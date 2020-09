Äkäinen tuuli riepottelee autoilijaa nyt herkästi – koulutus­päällikkö kertoo vaaran paikan: ”Molemmat kädet on syytä pitää ratissa”

Äkäinen tuuli riepottelee autoilijaa herkästi.

Myrsky riepoo nyt Suomea. Autoilijan on syytä varautua sivutuuleen ja huonoon näkyvyyteen.

– Varmaan olennaisimmat ongelmat ovat rajut vesisateet ja kova tuuli, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen ennakoi.

Myrskykelissä selviää Vesalaisen mukaan, kun huolehtii siitä, että pyyhkijänsulat, renkaat ja valot ovat kunnossa, noudattaa alhaisia nopeuksia ja pitää riittävää turvaväliä.

– Jos edessä ajaa rekka, joka nostaa vettä tien pinnasta entisestään, on hölmöä mennä ajamaan rekan takapuskuriin kiinni, jolloin saa vettä entistä enemmän silmilleen.

Vesalainen neuvoo, että kun pitää vähintään neljän sekunnin turvavälin rekkaan, ei tarvitse koko ajan pyyhkiä rekan nostattamia vesiä auton etulasista.

Tuuli nappaa kiinni

Puuskittainen, äkäinen tuuli riepottelee autoa herkästi varsinkin, jos tuuli puhaltaa sivulta.

– Tosi tarkkana on syytä olla, jos ajetaan metsästä vaikka peltoaukealle. Molemmat kädet on syytä pitää ratissa ja tulee ennakoida sitä, että tuuli saattaa repäistä autoa.

Autoliiton Vesalainen neuvoo, että puiden latvoja seuraamalla voi päätellä, mistä tuuli puhaltaa. Autoilija voi valmistautua siihen, että kohta tuuli nappaa kiinni.

Myös nopeudella voi vaikuttaa. Mitä hiljemmin ajaa, sitä vähemmän tuuli repäisee.

– Tulee muistaa, että tiekohtainen nopeusrajoitus on suurin sallittu nopeus silloin, kun olosuhteet ovat hyvät.

Myrskykelillä on mahdollista, että puita menee nurin. Jyrkän mutkan takana voi olla puu poikittain edessä. Autoilijan pitäisi vähentää nopeutta mutkapaikoissa.

– Autoilijan pitää aina sovittaa nopeus sellaiseksi, että auto on pysäytettävissä näkyvällä tieosuudella.

Ei ole hölmöä pysähtyä

Vesisade tuo liikenteeseen omat ongelmansa. Kun sade piiskaa etulasiin, autoilijan on vaikea nähdä muita liikkujia.

Uudet pyyhkijänsulat eivät välttämättä auta, vaikka ne panisi toimimaan nopeimmalle nopeudelle, jos vettä sataa rankasti.

– Ei ole ollenkaan hölmöä pysähtyä turvalliseen paikkaan odottamaan, että pahin sade hellittää.

Kun tiellä on paljon vettä, auton renkaat nostavat pölisevää vettä tien pinnasta.

– Olisi tosi tärkeää, että muut tiellä liikkuvat pystyisivät havaitsemaan autoilijan.

Monessa autossa on huomiovaloja. Huomiovaloilla ajaessa auton takavalot eivät välttämättä pala.

Vesalaisen mielestä nyt olisi tärkeä kääntää valokatkaisijat sellaiseen asentoon, että sekä ajovalot että takavalot syttyvät.

– Pelkät takavalot eivät riitä, jos vettä lentää tosi paljon. Tällöin tarvitaan päälle myös takasumuvalo.

Muita valoja kirkkaampi punainen valo erottuu tehokkaasti myös vesisuihkun läpi.

Vesalainen antaa nyrkkisäännöksi takasumuvalon käyttöön, että jos ajaa liikennevirrassa ja itsellä on vaikeuksia erottaa edellä ajavan auton perä, on todennäköistä, että takana ajavalla kuljettajalla on samanlaisia vaikeuksia erottaa edellään ajava.

Varo ajourissa ajamista

Kun tiellä on paljon vettä, vesiliirron riski kasvaa.

Vesalainen valittelee, että ihmiset yleensä tarkkailevat renkaiden kuntoa vain silloin, kun he vaihtavat kesärenkaat alle.

– Eli käytännössä renkaiden kunto on tarkastettu viimeksi keväällä, jos silloinkaan.

Kesän aikana renkaat ovat voineet kulua.

Nyt olisi Vesalaisen mielestä viisasta katsastaa renkaiden kunto. Kun kesärenkaan urasyvyys putoaa alle neljän millin, vesiliirron riski kasvaa merkittävästi.

– Jos on ihan pakko lähteä johonkin ja renkaat ovat hengenvaarallisessa kunnossa, vielä ehtii käydä rengaskaupoilla. Tai jos ei ehdi, voi miettiä, onko pakko lähteä liikkeelle.

Jos on pakko lähteä liikkeelle, on syytä pitää mielessä, että hyvilläkin renkailla auton saa vesiliirtoon, jos ajaa liian kovaa.

Vesi kertyy yleensä ajouriin.

– Pitäisi yrittää välttää vetisissä urissa ajamissa ja pyrkiä kuivemmalle tienosalle, jossa vettä on vähemmän.

Jos tiellä on paljon vettä ja vauhtia on liikaa, rengas ei läpäise vesimassaa. Rengas käytännössä nousee vesipatjan päälle. Auto lähtee liirtoon.

– Silloin täytyy vain muistaa rauhallisuus. Kytkin pohjaan, jos on manuaalivaihteinen auto, tai kaasu rauhallisesti ylös, jos on automaattivaihteet. Ja tulee muistaa pitää auton ohjaus tien suuntaisena.

Vesalaisen mukaan tyypillinen virhe on, että kun auto joutuu vesiliirtoon eikä tottele ohjausta, autoilija alkaa vääntää paniikissa rattia.

Kun pito joskus palaa, syntyy paha tilanne, jos ratti on väännetty ääriasentoon. Auto voi syöksyä vaikka vastaantulevien kaistalle.