoraan Holmin mökin päälle.

– Se oli iso kolahdus ja sitten sellaista raapivaa ääntä, kun oksat raapivat kattoa. Kävin yöllä ulkona katsomassa ja totesin, että taloon ei tullut mitään näkyvää vahinkoa, vain antenni tuhoutui.

Pelkoa mies ei tuntenut.

– Olin ihan rauhallisin mielin siinä, koska tämä talo on kuitenkin ihan vankka. Sain unen päästä uudestaan kiinni, mutta oli tässä useampi hetki, että olin vähän aikaa hereillä.

Aamun valjetessa tuhojen todellisuus alkoi selvitä.

– Oli se näky aamulla pahempi kuin mitä kuvittelin. Näytti vähän kuin taistelutantereelta. Luulin, että oli tullut vain pari puuta alas, mutta tuolla oli noin kymmenen runkoa tullut meidän ja meidän naapurin väliltä alas.

Naapurin ulkohuussi kärsi suurimmat vahingot. Iso koivu kaatui suoraan huussin päälle ja huussi tuhoutui täysin.

Naapurin huussi on entinen.­

Pahempaakin vahinkoa olisi voinut tulla.

– Me juuri kaadettiin vuosi sitten talon nurkalta sellainen iso, yli satavuotias kuusi sen takia, että jos tulee kova pohjoistuuli, niin se saattaisi kaatua tähän päälle. Se onneksi otettiin pois, jos se olisi kaatunut, niin olisi voinut tulla tuhoakin.

Holm osasi varautua myrskyvaurioihin, sillä Aila-myrsky ei ollut ensimmäinen mökkialueella riehunut myräkkä.

– Kyllä mä pelkäsin tällaista lopputulosta, koska 1,5 vuotta sitten täällä oli Aapeli-myrsky ja silloin meillä kaatui myös joku kymmenen puuta.

Seuraavaksi Holm aikoo käydä Aila-myrskyn tuhot läpi tarkemmin.

– Täytyy nyt katsoa, miten sen puun saa alas, että pitääkö ottaa joku metsuri paikalle.

– On tarkoitus mennä katsomaan myös tuo meidän mökkitie, että täältä pääsisi vielä poiskin. Mulla on moottorisaha, niin sahaan kaatuneita puita sivuun. Jos puita on kaatunut sähköjohtojen päälle, niin silloin en uskalla mitään tehdä. Silloin pitää odottaa sähkölaitoksen tuloa.

Myrskystä Holm löytää ainakin yhden hyvän asian.

– Meillä on nyt polttopuuta vuodeksi eteenpäin, mies naurahtaa.

Tällaista tuhoa myrsky teki mökkipihalla

­

­

­

­

­

­