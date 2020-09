STM ja THL arvioivat tuoretta koronavirustilannetta.

Tilannekatsauksessa ovat mukana johtaja Pasi Pohjola ja STM:stä ja ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

THL:n on ollut määrä tarkastella Ruotsin ja muiden maiden tautitilannetta uudelleen tänään. Matkustaminen Suomeen on lauantaista alkaen sallittua maista, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on enintään 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana. Aiemmin raja on ollut 8–10 tapausta.

