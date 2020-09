Ylen meteorologi Seija Paasonen: ”Kovin puuska 35,3 m/s”

Aila-myrsky on alkanut, ja tuulet puhaltavat kovaa Suomen läntisissä osissa.

Ylen päämeteorologi Seija Paasonen twiittasi aikaisin torstaiaamuna, että kovin puuska on mitattu Pietarsaaressa.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia vaarallisen voimakkaasta tuulesta Satakunnassa, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Aila-myrsky on katkonut sähköt kymmeniltä tuhansilta kotitalouksilta. Sähkökatkokartan mukaan aamukuudelta sähköttä oli yli 53 000 taloutta.

Sähköjä on poikki erityisesti länsirannikolla, mutta myös muualla maassa on sähköttömiä kotitalouksia. Eniten sähköjä on poikki Satakunnan Porissa ja Pohjanmaan Mustasaaressa. Porissa sähköttömiä talouksia oli aamulla yli 5 500 ja Mustasaaressa yli 5 100.

Sähkönjakeluyhtiöt ovat varautuneet laajoihin sähkökatkoksiin Suomessa, ja monet yhtiöt ovat myös varanneet lisää väkeä viankorjaukseen ja asiakaspalveluun.

IS seuraa Aila-myrskyn etenemistä hetki hetkeltä. Seurantaan pääset täältä.